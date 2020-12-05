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Общество

«У нас очень много вызовов. Врачи будут ходить, пока ноги не отвалятся»: дневник болеющей минчанки

Корреспондент «Комсомолки» рассказывает, как болела чем-то похожим на коронавирус и как выздоровел ее муж, у которого нашли антитела к COVID-19. А также, как сейчас работают врачи и что говорят на "горячих линиях"
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Корреспондент "КП" во время болезни постоянно измеряла сатурацию, чтобы следить за состоянием здоровья.

Корреспондент "КП" во время болезни постоянно измеряла сатурацию, чтобы следить за состоянием здоровья.

Фото: Фото автора.

В моем окружении многие болеют или уже перебороли коронавирусом. Родители, коллеги, знакомые… Наша история с мужем началась в середине ноября, когда я почувствовала, что заболеваю.

Градусник показывал больше 37. В ночь на 16 ноября заболел муж, причем резко: у Жени поднялась температура до 39,5. Первые мысли - это коронавирус. Спустя время наши догадки подтвердились: у него нашли антитела. Тест он сделал уже после пика болезни. Супруг, которому совсем недавно исполнилось 34 года, болеет очень редко, но коронавирус перенес не в легкой форме.

«У нас очень много вызовов. Врачи будут ходить, пока ноги не отвалятся»

16 ноября

Кроме высокой температуры, у мужа нет никаких симптомов. Первым делом я звоню в нашу городскую поликлинику, чтобы вызвать врача на дом. Дозвонилась не сразу. Уже наступил вечер, но врача нет.

- У нас очень много вызовов. Врачи будут ходить, пока ноги не отвалятся, - объяснили мне в поликлинике.

Мы все понимаем и терпеливо ждем.

В итоге врач, молодая девушка, к нам все-таки приходит в этот же день вечером и назначает мужу белорусский антибиотик, но говорит, что по этому рецепту могут продать и импортный. ПЦР-тест сдать не предлагает, как и не назначает анализ крови.

После приема антибиотика температура у мужа стала расти. И остановилась на 39,5. Появился еще один симптом - сильная слабость. К слову, ее же ощущаю и я.

- Женя, ты не умираешь? - то и дело спрашиваю я мужа, когда тот молча лежит в кровати.

Жаропонижающие не действуют, температура держится. Что делать? Вызываю ночью скорую. К приезду бригады медиков Жене стало легче - подействовало лекарство, температура опустилась до 38. Померили сатурацию - она в норме. Мужа в итоге не госпитализировали, при этом врач четко и подробно, за что ему огромное спасибо, рассказал, как не только сбить высокую температуру, но и лечиться: много пить жидкости, витамины С и D, лежать на животе, проветривать помещение.

18 ноября

Высокая температура у Жени держится. А пульсоксиметр - прибор, который показывает уровень насыщения артериальной крови кислородом, выдает тревожные цифры. Сатурация в какой-то момент упала до 93%, но в основном держалась на уровне 95 - 96% (нормой считается от 96%. - Ред.). У мужа появился кашель, сильная головная боль, боли в груди.

Я тоже болею. Кроме кашля, бессонница, повышенная температура, жжение в груди и области сердца. А еще дикая слабость - в какой-то момент ложишься на кровать и не можешь встать. Тяжело даже держать телефон в руке. Сильно болят и мышцы ног - кажется, что вчера пробежал 20 километров. У мужа тоже болят мышцы. Ждали, что потеряем обоняние, но этого не случилось. Шутим: вот бы не слышать запах кошачьего туалета.

Из хороших новостей - к нам приехал долгожданный терапевт из частного медцентра. Ждали его два дня. Хотели вызвать его на дом раньше - в первый день болезни, но все было расписано.

