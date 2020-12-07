Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 декабря 2020 года: прирост - под 2 тысячи заболевших, ситуация на Гродненщине и старение от ковида

В мире коронавирус подтвердмлся у более 67 миллионов человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси

За сутки в Беларуси зарегистрирована 1 тысяча 878 новых пациентов с COVID-19. Такие данные предоставил Минздрав. Напомним, 5 декабря был установлен новый антирекорд - тогда коронавирус подтвердился у 1 тысячи 896 человек. Выписаны 2 тысячи 435 пациентов.

За сутки умерло 9 человек. А за весь период эпидемии в стране умерли 1 тысяч 207 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего в Беларуси были зарегистрированы 147 157 человек с положительным тестом на COVID-19.

При этом Минздрав сообщает, что в Гродненской области отмечается "устойчивая тенденция снижения обращения пациентов, как взрослых, так и детей в учреждения здравоохранения по поводу острых респираторных инфекций". По информации ведомства, в поликлиниках Гродненщины продолжается оказание плановой медицинской помощи пациентам.

Напомним, в самом Гродно, как и в Минске, оказание плановой помощи приостановлено.

Даже легкий коронавирус может состарить на 10 лет

Преждевременное старение организма – одно из вполне вероятных последствий ковида, перенесенного даже в средней и легкой форме. Этим наблюдением поделилась с агентством РИА Новости известная ученый – биолог из американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По словам Анчи у людей старше 40 лет заметны такие постковидные последствия, как жировой гепатоз печени (нарушение обмена веществ в клетках - Ред.) и жировое перерождение ткани поджелудочной железы, что обычно бывает у людей после 60 лет. В целом же Анча Баранова говорит о том, что ковид «забирает ресурсы и приближает старость».

Неужели даже легкий ковид без температуры способен повлиять на работу ключевых для жизнедеятельности органов? «Комсомолка» спросила экспертов, врачей и ученых (читать далее...)

В мире

По данным на утро 7 декабря в мире коронавирус подтвердился у более 67 миллионов человек. Умерло более чем полтора миллиона человек.

Представители посольства Беларуси в Турции рассказали об условиях пребывания в стране во время второй волны пандемии коронавируса. Так в Турции всей стране действуют ограничения или запреты, маски обязательны для всех кто вышел из дома. Также введен своеобразный комендантский час: в рабочие дни выходить на улицу можно только с 05.00 до 21.00 часов. Ограничительные меры выходного дня начинаются в 21.00 вечера пятницы и длятся до 05.00 понедельника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У нас очень много вызовов. Врачи будут ходить, пока ноги не отвалятся»: дневник болеющей минчанки

Корреспондент «Комсомолки» рассказывает, как болела чем-то похожим на коронавирус и как выздоровел ее муж, у которого нашли антитела к COVID-19. Подробнее читать ЗДЕСЬ.

В Минске поликлиники остановили плановую медпомощь: что делать, если заболел или нужен рецепт