С кем белорусы сыграют в отборе на чемпионат мира? Жеребьевка пройдет 7 декабря

Белорусская сборная никогда не участвовала в финалах мира и Европы. Фото: abff.by

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. А европейский отборочный распланирован на год и начнется в марте 2021-го.

Из 55 сборных сформируют пять групп по шесть команд и пять - по пять. Напрямую в финальную часть выйдут победители. Команды, занявшие вторые места (к ним прибавятся две лучшие сборные из Лиги наций, всего - 12) оспорят три путевки в Катар.

Напомним, что белорусская сборная никогда не участвовала в финалах мира и Европы.

Состав корзин:

корзина 1 - Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

корзина 2 - Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

корзина 3 - Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

корзина 4 - Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург;

корзина 5 - Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

корзина 6 - Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.