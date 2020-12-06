Информация про оружие и взрывчатку оказалась фейком? Страница украинских пограничников была взломана

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, вблизи украинской деревни Термаховка.

- 6 декабря пеший патруль 61-ой отдельной пехотной егерской бригады вблизи населенного пункта Термаховка Киевской области задержал группу в количестве четырех человек, которая незаконно пересекла украино-белорусскую границу и направлялась в Киев, - такая информация появилась на официальной странице бригады. - Во время задержания указанной группы было обнаружено оружие, взрывчатые вещества и электронные носители информации на которых была антиукраинская тематика. В настоящее время вышеназванная группа лиц передана в правоохранительные органы.

Деревня Термаховка находится на дороге между Мозырем и Киевом примерно в 50 километрах от белорусско-украинский границы. На этой же дороге находится пункт пропуска «Александровка» (с украинской стороны – «Вильча»). Он носит статус межгосударственного, поэтому пересекать его могут только граждане Беларуси и Украины. Украинская сторона пока не сообщает, гражданами какого государства являются задержанные лица. Также пока нет комментариев и от белорусской стороны.

Позже появилось дополнение:

- Страница 61-ой отдельной пехотной егерской бригады была взломана. В настоящее время контроль над страницей восстановлен. Информация о «проникновении группы лиц» является фейковой, - сообщается теперь на странице.

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В 2017 году через «Александровку» в Беларусь прорывался джип с оружием и взрывчаткой – но чем все закончилось, неизвестно даже сейчас

Напомним, в пункте пропуска «Александровка» в марте 2017 года случилась еще одна история, которая стала резонансной. Все началось с сухого официального сообщения: ночью из Украины в Беларусь пытался прорваться джип – его остановили со стрельбой. Одного человека задержали на месте, второй убежал. А в машине нашли оружие и взрывчатку – и показали видеокадры самого прорыва и последующего задержания.

В 2017 году через «Александровку» в Беларусь прорывался джип с оружием и взрывчаткой – но чем все закончилось, неизвестно даже сейчас. Фото: СК РБ.

Пользователи соцсетей стали активно обсуждать: зачем бандитам ради провоза пистолета и нескольких гранат нужно было таранить КПП, если на белорусско-украинской границе полно «потаённых троп», по которым специально обученные «проводники» за 500 гривен переведут через границу любого желающего?

Но дальше началось интересное: украинские пограничник заявили, что украинский пункт пропуска джип не пересекал! А у джипа были белорусские номера. Наши пограничники заявили: этот джип за полтора часа до происшествия выехал через белорусский КПП в сторону Украины.

Следственный комитет Беларуси сразу возбудил уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через госграницу Беларуси огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц» УК РБ. Но чем закончилась та история – неизвестно до сих пор. С тех пор СК попросту не дает никаких комментариев по тому делу, в у УСК по Гомельской области «Комсомолке» заявляли, что у них такого дела нет, и о его судьбе ничего не сообщали.