В Жлобине идеолога и ее мужа уволили с необычной формулировкой. Они были членами избиркома, на их участке победила Тихановская

Супругов уволили с предприятия после того, как они отсидели "сутки" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Без работы остались двое сотрудников «Жлобинских электросетей», филиала «Гомельэнерго». Причем это супруги, и оба занимали высокие должности. Наталья Чаускина несколько лет отработала на предприятии замдиректора по общим вопросам, а Дмитрий Чаускин был начальником отдела социального развития. Наталья возглавляла участковую комиссию на выборах президента, Дмитрий тоже был в комиссии. По официальным итогам, на участке победила Светлана Тихановская - за нее проголосовали почти вдвое больше избирателей, чем за Александра Лукашенко.

Потом супруги отсидели на сутках, после чего письмо с формулировкой о том, что их «внутренние убеждения могут отрицательно повлиять на идеологическую составляющую коллектива предприятия и способствовать формированию негативного настроения к действующей власти и всему аппарату государственного управления» пришло на предприятие от начальника милиции. Похожая формулировка перекочевала в приказ об увольнении.

Супруги решили через суд обжаловать увольнение, которое они считают незаконным и несправедливым. Для этого они обратились к правозащитнику Леониду Судаленко, юристу независимого профсоюза РЭП, вступили в него и подали исковое заявление в суд.

Супруги написали заявления на вступление в независимый профсоюз Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Причина наша увольнения - политическая, - уверяют супруги. - Нас уволили официально за «возможность возникновение потенциального конфликта интересов». Мы абсолютно добросовестные работники. Я - председатель избирательной комиссии, потому что идеолог, мы готовились к выборам как обычно. Всегда они у нас проходили спокойно, ровно. Но после того, что происходило этим летом, стало понятно, что уже не будет как раньше, - рассказывает Наталья.

«НАМ ЖЕЛАЛИ ГОРЕТЬ В АДУ»

До этого лета супруги были абсолютно аполитичны и жили в своем мире: семья, дети, собаки, говорит Дмитрий.

- В основной день голосования была высокая явка, было очень много людей, многие приходили и просили: сделайте все по-честному. Были и оскорбления от некоторых избирателей, но я не обижаюсь - понимаю, почему они так говорили. А накануне, когда мы разносили приглашения, люди проклинали членов моей комиссии, желали «гореть в аду». Тогда я особенно стала приглядываться к тому, что происходит. Я поняла, что нужно сделать так, чтобы потом не было стыдно. Мы, все члены нашей комиссии, решили провести выборы честно, по закону, поэтому мы не «будем гореть в аду», - продолжает Наталья.

Протокол комиссия не переписывала. Из 399 избирателей около 220 проголосовали за Светлану Тихановскую, примерно 120 - за Александра Лукашенко.

«КОГДА ВЕРНУЛИСЬ С УЧАСТКА, НА УЛИЦЕ ПОД ОКНАМИ НАЧАЛАСЬ БОЙНЯ»

Определяющей для супругов стала ночь после выборов:

- Когда мы пришли с участка домой и легли спать, на улице под окнами началась бойня. Силовики пошли на мирных людей, и мы не понимали, что происходит. Мы были в ужасе, - вспоминает Дмитрий. - То, что происходило следующие четыре дня, нас возмутило до глубины души.

Потом была встреча на площади с начальником милиции и главой района. Тогда власти пообещали, что всех задержанных выпустят, и люди могут беспрепятственно выходить на мирные акции:

- Поэтому в воскресенье, 16 августа, мы вместе со всеми вышли на прогулку, я нес букет цветов, чтобы выступить против насилия. На шествии не было никакой агрессии. Милиция ничего не говорила, не предупреждала, что акция незаконная.

В Жлобине начальник милиции выступал перед протестующими Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Но вдруг в конце сентября супругам позвонили из милиции и составили протокол: принимали активное участие в несанкционированном шествии. Одним из обвинительных аргументов в суде было то, что Наталья шла в белом платье. Доказательство - видео, на котором супруги шли и разговаривали между собой. Еще до постановления суда за дверью ждала милиция, говорит Дмитрий. Неожиданно Дмитрию дали максимальный срок в 15 суток, а Наталье - 10 суток…

«ЛЮДИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОВСЕМ НЕ ТАК ОТНОСЯТСЯ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ»

После освобождения супругам предлагали написать заявления на увольнение по соглашению сторон. Показали протокол внеочередного заседания комиссии по коррупции, которая пришла к выводу о «потенциальном конфликте интересов». Супруги не согласились:

- У нас нет ни взысканий, ни замечаний, нас все время хвалили. Нам нравится наша работа, мы готовы ходить туда бесплатно.

Супруги не хотят уезжать из Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По словам супругов, прощаясь с ними, коллеги высказывали поддержку, говорили, что ненавидят себя за то, что не поддержали раньше:

- Власть должна понимать, что люди на предприятиях совсем не так относятся к происходящему в стране, как это подают по госТВ. Просто люди боятся: у них кредиты, дети, и в случае увольнения за взгляды они потеряют работу. Но для нас лично сейчас наступило такое время, когда нельзя вступать в компромисс со своей совестью.

Если все будет законно, то суд восстановит на работе, уверены супруги. Они говорят, что любят свою страну и не хотят из нее уезжать - принципиально хотят жить в Беларуси. Дата суда по исковому заявлению уволенных супругов пока не назначена.