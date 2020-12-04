Александр Лукашенко: Главное - сохранить жизнь человеку. Остальное второстепенно: хватит сизов, не хватит, будут лекарства, не будут

Александр Лукашенко приехал в Витебский областной клинический родильный дом. Фото: belta.by

«Молодец, что не послушала этих возовцев»

Главврач Елена Леонович сообщила, что в ее учреждении на 150 коек наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области. Сейчас в роддоме 45 женщин с СОVID (всего в стране 600 таких пациенток), 25 из них уже родили. Все дети здоровы.

По сравнению с первой волной, заболевание у будущих мам протекает более сложно, пневмония может развиться в любой из сроков беременности, сообщает БелТА.

«У нас двойная задача - оказание помощи маме и спасение малыша», - подчеркнула Елена Леонович.

Малышей у заболевших мам забирают сразу же после рождения. Как только она выздоровела, ей приносят ребенка.

«Все наши мамы это понимают и нормально к этому относятся», - отметила главврач.

«Молодец, что не послушала этих возовцев: надо же было дойти до того, чтобы рекомендовать не забирать ребенка у матери в то время, когда она инфицирована», - сказал Александр Лукашенко.

«Вот что самое главное - сохранить жизнь человека»

После посещения роддома Александр Лукашенко принял участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области.

«Самый главный показатель - это смертность. В Витебской области, которая у нас сегодня не лучшая, за сутки умерло два, за прошлые - ноль. Спрос будет прежде всего за сохранность жизни, - сказал президент. - Я хочу, чтобы все услышали: главное - сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно: хватит сизов, не хватит, будут лекарства, не будут. Без лекарств спасли человека - спасибо. С лекарствами спасли - тоже вам спасибо. Но погиб человек - за каждого ответите. Вот что самое главное - сохранить жизнь человека».

Александр Лукашенко подчеркнул, что у него нет претензий ни к министру здравоохранения, ни к губернаторам, ни к членам штаба:

«Слава тебе господи, у нас тысячами за сутки не гибнут люди, даже сотнями не гибнут. И не будут гибнуть, потому что мы все - от председателя сельского совета, райисполкома, облисполкома до министра, премьер-министра и президента - занимаемся и будем заниматься этой проблемой. Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно. Поэтому не статистикой надо сообществу медицинскому заниматься, а лечением людей. Что в подавляющем большинстве наши люди и делают».

Президент уверен, что ситуация под контролем.

«Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем», - продолжил Лукашенко.

Он заметил, что именно с Витебской области в начале этого года в Беларуси началась волна заболеваемости коронавирусной инфекцией: «Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей».

В Беларуси задействовано около 500 аппаратов ИВЛ из 2,5 тыс. имеющихся в наличии.

«Аппаратов ИВЛ предостаточно. И мы сделаем все, чтобы наши врачи не чувствовали в этом дефицита».

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