В Минске масочный режим. Могут ли людей без масок не пустить в метро и не обслужить в магазине?

Носить маски в метро рекомендуют, но запретить вход в подземку без маски не могут? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обязательный масочный режим в Минске ввели 12 ноября. С этого дня в масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы.

- Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси, - пояснили в Мингорисполкоме.

В тот же день об обязательном масочном режиме в минском метро стали сообщать по громкой связи на станциях, вестибюлях и в поездах. А сотрудники метро стали предупреждать пассажиров на входе о том, что маска обязательна. Они говорят, что в случае нарушения могут даже не пустить человека в метро.

Но все ли пассажиры в метро пользуются масками? По наблюдениям «Комсомолки», нет.

- Я постоянно езжу в метро, и вижу людей без масок, - говорит минчанка Оксана. – Сама пару раз забывала надеть маску. Один раз мне сотрудники тактично сделали замечание и попросили надеть маску. А другой раз - никто ничего и не скажет. По моим наблюдениям, все зависит от персонала.

В пресс-службе минского метрополитена «Комсомолке» рассказали, что делают все возможное для того, чтобы пассажиры заботились о своем здоровье и обязательно соблюдали масочный режим:

- Мы настоятельно рекомендуем нашим пассажирам соблюдать масочный режим, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Минского метрополитена пресс-секретаря Андрей Дроб. - Мы очень надеемся на сознательность минчан и гостей города, и всячески призываем защитить свое здоровье и здоровье окружающих, и обязательно пользоваться в метро маской. Но именно мы не вправе запретить людям воспользоваться услугой - для этого есть другие контролирующие органы.

Напомним, контроль за соблюдением новых правил возложили на руководителей соответствующих организаций. За нарушения штрафуют юрлица, которые управляют объектами.

- Различные заведения, среди которых парикмахерские, мастерские, торговые центры, могут запретить входить тем, кто будет без средств защиты, - пояснял начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

По сути, каждый объект сам решает, что делать с людьми, которые приходят в общественные места без масок. Например, некоторые не обслуживают посетителей без масок, другие сами раздают горожанам маски на входе – так, например, сейчас происходит в минском такси. Но оштрафовать человека за то, что он без маски, пока не могут, нет соответствующего законодательства.

Зато могут оштрафовать юрлицо, в заведении которого посетитель окажется без маски. Обещают применять статью 16.8 КоАП: «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов». По ней ипэшника могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин (5400 рублей) а предприятие – до 500 базовых (13500 рублей). Однако широкой общественности о таких штрафах пока неизвестно – максимум предприятия отделывались рекомендациями и предписаниями.

А КАК У НИХ

Как штрафуют за отсутствие масок у наших соседей?

В московском метро обязательный масочный режим ввели еще раньше, чем в Минска. За соблюдением режима там следят не только работники метро, но и полиция. По законам России, если вы придете в магазин без маски, то получите либо предупреждение, либо штраф на сумму от 1000 до 30 000 рублей (до тысячи белорусских рублей). Штрафы для юрлиц, сотрудники которых обслужат клиентов без масок, выше. Для ИП штраф — до 1700 белорусских рублей штрафа в эквиваленте, для юрлиц — почти до 10 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.

В Украине за отсутствие масок в метро штрафуют на сумму от 170 до 255 гривен (15-23 рубля), а владельцев бизнеса, которые допустили пропуск в общественные места посетителя без маски, могут покарать штрафом в размере 500 белорусских рублей в эквиваленте.

В Европе за нарушение масочного режима могут доходить до 1000 евро. Причем носить маску нужно и в помещении, и на улице. За соблюдением таких мер следит полиция и другие специальные службы.

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