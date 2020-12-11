«Если человек не может найти работу дольше 6 месяцев, у него развивается серьезная депрессия»: эксперты - о том, почему увольнение - это сильный стресс

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Потеря работы подразумевает перемены, причем зачастую болезненные, которые ударяют не только по кошельку, но и по самооценке - особенно для людей зрелого возраста. «Комсомолка» разбирается со специалистами, как не зацикливаться на неудаче и правильно настроить себя на собеседование.

Боимся потерять не работу, а стабильность

Американские психиатры, специалисты Медицинского университета Вашингтона Томас Холмс и Ричард Раэ, разработали шкалу стресса, в которую вошли более 40 событий. Среди наиболее морально тяжелых ситуаций для взрослых потеря работы находится на 8-м месте. Выше только смерть супруга, развод или расставание с партнером, тюремное заключение, смерть близкого человека, заболевание и брак.

По мнению психолога Ольги Кремко, в увольнении нас пугает не сам факт потери работы, а боязнь остаться без дохода.

Психолог Ольга Кремко. Фото: личный архив

- Ольга, так почему увольнение - это настолько сильный стресс? И, по вашим наблюдениям, кто тяжелее всего переживает увольнение?

- Мы боимся потерять стабильность, тот привычный уклад жизни, который успел сформироваться. Ведь большинство работает, чтобы обеспечивать семью, кормить детей, оплачивать счета, кредиты и т. д. А тяжелее всего людям 45 - 50 лет. По статистическим данным, большинство работодателей предпочитают брать на службу молодых работников, даже если их опыт и умения уступают кандидату в возрасте. Аргументируется это тем, что молодые люди быстрее адаптируются, лучше осваивают новые технологии, могут работать сверхурочно, меньше болеют. Фраза «после 40 жизнь только начинается» в этом случае, к сожалению, не работает.

- Ваши советы: как не раскиснуть?

- 1. Пока работаете, сформируйте финансовую подушку безопасности хотя бы на 2 - 3 месяца. В случае потери работы вы спокойно сможете комфортно жить, находясь в поисках. В среднем человек находит новую работу примерно за 1 - 2 месяца.

2. Даже работая, просматривайте вакансии, изучайте предложения. Так вы сможете видеть объективную картину рынка.

3. Грамотно составьте резюме. Вспомните все свои плюсы, навыки и умения - даже за пару лет в какой-то сфере есть чем похвастаться.

4. Подумайте, в каких сферах, кроме своей, вы бы могли работать еще. Возможно, увольнение - это толчок к новому или к мечте освоить более интересную профессию.

5. Если поиски «работы мечты» затягиваются, лучше найти временную. Например, если есть машина, то временно можно подработать в такси или курьером. Так у вас будет доход, а при этом можно продолжать искать постоянку или учиться на курсах.

Фото: unsplash.com

- Некоторые люди боятся увольнения, потому что это - выход из зоны комфорта. Как побороть в себе этот страх перед собеседованиями, перед выходом на новую работу?

- Чаще всего на собеседовании кандидат боится получить негативную оценку от работодателя. Ему кажется, что он недотягивает, недостаточно хорош для должности. В первую очередь нужно понимать, что на рынке труда работодатель и соискатель находятся в одинаковых условиях: вам нужна хорошая работа, работодателю - хороший сотрудник. Как только вы осознаете этот факт, то станете более уверенным в себе и спокойным. Не стесняйтесь задавать вопросы интервьюеру по поводу соцпакета, зарплаты и других интересующих вопросов.

Кандидатам постарше главное - попасть на собеседование

Почему рекрутеры предпочитают молодых соискателей и как вести себя на собеседовании? А может, тенденция меняется? Спросили у менеджера по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеоноры Рубановой.

- В нулевых идеальный возраст сотрудника был 25 - 28 лет. Даже 22-летних с удовольствием брали на работу: они уже были с каким-то опытом работы, пусть и не по специальности. Они знали, чего хотят, готовы много работать и учиться. Сейчас 22-летние достаточно инфантильные, поэтому наниматели не очень-то хотят их видеть в офисе. А идеальный возраст сотрудника сместился до 32 - 37 лет. Хотя для разных сфер деятельности и специальностей возрастной ценз разный. Есть профессии, где жизненный опыт просто необходим. Например, хорошие бухгалтеры востребованы и на пенсии. А IТ-сфера - в первую очередь для молодежи.

