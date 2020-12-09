Кто такой Юрий Воскресенский, которому поручили переговоры между властью и оппозицией? Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В последнее время в белорусских СМИ часто мелькает имя Юрия Воскресенского. Бывший член команды претендента в кандидаты на президентский пост Виктора Бабарико позиционирует себя как главный переговорщик между властями и оппозицией. «Комсомолка» узнала, кто этот человек

Работал с Федутой, Синицыным, был депутатом Горсовета

Юрий Воскресенский родился в 1977 году в Минске. Его отец - коренной москвич, по образованию радиотехник - пятью годами ранее с семьей переехал в Минск.

В политике Юрий с юности. Еще при СССР он вступил в комсомол, где Воскресенский вскоре стал первым секретарем ЦК.

После распада Союза Воскресенский вступил в ряды провластной Компартии Беларуси. На парламентских выборах - 2000 в Беларуси он становится членом команды политолога Александра Федуты, собирает подписи в его поддержку, но выиграть выборы кандидату тогда не удалось. А во время президентских выборов - 2001 Юрий присоединяется к команде бывшего главы администрации Александра Лукашенко Леонида Синицына. Но кандидатом последний тогда не стал - не хватило собранных подписей.

В 2010 году Воскресенский стал депутатом Мингорсовета. В том же году его пригласили на Всебелорусское народное собрание накануне очередных президентских выборов, а позже и на инаугурацию. Затем Воскресенский практически исчезает с политического поля, фокусируясь, видимо, на собственном бизнесе.

В последнее время в белорусских СМИ часто мелькает имя Юрия Воскресенского. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Я понял, что меня использовали в качестве пешки»

Но летом 2020-го он присоединился к команде претендента в кандидаты Виктора Бабарико - координировал сбор подписей в Первомайском районе Минска. И хоть фамилия Бабарико не попала в бюллетень для голосования, через несколько дней после выборов Воскресенского задержали. Еще пару дней спустя в эфире белорусских телеканалов показали кадры допроса. Политолог сказал: осознав, что массовые уличные мероприятия превращаются в неуправляемый хаос, написал в КГБ явку с повинной. Там, по словам Юрия, изложены имеющиеся у него сведения о правонарушениях.

- Я понял, что меня использовали в качестве пешки. Я хотел бы призвать наших граждан, прежде всего молодежь, несовершеннолетнюю молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур, - говорил он на допросе.

Также Воскресенский рассказал, что известный политолог-белорус (сейчас живет в Москве) Дмитрий Болкунец передал ему 30 тысяч рублей из личных средств на закупку лазерных указок, которые можно использовать против ОМОНа.

Через шесть дней на телеканалах появилось еще одно интервью Воскресенского.

- Фактически это технологии цветных революций, которые все знают: поднять народ, завести народ, чтобы гражданин отказался работать, чтобы гражданин думал только об этом, используя аудиовизуальные картинки и провоцирование правоохранительных органов, чтобы вызвать у него очень сильные эмоции. На это была направлена деятельность объединенного штаба [кандидата Светланы Тихановской, куда вошли также представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. - Ред.], - говорил Воскресенский.

Он отмечал: за всеми событиями стоят третьи силы, которые находятся за пределами Беларуси.

- Более того, на розжиге конфликтов они не остановились и перешли уже к конкретному детальному планированию массовых беспорядков. На улицах на передовую уже начали выходить не наши коллеги, мои коллеги, общественные активисты. Мы были оттеснены анархистскими и околокриминальными элементами, - говорил Воскресенский.

- Сейчас все патриоты Беларуси, в том числе из оппозиции - старой, новой, деструктивной, конструктивной, любой другой, - любые люди с альтернативным мнением должны встать на защиту государства. Лучше всего это сделать - проще всего, быстрее всего и оперативнее всего даже для всего процесса демократизации Беларуси - с тем лидером, который есть сейчас. (…) Давайте остудим свой пыл, давайте успокоимся, давайте возьмем паузу. Власть открыта к диалогу, и этот диалог состоится. Давайте уйдем с улиц, давайте уберем своих детей с этих улиц.

Через две недели из тюремных застенков Воскресенский дал третье интервью. Также стало известно, что Воскресенскому предъявили обвинение по второй части уголовной статьи «Массовые беспорядки» - по ней грозит срок до восьми лет.

