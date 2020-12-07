2-й этап Кубка мира по биатлону: Алимбекова - четвертая в общем зачете, Сола - быстра как никогда

По итогам двух этапов Алимбекова занимает в общем зачете 4-е место. Фото: biathlon.by

Второй этап в Контиолахти подтвердил, что в начале сезона Динара Алимбекова входит в число лучших биатлонисток мира.

Она улучшила свои рекордные позиции в личных гонках по сравнению с первым этапом: в спринте она финишировала 7-й, а в преследовании - 4-й.

На спринтерской дистанции Динара промахнулась на стойке и в итоге проиграла победительнице шведке Ханне Эберг 50 секунд. Но даже чистая стрельба не позволила бы ей попасть на пьедестал. С тем же единственным промахом еще одна шведка Эльвира Эберг опередила Алимбекову на 22 секунды.

По ходу преследования Динара входила в тройку, но подвела стрельба стоя - по одному промаху на каждом рубеже. В результате обидное 4-е место с отставанием от бронзы на 20 секунд.

По итогам двух этапов Алимбекова занимает в общем зачете 4-е место.

После окончания этапа Динара поделилась с biathlon.by впечатлениями от своего выступления:

- Конечно, я довольна, что мои результаты стабильные и хорошие. Немного расстроена, что не получилось закрыть последнюю мишень в спринте, потому что от спринта зависела стартовая позиция в гонке преследования. Возможно, все к лучшему, и я маленькими шажочками иду к тому, что уже, наверное, неизбежно. Стараюсь не думать о конечном результате и пьедестале, потому что так сложнее настраиваться на гонку, но уже действительно хочется прочувствовать это. На самом деле сегодня гонка мне очень понравилась. Все-таки она отличается от тех гонок, что были раньше, когда мне приходилось стартовать за сороковыми позициями: они начинались сумбурно, стартовала на больших скоростях, так же приходила к стрельбищу, а там уже как пойдет… Сегодняшняя гонка показала мне, что лидеры бегают совсем по-другому, у них совершенно другой биатлон: темп перед стрельбищем сбрасываешь, на огневом рубеже думаешь о стрельбе, хватает дыхания, поэтому, как оказалось, гонка преследования - это не о больших скоростях. Мне очень понравилось так грамотно раскладываться. Я хочу еще стартовать именно с лидерами.

В гонке преследования лучшую скорость на дистанции показала Анна Сола. Но из-за пяти промахов это не позволило ей существенно улучшить позиции: белоруска начала 45-й, а финишировала 29-й.

В личных гонках у мужчин лучший результат у Сергея Бочарникова - он 13-й в спринте. А в преследовании первым из наших финишировал Максим Воробей - 34-й.

Эстафеты у белорусских квартетов не получились: женщины - 12-е, мужчины - 11-е.

Третий этап пройдет с 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене.