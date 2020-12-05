В Минске поликлиники остановили плановую медпомощь: что делать, если заболел или нужен рецепт

В Минске поликлиники прекратили оказывать плановую медпомощь: а что делать, если что-то заболело? Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В минских поликлиниках прекратили на время оказывать плановую помощь. Причина - в «складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией», а также - своевременное оказание медпомощи пациентам, больным COVID-19 и контактировавшим с ними. Такое решение принял комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Судя по всему, для самих поликлиник это было достаточно неожиданно.

- Я пришла к врачу, так в регистратуре пока одна сотрудница мне талон дала, другая получила факс о закрытии планового приема, - рассказала Елена, которая к врачу пришла с небольшой травмой. - Они сами растерялись. Говорят, будем а двери вешать распечатку, а что делать... А потом, пока я ждала приема, в поликлинику набилась толпа народу. Видимо, все пришли, кому нужно было в ближайшее время к врачу. Слышала, как одна женщина просила "Пропустите, пожалуйста, я три месяца ждала приема у невролога, все обследования и анализы с собой!" Что теперь делать?

У всех - те же вопросы. Что попадает в категорию плановой помощи? И что делать, если, например, резко заболело ухо или спину скрутило - самим лечиться или в скорую звонить?

- Если что-то у вас болит, то, конечно, врач вас примет, - успокоили в справочной 22-й поликлиники Минска. - Другое дело, если у вас годами одни и те же проблемы и вы наблюдаетесь у врача - тогда, возможно, надо повременить с визитом, если вас, конечно, ничего не беспокоит. А если ушко заболело - это же экстренно.

- А если анализы надо сдать?

- Если надо - сдадите, доктор вас направит. Не переживайте, всем окажем помощь!

В 29-й столичной поликлинике тоже заверили, что не оставят пациентов без внимания.

- Травматология точно будет работать, беременных будем обслуживать. Много работы переносится на дом. Если будут вызывать врача, будем смотреть по ситуации, к кому пойдет доктор, к кому - помощник врача, а к кому - медсестра. Хронических больных будем обслуживать на дому. Если надо, и забор анализов сделаем им дома, и ЭКГ. Никто брошен не будет, - рассказал врач поликлиники. - По телефону на какие-то вопросы отвечаем, рецепты выписываем и доставляем на дом пациентам. У нас электронные рецепты очень развиты. Это очень удобно - не надо приходить за бланком бумажным, рецепт сразу направляется в аптеки. Только для льготных категорий граждан электронный рецепт должен подтверждаться бумажным носителем.

А вот беременным советуют наблюдаться онлайн и в поликлинику приходить только при угрозе перинатальных и материнских осложнений.

- Конечно, проконтролировать состояние плода и будущей мамы онлайн проблематично. Как измерить высоту стояния дна матки, послушать сердцебиение плода и записать КТГ онлайн? Но с другой стороны, беременность - это не болезнь, поэтому при отсутствии каких-то тяжелых сопутствующих патологий и при хорошем самочувствии непосещение поликлиники - это оптимально в нашей нынешней ситуации, - считает врач-гинеколог одной из поликлиник. - А заниматься в школе по подготовке к беременности и родам можно без проблем в онлайн-формате.

Чтобы помочь поликлиникам справиться с наплывом коронавирусных больных, Минздрав распорядился привлечь к работе студентов Белорусского государственного медуниверситета, отправив их в поликлиники на период «подъема заболеваемости» коронавирусом.

- Да, наши студенты действительно задействованы в помощи врачам в минских поликлиниках, - рассказали «Комсомолке» в вузе. - Это студенты четвертого, пятого и шестого курсов. Их количество постоянно меняется, на данный момент врачам помогают 1100 наших студентов. Задействовано несколько факультетов.

- Получают ли студенты, работающие с ковидными пациентами, какую-то зарплату?

- Да, для них предусмотрены те же преференции, как и для врачей, работающих в красной зоне. То есть они получают денежные выплаты.

КСТАТИ

Как работают электронные рецепты

Сейчас действительно самое время вспомнить про электронные рецепты! Несколько лет назад во всех столичных поликлиниках начали выдавать зеленые пластиковые карточки размером с визитку - «Карты для медицинского обслуживания». Иногда их спрашивают, когда что-то покупаешь в аптеке. При предъявлении получаешь небольшую скидку. Эта же карточка может работать как электронный рецепт. Если вы покупаете лекарства не на льготных условиях, и вам нужен препарат, который вы принимаете постоянно, то можно позвонить в поликлинику, сообщить, какое лекарство надо выписать - и отправляться в аптеку.

Но есть три важных нюанса:

- Уточните, работает ли система электронных рецептов в вашей поликлинике.

- Обязательно выясните, когда точно рецепт будет готов (это не делается сию минуту), чтобы не ходить по аптекам зря.

- Электронный рецепты обслуживаются пока только в сети государственных аптек «Белфармация».