Летом 2020-го Воскресенский присоединился к команде претендента в кандидаты Виктора Бабарико - координировал сбор подписей в Первомайском районе Минска. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Мне говорили, что Лукашенко буквально запал на меня»

А дальше была знаменитая встреча с Лукашенко, после которой Воскресенского выпустили. Все случилось 10 октября, когда Лукашенко неожиданно лично приехал в СИЗО КГБ, где встретился с членами Координационного совета оппозиции, в том числе и с Юрием Воскресенским. На следующий день он вышел на свободу и рассказал подробности:

- Лукашенко нам на встрече сказал: «Я даю вам слово, что это мой последний срок. Я клянусь своими детьми». Это цитата, - рассказал Воскресенский в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

А еще он рассказал, что по итогу встречи с президентом ему поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции.

- Также предложено подготовить свои мысли по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе, - сказал Воскресенский.

Почему выбор пал именно на Воскресенского? Вот его собственная версия:

- Лукашенко сказал: «Я посмотрел тебя у Маркова (большое интервью на телеканале ОНТ). Я понимаю, что допустил какие-то ошибки. И хочу услышать от вас - какие. Чтобы вы помогли», - говорил политтехнолог в интервью «КП». - Мне там (снова показывает наверх) говорили: «Лукашенко на тебя запал» (смеется). Ему понравились мои слова. Он сказал: «Я согласен, что есть не только деструктивные элементы (в оппозиции), как мне докладывают силовики, а много людей с альтернативной точкой зрения. Вот мой блокнот, вот ручка, я хочу всех услышать. Хочу знать, что я делал эти годы не так».

Впрочем, публичных оценок личности или работе Воскресенского ни Лукашенко, ни высокие чиновники Беларуси никогда не высказывали. Так или иначе, после своего выхода на свободу Юрий создал инициативу «Круглый стол демократических сил» (любопытно, что ее офис находится в бывшем штабе Виктора Бабарико) и занялся налаживанием отношений между оппозицией и властями. Уже прошло два заседания в таком формате.

Воскресенский заявил, что его инициатива в первую очередь будет просить о том, чтобы Всебелорусское народное собрание обратилось по вопросу политической амнистии в парламент и к Александру Лукашенко. По словам политолога, это «самый главный шаг для нормализации общественно-политической ситуации в стране, шаг перезагрузки».

- Изначально я заявлял о пяти фамилиях: Павел Северинец, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Эдуард Бабарико и Виктор Бабарико, - рассказал Юрий «Комсомолке», добавив: при поддержке идеи на Всебелорусском народном собрании в этот список смогут войти все фамилии «граждан, признанных правозащитным сообществом политзаключенными».

После своего выхода на свободу Юрий создал инициативу «Круглый стол демократических сил». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

БУДЬ В КУРСЕ!

Что еще предложил Воскресенский

Вернуть «Комсомолку» в печать

- Я слышал, вас запретили печатать, - говорил Воскресенский «Комсомолке». - Могу помочь. Попрошу... Пока все, что я делаю, реализуется.

Улучшить условия в тюрьмах:

- Мы, например, говорили руководству: давай кондиционеры купим за наш счет, покрасим стены, поменяем матрасы, шконки. Чтобы было как в Скандинавии, где Брейвик сидит. А силовики говорят: если мы это сделаем, злодеи решат - почему бы не посидеть, если в тюрьме шикарные условия, - рассказал политолог.

Сделать голосование прозрачнее:

- Мы поднимали этот вопрос на встрече с президентом. Он сказал, что в избиркомы будут допущены все, кто захочет. Что он максимально рассчитывает на легитимность голосования, предположительно, в апреле 2021-го, - говорил Воскресенский.

Выслушать Координационный совет:

- Хотел бы еще заострить внимание на том, что руководители Координационного совета уже вступили в контакт с нашей командой. Они уже выслали несколько десятков страниц с предложениями. И не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права, - заявил политолог.

Правда, представители Координационного совета сообщили о том, что не ведут никаких переговоров с Воскресенским и не предоставляли ему никаких предложений.

Дать письменные гарантии лидерам оппозиции

- Гарантии их безопасности я давал неоднократно, - сказал политолог «КП». - Если им нужно закрепить это письменно, то нужно связаться с организаторами круглого стола и национального диалога.