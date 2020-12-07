Александр Лукашенко: Надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам

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Правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение президенту пакет прогнозных документов.

Александр Лукашенко рассказал о…

…ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ

"Особенность этого совещания в том, что мы не только подведем предварительные итоги года, но и рассмотрим прогноз на год. О пятилетке речи сегодня не будет. Понятно, это стартовый год, он очень важный для пятилетки, поэтому мы будем его скрупулезно рассматривать. А на пятилетку, возможно, будут какие-то корректировки по итогам года. В начале января еще раз вернемся к пятилетнему плану".

Отмечено, что в этом году недотянула до уровня прошлого года промышленность, снизились инвестиции, на 15% просел экспорт.

Президент обратил внимание, что ключевая задача достигнута - сохранена финансовая стабильность в банковской сфере, на валютном рынке, сообщает БелТА.

"Без просрочек рассчитались по всем долгам. И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года - коронавируса. И для этого было сделано все возможное".

…МЕХАНИЗМЕ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН

Лукашенко отметил, что в подготовленных прогнозных документах правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают, а именно: рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, строительство жилья, контроль уровня безработицы. "Нормально, концептуально подход правильный".

"А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным - вольница. Но это все равно так или иначе влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Мы об этом немало говорили и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции".

…ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

"Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически. При этом хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать, - не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей".

…ВНУТРЕННЕМ СПРОСЕ

«Конечно, внутренний спрос надо закрыть самим. Кто и как будет его финансировать? Не нарушим ли мы устойчивость и баланс в экономике? Надо быть аккуратными. Скажу откровенно: если мы уровень социальной защищенности в будущем году сохраним на уровне нынешнего, это будет неплохо. Немножко добавим - будете молодцы. Насколько живые те инвестиционные проекты, которые запланированы на предстоящий год, и как они увязаны с развитием территорий и городов с численностью населения более 80 тыс. человек?"

…ИСПОЛНЕНИИ ЗАКОНОВ И УКАЗОВ

"Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему".

"Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки в полгода, девять месяцев - по итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда".

…ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим, кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема".

БУДЬ В КУРСЕ!

Средняя зарплата в декабре составит более 1,34 тыс. рублей

Роман Головченко подчеркнул, что белорусская экономика в этом году развивалась в крайне сложных условиях.

"В результате уже в первом квартале было зафиксировано падение ВВП на 0,2%. Во втором квартале падение ускорилось до 3,1% ВВП. Международные организации предрекали нашей стране и дальнейшее стремительное падение, а после возникшей в августе нестабильности финансового рынка и вовсе быстрый и обвальный коллапс экономики".

По оценкам правительства, ВВП по итогам года составит 99,1 - 99,2%. Даже при таком результате Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом по Европе, отметил Роман Головченко, сообщает БелТА.

С положительным результатом сработали сферы сельского хозяйства, строительства, связи и информации, финансовый сектор. Промышленность вплотную приблизится к уровню прошлого года (99,2%), а складские запасы снизятся примерно на Br800 млн по отношению к 1 июня текущего года, добавил глава правительства.

"Средняя зарплата в декабре составит более Br1,34 тыс. - в реальном выражении рост около 7%. Выполняем задачу по сохранению трудовых коллективов в условиях пандемии. По отношению к маю, на который пришелся пик, неполная занятость снизилась в 4,4 раза, простои - в 2,3 раза. Вместе с тем превышение уровня прошлого года пока сохраняется", - заметил премьер-министр.

"В условиях пандемии удалось обеспечить стабильную работу предприятий, не дать раскачать системы образования и здравоохранения, выполнить социальные обязательства государства в полном объеме (а по некоторым параметрам даже перевыполнить), не допустить разбалансировки бюджета и кризиса на финансовом рынке", - подытожил глава правительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Индекс потребительских цен правительство оценивает на уровне 6,9%.

- Основная причина превышения целевого параметра (5%) - девальвация рубля и перенос ее на стоимость товаров.

- Положительное сальдо по итогам года должно составить почти $1 млрд.

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