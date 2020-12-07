«Напишите СТ УК на листочке в клеточку и пришлите мне!»: белорусы креативно насмехаются над мошенниками в интернете

Далеко не всегда мошенникам удается обмануть интернет-пользователей. Часто над их попытками просто смеются. Фото: предоставлено интернет-площадкой Куфар.

Милицейские сводки каждый день приносят истории о том, как мошенники в сети выведали у доверчивого человека данные банковской карты и сняли с нее все деньги. Но это не значит, что все белорусы такие уж легковерные. Многие легко вычисляют мошенников и не просто не поддаются на обман, но и от души потешаются над любителями чужих денег.

-Большинство пользователей «Куфара» распознают схемы злоумышленников, - рассказала специалист службы поддержки отдела контроля и поддержки площадки Елена Садовская.

Вот мужчина, которому девушка по имени Наталья предложила получить деньги за товар «по безопасной сделке», предлагает ей пройти проверку:

- Вы не обижайтесь только. Сейчас столько зла и обмана кругом. Можете пройти проверку, что вы не робот?

-Да, конечно, без проблем. Меня тоже много раз обманывали, поэтому я всегда по безопасной сделке оплачиваю и получаю средства.

-Сколько будет два плюс два поделить на два?

- 3

-В смысле «З»? Это же «зэ». Буква. Как может быть 2+2:2=зэ

-Что за допросы? В смысле «зэ»?

-Вот, это же «зэ», Вы сами написали…

Мошенница пытается форсировать события, торопит собеседника.

- Поспешай, да не торопись, - отвечает тот. – Или вот еще: скорый поспех людям на смех.

У мошенницы заканчивается терпение.

- Вы ввели карту, и что дальше было? – спрашивает она.

- А. Нет. Карту я не вводил. Я только сбросил ваш номер и ссылку в милицию.

Мужчина заканчивает беседу эффектно – скрином кадра из журнала «Ералаш» с надписью «Всё!».

Мужчина предложил мошеннице пройти "проверку" на то, что она не робот. Фото: предоставлено интернет-площадкой Куфар.

Пользователь потешается над ответом мошенницы. Фото: предоставлено интернет-площадкой Куфар.

Более изощренную «проверку» устроил мошеннику другой пользователь, предложив тому написать на бумаге определенный набор цифр и букв, сфотографировать и прислать в чат. Причем, листочек бумаги обязательно должен быть в клеточку.

- Внук научил, сказал, что так проверять очень надежно, - объясняет пользователь.

Мошенница соглашается, фотографирует цифры, написанные на листочке в клеточку, и получает в ответ:

- А знаете, что я заметил? Если символы с этой фотокарточки поменять местами и добавить точку, то получится вот так: ст.209 УК РБ.

- Что вы несете? – возмущается мошенница.

- Это статья про мошенничество. От двух до семи лет. Пока-пока!

Мошенница согласилась написать цифры и буквы на листочке в клеточку. Фото: предоставлено интернет-площадкой Куфар.

Расшифровка того, что предложил ей написать пользователь, мошенницу не порадовала. Фото: предоставлено интернет-площадкой Куфар.

Еще один пользователь не поленился немного поработать с фотошопом, приделав к скрину с фишингового сайта надпись «Доступ заблокирован!» и отправил картинку мошеннику.

- Хорошо фотошопите! – отвечает тот, зная, что на поддельном сервисе такой надписи просто не может появиться.

- У вас тоже задумка хорошая, но я и сам девяностые помню. Без лоха и жизнь плоха! – парирует пользователь.

Прямо как в песне: "Я рос в девяностых, меня не возьмешь". Фото: предоставлено интернет-площадкой Куфар.

- Мошенники копируют дизайн известных банков, служб доставки и интернет-площадок, чтобы расположить к себе. Они надеются, что схожесть верстки не вызовет вопросов, как и адрес поддельной страницы, - напоминает Елена Садовская. – Если перейти по ссылке, которую вам прислали в мессенджере или социальной сети и ввести данные банковской карты, мошенники спишут со счета деньги. На Куфаре поддельные ссылки автоматически блокируются, поэтому переписка на площадке самая безопасная для пользователя.

Кстати, сейчас каждый может проверить, есть ли у мошенников шанс его облапошить. Куфар создал в Telegram чат-бот @kufarsafetybot. Это такая игра: бот играет за мошенника, а вы – за себя. Бот будет пытаться применить к вам все известные ему схемы мошенничества, ваша задача – не попасться.

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