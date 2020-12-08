Рынок труда Беларуси: в конце 2020 работодатели предлагают работникам зарплату на 30-50% меньше, чем год назад

Соискатели работы понимают всю сложность сегодняшнего дня и тоже готовы ужаться в зарплате. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Кого ищут в последние полгода наниматели чаще всего и есть ли разница в зарплатах между Минском и регионами, «Комсомолка» выяснила у директора консалтинговой компании «Квадрат» Светланы Коростелевой.

- Вечная вакансия - это специалисты по продажам. Они востребованы всегда, а сейчас, в кризисное время, когда есть огромное число товаров и услуг и не очень много охотников их приобрести, ценность таких специалистов взлетает до небес. Нам приходится убеждать работодателя, что личные продажи не так хорошо работают, как онлайн-продажи, и именно этих специалистов надо брать.

Востребованы любые специалисты, которые могут работать онлайн. Это продавцы, рекрутеры, преподаватели, врачи. Традиционно востребованы IT-специалисты. Идет их отток, они уезжают в другие страны, но и места в отечественных фирмах должны быть заполнены, поэтому и вакансии есть.

Как ни покажется странным на первый взгляд, но сейчас нужны и специалисты ресторанного бизнеса. Мы, например, ищем около 30 специалистов, в том числе на топовые должности, для сетевого ресторана. Нарасхват специалисты, которые работают с посетителями, клиентами на первой линии - продавцы магазинов, банковские служащие.

Конечно же, мегаповышенный спрос на врачей, медсестер. Ищут и продажников в сельскохозяйственной отрасли (средства защиты растений, запчасти для техники, кормовые добавки и т. д.).

- Светлана, а что с зарплатами, за какие деньги предлагают трудиться на полную ставку?

- Работодатель сейчас предлагает платить потенциальному работнику на 30 - 50% меньше, чем еще год назад. Если, например, раньше у специалистов по продажам фиксированная часть была примерно 500 долларов в эквиваленте в рублях, то теперь - не выше 200 - 300, а остальное - добирайте процентами с продаж. Хочу сказать, что и соискатели работы понимают всю сложность сегодняшнего дня и тоже готовы ужаться в зарплате, порой и на треть.

Часто слышу от клиентов: «Так много безработных - закидайте нас хорошими дешевыми кандидатами». Но рынок труда, к сожалению или к счастью, такой магией не владеет. У компаний же, которые видят свое будущее и умирать не собираются, сейчас хорошее время, чтобы найти специалиста высокой квалификации. Но топовые специалисты тоже не спешат бросаться с объятия новой работы: ранее заработав себе подушку безопасности, могут переждать кризис и пандемию, пересидеть это время, а потом не спеша подобрать для себя что-то интересное.

- Как повлиял на рынок труда уход многих компаний на второй волне коронавируса на удаленку?

- Они приостановили поиск сотрудников. Просят нас: придержите хороших спецов - мы вернемся, заберем их. А как их придержишь? Понятно, что на период адаптации хорошо бы работать с новичком глаза в глаза, а на удаленке это невозможно. Но нам, рекрутерам, например, нравится работать на удаленке. Это хороший толчок к развитию, осваиванию новых форм - видеоинтервью, видеособеседование, визитка. Экономим и свое время, и время соискателей и работодателей.

- Работа на периферии. Всегда ли это небольшие деньги?

- Зарплата в областях пониже, чем в Минске. Но сейчас много компаний открывается, да и работает, именно в регионах, и если им нужен топовый специалист, то заплатить они ему должны быть готовы на 30 - 50% больше, чем если бы он жил в Минске. А еще дать бонусы - хорошая квартира, машина…

НА ЗАМЕТКУ

Как повысить свою ценность для работодателя

Пандемия во многом перевернула рынок труда еще и с той точки зрения, что нередко к специалистам стали предъявляться совершенно новые требования. Как говорят эксперты, просто обладать необходимыми навыками и опытом, важными для определенной профессии, уже мало. Светлана Коростелева дала несколько советов тем, у кого на повестке дня смена работы. Сейчас стоит поучиться в таких направлениях.

- Работать онлайн. Владеть мессенджерами. Это сложно только на первый взгляд, но как петух клюнет, то осваивается быстро, совершенствуется за пару недель. На ты надо быть с zoom, Viber, Telegram, WhatsApp, Skype.

- Осваивать цифровые технологии, учиться премудростям smm-маркетинга (это продвижение товаров в соцсетях).

- Учить иностранный язык, в первую очередь английский. Сейчас это одно из обязательных условий для вхождения в хорошую компанию.

- Изучать и владеть техникой активных продаж, техникой работы с клиентами, техникой ведения переговоров. Платят за способность общаться с клиентом. Это главное.

- Если есть способности, идите в IT-отрасль! Там не только программисты и тестировщики нужны, но и специалисты по продажам IT-услуг, по маркетингу, по финансам. Самые большие деньги у нас платят в IT.

А еще многие эксперты говорят, что кризис только усилил требование мультифункциональности, когда один работник успешно закрывает несколько направлений. Например, отвечает и за логистику, и за административные вопросы.

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