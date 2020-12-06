Протесты в Беларуси, последние новости на 6 декабря 2020: что происходит в стране в 17-е воскресенье после выборов

Воскресные протесты продолжаются даже в декабре - но сменили формат. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воскресные марши протеста, которые продолжаются по всей Беларуси четвертый месяц подряд, сменили формат. Вот уже третье воскресенье белорусы не собираются в определенном месте в городе и не формируют одну большую колонну. А устраивают районные марши: в небольшие колонны собираются в каждом микрорайоне. Такой формат протестующие впервые испробовали 22 ноября. В тот день было 373 задержанных (по данным БелаПАН), а 345 человек забрали в изоляторы (по данным МВД), что ощутимо меньше привычного числа задержанных.

Сегодняшний Марш воли планируется в таком же формате. Мы будем следить за тем, что происходит в Минске и в других городах в это воскресенье. Если вы видите что-то необычное сегодня - присылайте информацию, фото и видео в наш чат-бот в Telegram.

Если читаете трансляцию с мобильного телефона, она может загрузиться не сразу. Подождите, пожалуйста, несколько секунд, не закрывайте страницу.

Все материалы о том, что происходит в Беларуси после выборов, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020»