Врач не стала исключать, что и у мужа, и у меня при наших симптомах может быть коронавирус. Медик выписала направление на рентген, назначила анализы крови. Она нам объяснила, что при плохих результатах определенных анализов нужно пить антикоагулянты - их выписывают при коронавирусе. А также сказала, что после десятого дня заболевания нам нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. Мол, лучше сделать этот тест, чем сдавать ПЦР-мазок - так надежнее. К слову, у моей мамы, переболевшей коронавирусом и пневмонией, ПЦР-мазок был отрицательным, а вот антитела выработались.

19 ноября

У меня бессонница: заснуть раньше трех часов ночи никак не получается. В итоге спишь до 12 дня, а то и позже. Говорят, что из-за коронавируса может страдать нервная система. У Жени уже нет такой высокой температуры, но по-прежнему болят голова и глаза.

В этот день сделали рентген легких в частном медцентре по записи - стоят в очереди не пришлось. Рентген показал, что у мужа пневмонии нет, но к его снимку были вопросы. Посоветовали обратиться к терапевту.

24 ноября

Женя пошел на поправку. Повышенной температуры нет, но сатурация бывает 94 - 95, что не очень хорошо. Стараемся много лежать на животе. К тому же у мужа плохие анализы крови. Знакомый врач, оценив их, говорит, что эта вирусная инфекция. У меня анализы крови хорошие.

Муж выздоровел и его сатурация пришла в норму. Во время болезни пульсоксиметр показывал тревожные цифры.

Муж выздоровел и его сатурация пришла в норму. Во время болезни пульсоксиметр показывал тревожные цифры.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

26 ноября

В частной лаборатории мы сдаем тест на антитела. Обошелся он каждому в 31 рубль 36 копеек. Результат мы узнали в день сдачи крови, нам его прислали на электронную почту: у Жени есть антитела к COVID-19 - IgM+ и IgG+, а у меня нет. На его документе расшифровка результата: есть IgM+ и IgG+ - "скорее всего, вы болеете коронавирусной инфекцией. Вы можете быть источником инфекции для других людей".

Звоним в поликлинику и спрашиваем, что же нам делать. Работница поликлиники просит переслать результат теста по вайберу, что мы и делаем. В итоге мужу перезванивают на следующий день (как мы понимаем, или из поликлиники. или из санстанции) и спрашивают о его самочувствии и нужен ли ему больничный. Также ему сообщают, что он должен быть на изоляции до 9 декабря, объяснив, что не нужно посещать общественные места. Обо мне речи не идет.

Спустя время звоню на горячую линию по вопросам профилактики коронавируса Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ведь я болела вместе с мужем, хоть и антител у меня не нашли. Объясняю, что я сейчас в отпуске, больничный не оформляла, но хочу скоро навестить родных. Когда это можно сделать безопасно?

Ответ был такой: нужно отсчитать 21 день с первого дня болезни. Я решила перестраховаться и через пару дней снова позвонила на горячую линию. Специалист заметила, что я без особого врачебного наблюдения, поэтому должна буду носить маску - как для своей защиты, так и для общества. Также мне сказали исключить тесные контакты с людьми - обнимания, поцелуи. Могу я выйти в люди в ближайший понедельник, 7 декабря? Могу, при нормальном самочувствии и в маске.

P.S.

Никто не проверял, находится ли муж на изоляции, но он по городу не ездил и работал из дома на удаленке. Еще во время болезни мы почти всегда заказывали товары на дом, предупреждая курьеров, что можем быть больны коронавирусом. Всех встречали в маске, соблюдали дистанцию.

После изоляции корреспонденту "Комсомолки" нужно будет носить маску, а также отказаться от обниманий и поцелуев с друзьями и близкими.

После изоляции корреспонденту "Комсомолки" нужно будет носить маску, а также отказаться от обниманий и поцелуев с друзьями и близкими.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Есть ли у нас последствия от коронавируса, еще предстоит выяснить. Когда же Женя попробовал пройтись по улице быстрым шагом, у него появилась одышка. Такое впервые. К счастью, показатели сатурации у мужа уже хорошие. После окончания изоляции думаем еще раз обратиться к врачу. Муж чувствует себя хорошо, а я никак не избавлюсь от жуткой бессонницы.

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