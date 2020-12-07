Анонимки, проверки, выселение и эмиграция директора: что происходит с детским хосписом в Гродно

Директор детского хосписа в Гродно Ольга Величко. Фото: личный архив

СПРАВКА «КП»

Гродненский детский хоспис имени святого Губерта помогает более чем 70 семьям. В числе подопечных - дети с неизлечимыми заболеваниями: генетическими, онкологическими, а также патологиями нервной системы. Подопечные живут в семьях, но посещают занятия в хосписе, к ним домой приходят волонтеры. Центр оказывает семьям психологическую и гуманитарную помощь: предоставляет медицинское оборудование, лекарства, игрушки, одежду. Если требуется - помогает материально.

СИТУАЦИЯ В СУДЕ ГРОДНО

Первое заседание по резонансному делу прошло в Экономическом суде Гродно 1 декабря 2020 года. Гродненский комбинат школьного питания (КШП) требует от детского хосписа имени святого Губерта освободить одно из арендных помещений. Речь идет о мастерской, в которой волонтеры центра шили средства индивидуальной защиты для медиков.

В мастерской люди с ограниченными возможностями бесплатно шили медикам средства индивидуальной защиты – маски, защитные костюмы

По мнению арендодателя и обвиняющей стороны, в помещении «совершалась деятельность, которая противоречит деятельности хосписа». Представители центра говорят, что пошив масок был частью паллиативной помощи неизлечимо больным детям. Городской портал NewGrodno.by передает требования истца: освободить помещение, выплатить штраф за нецелевое использование (1681 бел. руб) и погасить просроченную аренду (2978 бел. руб).

Мастерская на базе хосписа открылась в апреле 2020, там, по словам представителей центра, люди с ограниченными возможностями бесплатно шили медикам средства индивидуальной защиты – маски, защитные костюмы. Это была одна из самых крупных в Гродно волонтерских площадок по пошиву СИЗ. Но в мае администрация поликлиники, где находился хоспис, попросила мастерскую съехать. В ситуацию вмешался мэр Гродно Мечислав Гой - и волонтерам нашли помещение в Пышках, которое и принадлежит комбинату школьного питания. Площадь была предоставлена хоспису, конкретные цели ее использования в договоре прописаны не были. Однако пошив СИЗ комбинат посчитал нарушением договора.

Руководитель хосписа Ольга Величко

- На суде истец выдвинул три претензии, - рассказала «Комсомолке» руководитель хосписа Ольга Величко. Две из них суд отклонил: неуставную деятельность и то, что мы не согласовали график работы волонтерского центра. Третья – это заявление о том, что мы более 2-х месяцев не оплачиваем аренду и коммунальные услуги. Это так, но есть причина. Еще до выборов Мечислав Гой публично заявил: за здание будет платить сам горисполком. Это справедливо, ведь волонтеры шили защитные костюмы и бесплатно отдавали их в государственные медучреждения. Собирать благотворительные пожертвования на аренду в этом случае – перебор. Сейчас председатель горисполкома не выходит на связь.

На заседании 1 декабря стороны не пришли к конкретному решению. Судья предложил им подписать примирительную процедуру, которая позволит уменьшить судебные издержки. Если участники конфликта так и не смогут договориться между собой, следующее заседание состоится 14 декабря.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Уже вторая анонимка о том, что хоспис не платит или занижает налоги

22 октября в Гродненский детский хоспис пришли сотрудники Департамента финансовых расследований и потребовали открыть все помещения для «проведения осмотра». В протоколе осмотра говорилось, что проверка проводится «по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов».

Как объяснила директор хосписа Ольга Величко, формальным основанием для визита ДФР стала уже вторая анонимка с заявлением о том, что организация якобы не доплачивает налоги. Первая пришла в начале года - тогда прокуратура проверила всю материально-техническую базу с 2017-го по февраль 2020 года, и отказала в возбуждении уголовного дела.

- Руководствуясь статьей 173 уголовно-процессуального кодекса РБ, проводится проверка по тем же вопросам, которые у нас проверяли в этом же году. Сотрудники ДФР по второму кругу ездят в семьи, ищут людей, которые говорят обо мне и хосписе. Пишут протоколы. Приезжают под подъезд родителей наших воспитанников и говорят им подписаться. Те подписывают, даже не читая, - рассказывает Ольга.

