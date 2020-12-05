Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 декабря 2020 года: поликлиники отменяют оказание плановой помощи и более 80 тысяч рублей для медиков

Во всем мире зафиксировано более 65,6 млн случаев COVID-2019 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация в Беларуси:

В Минздраве рассказали, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 1774 человек, это новый антирекорд. Общее число инфицированных на 4 декабря составляет 143 383 человека. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

- За минувшие сутки в Беларуси выписаны 1 тысяча 647 пациентов, - пояснили в Минздраве. Общее число выздоровевших составило 120 571 пациент.

Еще 4 декабря в Минздраве сообщили, что за сутки скончались 9 человек с коронавирусом. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ситуация в мире:

По данным портала worldometers.info, во всем мире зафиксировано более 65,6 млн случаев COVID-2019. Из этого числа уже выздоровели свыше 45,4 млн пациентов. Еще более 18,6 млн человек сейчас пребывают в активной фазе заболевания. От осложнений, связанных с коронавирусом, умерли более 1,5 млн человек.

Максимальное количество заболевших выявлено в США: свыше 14,5 млн случаев. В связи с пандемией, власти некоторых штатов идут на серьезные ограничительные меры. Например, жесткий карантин введен в Лос-Анджелесе. Массово закрываются предприятия, введен запрет на перемещение граждан без веской причины. Исключение сделали лишь для религиозных и протестных акций.

На втором месте рейтинга стран с максимальным числом инфицирований находится Индия: более 9,5 млн случаев. На третьем - Бразилия: 6,4 млн заражений.

С 4 декабря минские поликлиники перестают оказывать плановую медицинскую помощь

Минздрав Беларуси заявил, что с 4 декабря минские поликлиники прекращают оказывать плановую медпомощь. Причины две. Во-первых, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ковидом. Вторая - для своевременного оказания медицинской помощи людям с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал.

Помощь буду оказывать в экстренных ситуациях. Например, при травмах, переломах. Беременным женщинам советуют наблюдаться у доктора онлайн, а в поликлинику приходить при угрозе перинатальных и материнских осложнений. Подготовка к родам будет проходить в онлайн-формате.

В ноябре медикам, которые работают с COVID-пациентами, выплатили более 80 тысяч рублей матпомощи

В ноябре медикам, работающим с «ковидными» пациентами, выплатили матпомощь: более 80 тысяч рублей. Деньги выделили первички Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Их получили 1033 члена профсоюза.

- Если говорить об общей сумме, которая была выделена первичными профсоюзными организациям медучреждениям Минска, то она составила за ноябрь около 90 тысяч рублей. Около 6,5 тысячи были потрачены на закупку средств индивидуальной защиты, - пояснили в ведомстве.

Лукашенко: ситуация непростая, но все под контролем

4 декабря Александр Лукашенко посетил Витебский областной роддом. На совещании штаба области по противодействию COVID-19 он отметил, что ситуация с коронавирусом непростая, причем как в мире, так и в Беларуси. Однако все под контролем.

По словам Лукашенко, в Беларуси научились лечить людей от COVID-19, а наши врачи накопили собственный опыт в «борьбе с этим злом».

Кипр открывается для белорусов

С 1 марта 2021 года Кипр открывает свои границы для белорусов. Но есть условие - потребуются два теста на коронавирус. Первый нужно будет сделать не позднее, чем за 72 часа до приезда. По прилете - еще один тест. Если они оба будут отрицательными, самоизоляция не требуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Березовый гриб чага против коронавируса: помогает ли он бороться с инфекцией на самом деле

Разбираемся, в чем сила старинного народного средства «от всех болезней», как лучше им запасаться и сколько он стоит в белорусских аптеках (подробнее...)