Беларусь могут отключить от SWIFT: что ждет страну и есть ли аналог системы

Сейчас системой SWIFT пользуются более 10 тысяч банков из 220 стран. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Почему вдруг заговорили о системе SWIFT?

В ноябре российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Светланы Тихановской сообщили о предложении отключить Беларусь от межбанковской системы расчетов SWIFT - в качестве очередной санкции к Беларуси. .

- Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными - это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк. - Ред.), - говорится в заявлении пресс-службы Светланы Тихановской. - Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT.

После этого Нацбанк разослал банкам письмо с просьбой обеспечить подключение к российскому аналогу SWIFT - системе «Сервис-бюро СПФС», сообщает «Наша Нiва». По данным издания, к российскому аналогу подключены семь белорусских банков (БТА Банк, Идея Банк, РРБ-Банк, ТК Банк, Банк ВТБ, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк), еще пять вот-вот подключатся.

Что это за система?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, или Сообщество всемирных межбанковских коммуникаций) - это система безопасного обмена информацией и платежами между банками по всему миру. С помощью этой системы у банков появились собственные уникальные SWIFT-коды, что обезопасило и удешевило получение денежных переводов между странами. Система начала свою работу в 1973 году, Беларусь присоединилась к ней в 1994 году.

Банки каких стран работают с системой SWIFT?

Сейчас системой SWIFT пользуются более 10 тысяч банков из 220 стран. К международной SWIFT-системе не подключен ни один банк в Северной Корее из-за санкций ООН - страна отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания. Некоторые банки в Иране отключили от SWIFT в марте 2012 года из-за международных санкций по причине разработки ракетной и ядерной программ. Отключали от системы и Россию в 2014-м году после событий в Крыму, но, как и в случае с Ираном, это касалось не всех, а только некоторых банков, которые оказались в черном списке.

- Например, в России от системы отключены несколько мелких банков, которые работают в Крыму. Собственно, по этой причине ни один крупный российский банк в Крыму не работает, для них это большой риск. Банк отключают от SWIFT по очень веским причинам, прописывая их. И в таком случае банк становится «токсичным», с ним не станет работать практически ни один банк в мире, даже в своей стране, - объясняет старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Систему SWIFT можно заменить на российский аналог?

Если говорить о международных платежах в любой валюте, то аналогов SWIFT нет. Но у некоторых стран есть собственные аналоги, правда, и расчеты в такой системе можно совершить только в национальной валюте. Например, у россиян есть своя система «Сервис-бюро СПФС», а у китайцев - система CIPS. В Беларуси все банки подключены к системе SWIFT - иначе совершать международные платежи невозможно. Но, как и в других странах, многие банки параллельно могут быть подключены и к другим аналогам системы.

- В той же системе «Сервис-бюро СПФС» можно переводить платежи только в российских рублях и только с российскими банками, которые к ней подключены, - объясняет аналитик. - Заставить к ней подключиться нельзя, только рекомендовать. Но зачем к ней подключаться - не очень понятно. Если белорусский банк отключат от SWIFT, российская система ему не поможет: ни один российский банк не станет работать с ним по системе «Сервис-бюро СПФС» из-за вторичных санкций - в мире принято, что если кто-то работает с кем-то нехорошим, он сам становится нехорошим. А если санкций для белорусских банков не будет, то и особого смысла в подключении к «Сервис-бюро СПФС» нет, можно и дальше работать через SWIFT.

Возможно ли отключить от международной системы Беларусь и что будет, если это произойдет?

Всю Беларусь отключить от SWIFT нельзя, потому что к системе подключена не страна, а отдельные банки. Поэтому и отключить придется только отдельные банки и только в случае их противоправной деятельности.

- Среди клиентов SWIFT есть страны, где есть вопросы с демократией, соблюдением прав и свобод, прозрачностью выборов или насилием правоохранительных органов, но ни разу это не было причиной отключения банков страны от системы. Поэтому я не верю, что Беларусь может стать первой такой страной. Отключение происходит по очень серьезным причинам вроде финансирования создания ядерного оружия странами, которым это запрещено, обвинения в международном терроризме или агрессии, - объясняет аналитик. - Но если теоретически допустить, что некоторые белорусские банки отключают от системы, то это сделает невозможным любые международные платежи банка. А у простых клиентов банка будут еще и сложности с использованием пластиковых карт Visa и Mastercard.

Вопросы о работе системы SWIFT и ее российском аналоге мы задали Нацбанку, и как только получим ответ, опубликуем его.

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