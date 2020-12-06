Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 декабря 2020 года: прекращение плановой помощи в Минске и Гродно и как не заразиться, если дома больной

В мире заразились коронавирусом более 66,6 млн человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Беларуси

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1 896 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд – днем ранее ковид подтвердился у 1774 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 145 279 человек, результаты тестирования которых на коронавирус дали положительные результаты.

За сутки из стационаров выписали 1 768 пациентов. Всего с начала эпидемии выздоровели 122 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1 198 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки – восемь человек. Об этом официально сообщают в Минздраве.

За сутки выполнено 30 870 тестов. Всего в стране проведено 3 398 759 тестов.

В Гродно прекратили оказывать плановую медпомощь из-за ковида

Мы уже сообщали о том, что плановую медпомощь прекратили медучреждения в Минске, а теперь это сделали и в Гродненской области. Такое решение принял облисполком из-за неблагоприятной ситуации с ковидом, сообщает телеканал "Беларусь 4".

Все поликлиники и амбулаторные учреждения Гродно и области переходят на режим оказания экстренной помощи в условиях пандемии коронавируса. Врача на дом можно вызвать до 18.00. Талоны к специалистам выдавать не будут, если это касается плановой помощи. Будет оказываться плановая помощь только детям и некоторым категориям больных, которым нужна специализированная помощь. Также будут проходить профосмотры.

Начальник управления организации медицинской помощи главного управления охраны здоровья Гродненского облисполкома Светлана Лазута рассказала телеканалу, что на оказание помощи пациентам с ковидом переучили более 1600 врачей – это окулисты, травматологи, неврологи, другие специалисты.

В Минске поликлиники остановили плановую медпомощь: что делать, если заболел или нужен рецепт

В минских поликлиниках прекратили на время оказывать плановую помощь. Причина - в «складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией», а также - своевременное оказание медпомощи пациентам, больным COVID-19 и контактировавшим с ними. Такое решение принял комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Что попадает в категорию плановой помощи? И что делать, если, например, резко заболело ухо или спину скрутило - самим лечиться или в скорую звонить?

- Если что-то у вас болит, то, конечно, врач вас примет, - успокоили в справочной 22-й поликлиники Минска. - Другое дело, если у вас годами одни и те же проблемы и вы наблюдаетесь у врача - тогда, возможно, надо повременить с визитом, если вас, конечно, ничего не беспокоит. А если ушко заболело - это же экстренно.

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Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом, если дома есть больной

Наличие коронавируса у одного из членов семьи не означает, что другие обязательно заразятся. В каких случаях инфицирование возможно и как его избежать, рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Симптомы COVID-19 появляются не сразу после заражения. Люди могут даже не подозревать, что больны, и спокойно общаться со своими родственниками. Как рассказал медик, чаще всего, это не опасно для их близких, поскольку между заражением и заболеванием существуют большие различия.

- В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, – пояснил медик, его цитирует «РИА Новости».

По его словам, заболеть в таких случаях можно, если будет еще какой-то дополнительный фактор, ослабляющий иммунитет. К примеру, когда человек слишком много нервничал, сильно замерз, злоупотреблял спиртным.

Врач добавил, что даже находясь с больным COVID-19 вместе на карантине, можно не заболеть. Следует соблюдать простые правила безопасности. Так, больной коронавирусом должен находиться в отдельной комнате, выходить на кухню лишь после того, как оттуда ушли здоровые члены семьи. Ему следует мыть руки и носить маску, а также брать отдельную посуду, которой будет пользоваться только больной.

- Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально, – уточнил иммунолог.

В мире

По данным на вечер 5 декабря, в мире заразились коронавирусом более 66,6 млн человек. Умерли более 1,5 млн человек, выздоровели более 46 млн.

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