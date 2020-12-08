«Залоговая стоимость не может быть выплачена»: как мы меняли старые проездные карты на деньги - и сколько получили

Вернуть деньги за старый проездной не так просто. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Дома собралось несколько бесконтактных смарт-карт «Минсктранса», на которых и поездок-то уже не было. Решила, чтобы не валялись, сдать и получить за них залоговую стоимость. Киоскер в билетном киоске «Минсктранса» внимательно осмотрела мои карточки и три из четырех вернула мне обратно, а деньги - 1 руб. 20 коп. - отдала только за одну.

- Посмотрите - по углам немного отслоился ламинированный слой, по краю карточки есть зазубрины, - объяснила она. - Сдать их уже нельзя, но можете совершенно спокойно пополнять их новыми поездками и пользоваться еще какое-то время.

Получилось как в кино «Москва слезам не верит»: «Носить аккуратнее надо было». Но мне стало интересно, сколько же таких проездных уже нельзя обменять на деньги. Провела собственный эксперимент. В редакции собрала у коллег из всех отделов и служб 56 карт и отправилась в «Агентство Минсктранс», чьи специалисты любезно согласились проверить и определить состояние карт и возможность получить за них при необходимости залоговую стоимость. Результат не обрадовал. В хорошем состоянии оказались только три карточки, пять имели небольшие механические повреждения, а именно были неровными, еще на двух плохо читались цифры идентификационного номера. Подавляющее же большинство дефектов было связано с отслоением по краям карточки ламинационного слоя и с потертостью.

- Залоговая стоимость не может быть выплачена за карточки, которые имеют механические повреждения, - пояснила начальник отдела реализации филиала «Агентство Минсктранс» Александра Щепко. - К таким повреждениям относятся царапины, надломы, вмятины, трещины, принудительно удаленный ламинационный слой, отслоение ламинационного слоя по контуру карты, коробление, потертости, расслоение, наличие липкого слоя на поверхности карты, наклеенный на поверхность карты скотч или бумага, наличие химических повреждений (воздействие кислот, щелочей, растворителей). При покупке карты в киоске каждый хочет получить идеальный товар, поэтому в реализацию не попадают карты с дефектами. Мой совет - носите проездные в защитном чехле, а не просто в кармане или в сумке.

КСТАТИ

Избавляйтесь от погнутых карт, смотрите на цифры и не выбрасывайте чек

Специалисты «Минсктранса» дали несколько советов минчанам, которые пользуются бесконтактными пластиковыми смарт-картами для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

- Такие карты имеют встроенную микросхему (антенна с чипом управления), и поэтому любая деформация (например, неровность, погнутость) может привести к повреждению микросхемы и к тому, что в один самый неподходящий момент карта откажется работать. Именно поэтому лучше не рисковать и от такой карты избавиться.

- 16 цифр идентификационного номера карты, которые расположены на ее оборотной стороне, должны хорошо читаться. В противном случае, при, например, ее поломке, специалистам не удастся оперативно считать и восстановить информацию с проездного документа, чтобы перенести ее на новую карту. Но при этом пользоваться картой со стертыми в нескольких местах цифрами, пополнять ее новыми поездками возможно.

- В любом специализированном пункте продаж проездных документов (в киосках «Минсктранса» и в кассах метрополитена) по требованию пассажиров возвращается залоговая стоимость карточки (причем любого из ее видов, вне зависимости от того, были они выпущены давно или недавно). Одно главное условие - карта не должна иметь механических повреждений и читаться POS-терминалом.

- Не теряйте чек, который вам выдает кассир при пополнении карты новыми поездками. Даже если вы вдруг потеряете карту или у вас ее украдут, то по этому чеку можно будет восстановить информацию и перенести ее на новую карту, если вы успеете оперативно обратиться к специалистам агентства «Минсктранс», чтобы они заблокировали утерянную карту.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Ежегодно в Минске продается 160 тысяч штук бесконтактных смарт-карт. Они изготовлены из поливинилхлорида высокого качества в соответствии с техническими условиями, согласованными в Департаменте государственных знаков Минфина Беларуси.

- Сейчас в ходу 7 видов карт.

- Залоговая стоимость пластиковых карточек для оплаты в общественном транспорте разная: 1,2 руб., 1,8 руб., 2,4 руб., 2, 64 руб., 2, 88 руб.

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