С 10 по 16 декабря в Минске можно попасть в кино за 1 рубль

В кинотеатре действует обязательный масочный режим и предусмотрена специальная рассадка в зале. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Три киноленты, две художественные и одна документальная, будут показаны в рамках Дней израильского кино, которые пройдут в минском кинотеатре «Центральный» с 10 по 16 декабря. Патронирует этот культурный проект Посольство Государства Израиль в Беларуси. 10 декабря в 19.00 в афише «Вышибала», 11 декабря в 17.00 – «Абулеле» и 16 декабря в 19.00 «Бен-Гурион, эпилог».

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. И цена билета очень демократичная – 1 рубль. В кинотеатре действует обязательный масочный режим и предусмотрена специальная рассадка в зале.

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