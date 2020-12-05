Главный редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович: «Всех сотрудников вызывают на допросы в Следственный комитет»

Уголовное дело в отношении Егора Мартиновича было возбуждено в сентябре. Сейчас на допросы вызывают его коллег в качестве свидетелей.

О том, что сотрудников портала nn.by вызывают на допросы в Следственный комитет, главный редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович написал на своей странице в фейсбук: «На наступны тыдзень выклiкаюць на допыты усiх 20 супрацоўнiкау «Нашай нiвы».

«Комсомолка» позвонила Егору, чтобы узнать подробности.

- Калегi сталi паведамляць, што па адрасах iх рэгiстрацый стали прыходзiць павесткi. Iх выклiкаюць на допыты у галоўнае упраўленне Следчага камитэту у якасцi сведак па маей крымiнальнай справе.

По словам Мартиновича, уголовное дело в отношении него было возбуждено еще 23 сентября. Он подозревается в клевете (ст. 188 УК) в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова за публикацию интервью с «диджеем перемен» Владом Соколовским. В этом интервью Соколовский рассказал о том, что Барсуков бил его в камере на Окрестина.

Главред «Нашей нивы» тогда был задержан, переведен в разряд подозреваемых и провел три дня в ИВС на Окрестина. Затем его отпустили, и с тех пор вызывали только однажды для вручения постановления о том, что ему запрещен выезд за границу. И вот теперь эта история получила продолжение.

- У пятницу тыя калегi, хто жыве па адрасе рэгiстрацыi, и правярае паштовыя скрынi, паведамiлi, што атрымалi павесткi. Камусьцi паведамляюць бацькi з рэгиенаў, дзе ў iх прапiска. Пакуль не ўсе 20 чалавек праiнфармавалi пра тое, што атрымалi, але я разумею, што гэтыя паперкi атрымаюць усе.

По словам Егора, повестки получили не только журналисты, но и сотрудники отдела маркетинга, а также те коллеги, которые занимаются детскими журналами.

Напомним, диджей Владислав Соколовский уехал в Литву еще в августе, опасаясь новых задержаний. Посольство Литвы предложило ему помощь.

- Мы решили воспользоваться предложенной помощью. И мы получили даже больше помощи, чем надеялись, - говорил молодой человек журналистам.

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