Для соискателя постарше главное - попасть на собеседование. Некоторые в резюме указывают возраст на 10 лет меньше, объясняя это тем, что так резюме хоть просмотрят. Логика в этом есть, но когда сотрудничество начинается сразу с обмана… Лучший вариант - это отправить резюме (обязательно с хорошей фотографией, с сопроводительным письмом), а через какое-то время перезвонить рекрутеру и постараться добиться встречи.

Стереотипы у нанимателя таковы: у работника за 45 - 50 лет устоявшийся взгляд на порядок работы, и что-то изменить в нем сложно. Если это не про вас - докажите обратное! Убедите рекрутера, что вы активны, в курсе всех профессиональных новинок, что хотите работать в этой компании.

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- Что говорит закон о дискриминации по возрасту?

- Законодательством запрещена дискриминация в зависимости от возраста (часть 1 статьи 14 ТКРБ). На уважаемых сайтах по поиску работы в вакансиях отсутствует графа о возрасте кандидата. Но наниматель всегда сможет найти причину, чтобы отказать в приеме: не тот уровень квалификации, не тот опыт работы и т. д. Кстати, отказ в приеме на работу можно попросить дать в письменном виде. Если считаете, что вас не приняли из-за возраста, можно обратиться в суд с соответствующим заявлением об устранении дискриминации (часть 4 статьи 14 ТК).

Я сама много раз ставила себе задачу закрыть определенные вакансии работниками 45+ - не получилось. Уже на этапе собеседования понимала, что с этим человеком будет много проблем: долгая адаптация к технологическому процессу, к темпу работы, способность работать в новых условиях. У работников постарше в приоритете стабильность. Например, специалистам по продажам часто ставят маленький оклад и большие проценты от сделки. Молодые люди такие правила игры принимают как должное, им нравится, что они сами могут влиять на свою зарплату. А работники постарше хотят гарантированный хороший оклад. Конечно, нанимателю интереснее работать с теми, кто лично заинтересован в увеличении продаж.

Или вакансия системного администратора. Сеть высокого уровня, у работника должны быть глубокие знания в разных областях администрирования. Многие сисадмины (возраст 30+) на собеседовании уверяли, что их навыков для работы достаточно. Что с объемом работы справятся, а если что-то не знают - быстро изучат. Хотя это были слабые специалисты, которые смогли бы полноценно работать очень нескоро. Но новизна молодых людей совсем не пугала. Они действительно готовы были во всем самостоятельно разобраться. А вот самым подходящим по знаниям и опыту оказался 45-летний кандидат, которому лишь чуть-чуть надо было откорректировать свои знания. Но из-за этого небольшого пробела он не принял предложение о работе, объяснив тем, что не имеет на нее права, мол, первое время не сможет гарантировать бесперебойную работу сети. Как его ни убеждали, что он соответствует ожиданиям, - не удалось. В итоге взяли 22-летнего работника с меньшими знаниями в администрировании, но более смелого.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Белстата, в октябре 2020 года в экономике Беларуси были заняты 4 млн 314,5 тыс. человек. В октябре 2019-го - 4 млн 338,7 тыс. человек. Таким образом, за год количество занятых сократилось на 24,2 тыс. Это соизмеримо с населением, например, Докшицкого района.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как мы переживаем увольнение?

- Наиболее подробно об этом написала психолог Линде Пельцман, - говорит Ольга Кремко. - Она выделила четыре фазы:

1. Фаза шока. Если человек потерял работу неожиданно (попал под сокращение или поссорился с начальством), появляется тревога, страх неопределенности. Фаза шока длится до нескольких недель.

2. Фаза адаптации длится до 4 месяцев. В этот период человек привыкает к мысли, что ему нужно искать новую работу. Появляется время на отдых, сон - восстановление сил. Потому поднимается настроение и улучшается здоровье. Это идеальное время для поиска новой работы. Но порой ситуация во второй фазе может, наоборот, усугубиться. Например, если человек преувеличивает опасность потери работы, переживая зачастую из-за весьма субъективных причин.

3. Фаза утяжеления состояния. Она наступает, если человек не нашел работу в течение полугода. В этот период он может испытывать социальные и финансовые трудности. Если нет хотя бы временного заработка, нередко возникает депрессия от неудачного поиска. А также страх, что работу вообще не получится найти.

4. Фаза беспомощности. Примерно после 7 месяцев безработицы наступает тяжелое психологическое состояние, появляется апатия, утрачивается надежда. Это может привести к депрессии, потере интереса к жизни и даже физическим заболеваниям. В связи с отвыканием от графика и рабочего ритма зачастую человек сам побаивается идти на работу.

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