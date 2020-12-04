Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Жлобине идеолога и ее мужа уволили с необычной формулировкой. Они были членами избиркома, на их участке победила Тихановская

Супруги решили провести выборы честно, потом отсидели 25 суток на двоих за прогулку с цветами. И пошли в суд, чтобы оспорить увольнение за «внутренние убеждения» и вернуться на работу
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Супругов уволили с предприятия после того, как они отсидели "сутки"

Супругов уволили с предприятия после того, как они отсидели "сутки"

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Без работы остались двое сотрудников «Жлобинских электросетей», филиала «Гомельэнерго». Причем это супруги, и оба занимали высокие должности. Наталья Чаускина несколько лет отработала на предприятии замдиректора по общим вопросам, а Дмитрий Чаускин был начальником отдела социального развития. Наталья возглавляла участковую комиссию на выборах президента, Дмитрий тоже был в комиссии. По официальным итогам, на участке победила Светлана Тихановская - за нее проголосовали почти вдвое больше избирателей, чем за Александра Лукашенко.

Потом супруги отсидели на сутках, после чего письмо с формулировкой о том, что их «внутренние убеждения могут отрицательно повлиять на идеологическую составляющую коллектива предприятия и способствовать формированию негативного настроения к действующей власти и всему аппарату государственного управления» пришло на предприятие от начальника милиции. Похожая формулировка перекочевала в приказ об увольнении.

Супруги решили через суд обжаловать увольнение, которое они считают незаконным и несправедливым. Для этого они обратились к правозащитнику Леониду Судаленко, юристу независимого профсоюза РЭП, вступили в него и подали исковое заявление в суд.

Супруги написали заявления на вступление в независимый профсоюз

Супруги написали заявления на вступление в независимый профсоюз

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Причина наша увольнения - политическая, - уверяют супруги. - Нас уволили официально за «возможность возникновение потенциального конфликта интересов». Мы абсолютно добросовестные работники. Я - председатель избирательной комиссии, потому что идеолог, мы готовились к выборам как обычно. Всегда они у нас проходили спокойно, ровно. Но после того, что происходило этим летом, стало понятно, что уже не будет как раньше, - рассказывает Наталья.

«НАМ ЖЕЛАЛИ ГОРЕТЬ В АДУ»

До этого лета супруги были абсолютно аполитичны и жили в своем мире: семья, дети, собаки, говорит Дмитрий.

- В основной день голосования была высокая явка, было очень много людей, многие приходили и просили: сделайте все по-честному. Были и оскорбления от некоторых избирателей, но я не обижаюсь - понимаю, почему они так говорили. А накануне, когда мы разносили приглашения, люди проклинали членов моей комиссии, желали «гореть в аду». Тогда я особенно стала приглядываться к тому, что происходит. Я поняла, что нужно сделать так, чтобы потом не было стыдно. Мы, все члены нашей комиссии, решили провести выборы честно, по закону, поэтому мы не «будем гореть в аду», - продолжает Наталья.

Протокол комиссия не переписывала. Из 399 избирателей около 220 проголосовали за Светлану Тихановскую, примерно 120 - за Александра Лукашенко.

«КОГДА ВЕРНУЛИСЬ С УЧАСТКА, НА УЛИЦЕ ПОД ОКНАМИ НАЧАЛАСЬ БОЙНЯ»

Определяющей для супругов стала ночь после выборов:

- Когда мы пришли с участка домой и легли спать, на улице под окнами началась бойня. Силовики пошли на мирных людей, и мы не понимали, что происходит. Мы были в ужасе, - вспоминает Дмитрий. - То, что происходило следующие четыре дня, нас возмутило до глубины души.

Потом была встреча на площади с начальником милиции и главой района. Тогда власти пообещали, что всех задержанных выпустят, и люди могут беспрепятственно выходить на мирные акции:

- Поэтому в воскресенье, 16 августа, мы вместе со всеми вышли на прогулку, я нес букет цветов, чтобы выступить против насилия. На шествии не было никакой агрессии. Милиция ничего не говорила, не предупреждала, что акция незаконная.

В Жлобине начальник милиции выступал перед протестующими

В Жлобине начальник милиции выступал перед протестующими

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Но вдруг в конце сентября супругам позвонили из милиции и составили протокол: принимали активное участие в несанкционированном шествии. Одним из обвинительных аргументов в суде было то, что Наталья шла в белом платье. Доказательство - видео, на котором супруги шли и разговаривали между собой. Еще до постановления суда за дверью ждала милиция, говорит Дмитрий. Неожиданно Дмитрию дали максимальный срок в 15 суток, а Наталье - 10 суток…

«ЛЮДИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОВСЕМ НЕ ТАК ОТНОСЯТСЯ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ»

После освобождения супругам предлагали написать заявления на увольнение по соглашению сторон. Показали протокол внеочередного заседания комиссии по коррупции, которая пришла к выводу о «потенциальном конфликте интересов». Супруги не согласились:

- У нас нет ни взысканий, ни замечаний, нас все время хвалили. Нам нравится наша работа, мы готовы ходить туда бесплатно.

Супруги не хотят уезжать из Беларуси

Супруги не хотят уезжать из Беларуси

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По словам супругов, прощаясь с ними, коллеги высказывали поддержку, говорили, что ненавидят себя за то, что не поддержали раньше:

- Власть должна понимать, что люди на предприятиях совсем не так относятся к происходящему в стране, как это подают по госТВ. Просто люди боятся: у них кредиты, дети, и в случае увольнения за взгляды они потеряют работу. Но для нас лично сейчас наступило такое время, когда нельзя вступать в компромисс со своей совестью.

Если все будет законно, то суд восстановит на работе, уверены супруги. Они говорят, что любят свою страну и не хотят из нее уезжать - принципиально хотят жить в Беларуси. Дата суда по исковому заявлению уволенных супругов пока не назначена.

ИнтересноеПротесты в Беларуси - 2020

Рекомендуемые