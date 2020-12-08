Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 декабря 2020 года: количество зараженных растет, а ученые поясняют, как не заразиться в машине

Во всем мире уже более 67,4 млн заразившихся COVID-2019 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация в Беларуси:

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной 7 декабря, в Беларуси выявлено 148 953 (1 796 за сутки) случая COVID-19. Выздоровели 126 084 (+1 310 за сутки) человека. За время с начала пандемии скончались 1 215 белорусов (+8 за сутки). В ведомстве отмечают, что умершие имели не только коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

Ситуация в мире:

По данным ресурса worldometers.info, во всем мире уже более 67,4 млн заразившихся COVID-2019. Из этого числа выздоровели 46,6 млн, а умерли - 1,5 млн человек.

Максимальное число инфицированных выявлено в США: свыше 15,1 млн. Избранный президент Джо Байден заявил, что попросит американцев носить маски в течение 100 дней после своей инаугурации, а также введет обязательный масочный режим в общественном транспорте и в здании правительства.

На втором месте мирового рейтинга находится Индия: более 9,6 млн случаев. На третьем - Бразилия: 6,6 млн.

Страна-соседка Беларуси Россия находится на 4-ой строчке списка. За все время там зарегистрировано более 2,4 млн случаев коронавируса. По данным ученых Центра интеллектуальной логистики СпбГУ, государство приблизилось к пику активных случаев. Можно предполагать, что непосредственно сам пик произойдет 10-12 декабря - в Москве, 15-16 декабря - в Санкт-Петербурге. Примерная дата по стране - 22 декабря.

Как защититься от коронавируса в машине?

Американские исследователи выяснили, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время поездки в машине. Ученые с помощью компьютера смоделировали воздушные потоки внутри авто, сделав разные комбинации закрытых и открытых окон. При этом пассажир сидел на заднем сидении, с противоположной стороны от водителя. И пришли к выводу: чем больше в машине открыто окон, тем ниже концентрация частиц вируса.

Если пассажир откроет окно только рядом с собой, то воздух пройдет через весь салон и выйдет в это окно. Таким образом, на снижение риска заражения это не повлияет.

Если в авто будут открыты окна с противоположных сторон, то у водителя шансы заразиться выше, чем у пассажира.

Подробнее об исследовании можно почитать здесь. Но ученые рекомендуют носить маски всем участникам, так как даже четыре открытых окна не гарантируют защиту от вируса.

Почему поликлиники Минска перестали оказывать плановую помощь?

Оказание плановой медицинской помощи в столичных поликлиниках приостановили с 4 декабря. Причина, которая озвучивалась, - пандемия коронавируса. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич объяснил подробнее:

- Поликлиники перешли немного в иной режим работы. Так было и в первую волну коронавируса. Пациентам, у которых выявлены хронические заболевания, оказывают необходимую помощь на дому. Мы должны делать все для того, чтобы не концентрировать пациентов без особой необходимости в одном месте.

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