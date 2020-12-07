За выход на чемпионат мира по футболу сборная Беларуси встретится с Бельгией, Уэльсом, Чехией и Эстонией

В финальную часть, которая пройдет в 2022 году в Катаре, напрямую выйдет одна команда из группы. Фото: abff.by

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года и продлиться год. В финальную часть, которая пройдет в 2022 году в Катаре, напрямую выйдет одна команда из группы. Вторая продолжит борьбу в плей-офф, где за 3 путевки поборются 12 сборных.

С бельгийцами белорусы не встречались. С чехами проиграли все четыре матча. В играх с валлийцами выиграли один раз и трижды уступили. С эстонцами сражались с большим успехом: две победы, ничья и одно поражение. Здесь речь об официальных матчах.

В Минск приедут такие звезды как Де Брюйне, Лукаку, Азар, Рэмзи, Бейл.