Центр оказывает семьям психологическую и гуманитарную помощь: предоставляет медицинское оборудование, лекарства, игрушки, одежду

Нынешнюю проверку директор связывает со своей гражданской позицией. За неделю до прихода финансовой милиции Ольгу Величко задержали во время благотворительного мероприятия. Как позже выяснилось - за участие в акции протеста 6 сентября. На суде Величко признали виновной по части 1 статьи 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафовали на 405 рублей.

- Информации о ходе проверки у нас нет. ДФР отказываются предоставлять сведения даже по запросу нашего адвоката. От людей, которые там работают, мы знаем, что сейчас в 4-ый раз происходит переквалификация уголовного дела. Последний ответ из ДФР – «проводится проверка по неуплате хосписом налогов в особо крупных размерах». То есть мы приравниваемся к «Белгазпромбанку», - считает Ольга Величко.

По словам руководителя хосписа, кроме ДФР в организацию приходят и другие проверяющие службы:

- К нам пришла областная санстанция. Обнаружили пару нарушений. Например, у нас нет уборщицы. Это правда, мы считаем, что должны экономить средства, и с директором хосписа ничего не случится, если она сама уберет кабинет или помоет чашки. Другие нарушения – швабра и ведро не пронумерованы. Проверка МЧС выяснила, что у нас не хватает огнетушителей: должно быть по одному на кабинет.

Центр имени святого Губерта помогает более чем 70 семьям. Фото: личный архив

Смена замков, запертый кот и переезд хосписа в здание церкви, а директора – в Литву

Эскалация конфликта между детским хосписом и Комбинатом школьного питания произошла в сентябре.

- Однажды волонтеры приезжают в мастерскую, а на двери - новые замки. Внутри сидит кот Майк. Мы его взяли в усыпалке, так как в помещении жили мыши. За Майком ухаживали волонтеры, а на ночь он оставался в центре. Чтобы проникнуть внутрь закрытой мастерской и покормить кота, пришлось вызывать милицию. Спустя несколько дней ситуация повторилась, и тогда мы забрали Майка и некоторые вещи. Документы, мебель, оборудование и противочумные костюмы до сих пор лежат там. Доступа к ним мы не имеем, - рассказывает Ольга.

По словам руководителя центра, организация находится под огромным давлением, но сотрудники продолжают ухаживать за детьми. Сам хоспис был вынужден переехать из поликлиники №2 в здание православной церкви.

Самой Ольге Величко вместе с семьей пришлось уехать из Беларуси.

- Еще до того, как в хоспис пришли сотрудники ДФР, я, мой муж и сотрудники центра стали получать сообщения от разных источников. В них говорилось, что я могу казаться в СИЗО, а наши дети – в приюте. Проблемы в школе начались еще в сентябре, когда классный руководитель заявила, что сомневается в благополучности нашей семьи и вынуждена уведомить об этом социальные службы и администрацию школы. Затем началась проверка ДФР. Мы не стали рисковать и временно уехали.

Конфискация аппарата ИВЛ

Ольга Величко рассказала, что 1 декабря сотрудники ДФР пришли в паллиативный центр хосписа и без предъявления каких-либо документов забрали новый аппарат искусственной вентиляции легких. Это оборудование необходимо некоторым тяжелобольным пациентам центра.

- Когда сотрудница нашего хосписа попросила ознакомиться с документом, на основании которого изымается аппарат, ей ответили грубостью, - говорит Ольга.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе Комитета государственного контроля, в структуру которого входит Департамент финансовых расследований, «Комсомолке» объяснили, что о ходе проверки пока никакой информации нет.

После визита финансовой милиции в хоспис гродненцы и другие неравнодушные белорусы стали писать жалобы в прокуратуру Гродненской области на действия работников УДФР КГК. Ответ дала Генеральная прокуратура:

«Поступившие обращения не соответствуют требованиям, установленным ч.5 ст.139 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), согласно которым жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме. Электронные обращения не содержат личную подпись заявителя, их подача в рамках УПК не предусмотрена. Жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, поступившие в электронном виде, не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом».

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