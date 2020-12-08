«Не хотели, чтобы Беларусь его потеряла»: стало известно, кто и за сколько купил дворец Горваттов в Наровле. Среди владельцев - известный писатель

Стало известно, кто купил дворец Горваттов в Наровле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дворец Горваттов в Наровле, который недавно продали с аукциона, как оказалось купили трое неравнодушных к культурному и архитектурному наследию жителей Гомельской области. Это предприниматель Александр Баранов, который уже три года восстанавливает в Мозыре «Долину ангелов», организовав там культурное, образовательное и духовное пространство. Это предприниматель, владелец гомельского портала «Сильные новости», общественный деятель, а теперь еще и меценат Петр Кузнецов. И, наконец, это известный белорусский писатель писатель Андрей Горват.

- Сообразили на троих, - рассказал он сам в своем Facebook 8 декабря. И признался, что полюбил дворец уже давно, приезжал в Наровлю из Минска, чтобы постоять рядом.

Усадьба стоит в запустении уже много лет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Писатель напомнил, что его семейное гнездо в Прудке - деревне под Наровлей:

- Мне этого достаточно, как и одной буквы «т» в фамилии. Я не загоняюсь титулами и статусами. Тем более что Наровлянский дворец имеет своих настоящих потомков. Может быть, в позапрошлой жизни я был архитектором этого дома. Или сторожем Лявоном с квадратной бородой. Не знаю. А может, и это похоже на правду, я просто инструмент в его руках. Дом использует меня, чтобы не сгинуть в Припяти…

Покупатели попытаются спасти здание Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дело в том, что дворец XIX века уже давно стоит в запустении и разрушается. Продать его с аукционов раньше у властей не получалось. Андрей продолжил:

- Я знал, что дворец вновь выставлен на продажу, подумал, что райисполком сошел с ума - продавать в такое время - и не обратил внимание. Но Петр Кузнецов сам предложил помощь. Сразу присоединился Саша. Уже через два дня мы учредили юридическое лицо (мой актив там только 25%). Это произошло ровно месяц назад. А вчера я подписал акт приема-передачи дворца - документ, по которому могу игнорировать вывеску «Посторонним вход запрещен». Этот день я ждал с 2006 года.

Первое, что нужно сделать, - это частичную консервацию и антиаварийные работы. Другими словами, накрыть дом крышей, пишет Горват:

- Знаю, насколько нелепо просить помощь сейчас, но без помощи нам не справиться. Потребуется как минимум двадцать тысяч долларов…

Писатель опубликовал номер своей карты с просьбой о пожертвованиях. И добавил, что вскоре переезжает жить в Наровлю.

На восстановление здания нужны большие деньги Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О необычной покупке «КП» расспросила Петра Кузнецова. Он рассказал, что за судьбой дворца следил уже давно по Фейсбуку Андрея Горвата:

- Задевало всегда то, что дворец вот-вот разрушится. В этом году из-за пандемии многие белорусы ездили внутри страны. Мы семьей тоже. На большинстве туристических сайтов про дворец Горваттов написано что-то типа: надо поспешить увидеть, а то он вот-вот развалится. И вот это было очень обидно, вспоминались Ильф и Петров: при всех властях стоял дом, а тут - сгорел. Не хотелось, чтобы именно при нас Беларусь потеряла еще один памятник.

Петр признался, что когда дворец в очередной раз выставили на продажу, практически не думая, сразу связался с Андреем и предложил свое участие:

- Мы создали юрлицо, чтобы учесть интересы всех. Андрей Горват там директор - он живет дворцом и Полесьем, ему и карты в руки. Если смотреть на цифры - дорого, но с другой стороны - в Гомеле, где я живу, половина машин на улице дороже. Но я к машинам равнодушен, у нас за рулем жена на бюджетном «Рено». В нашем понимании лучше сделать что-то полезное.

Дворец стоит на берегу Припяти. Фото: facebook.com/alexander.baranov.166

Покупка обошлась почти в 53,4 тысячи белорусских рублей - это чуть больше 20 тысяч долларов. По словам Петра Кузнецова, его дети еще не знают о приобретении:

- Я хочу отвезти их на экскурсию и там рассказать. В этом и есть главная мотивация таких поступков - мы должны передать Беларусь своим детям, ничего не потеряв. Никто из нас не олигарх и огромных средств не имеет.

Петр заметил, что «в самой короткой перспективе» планируется провести во дворце комплекс аварийных работ - остановить разрушение. Если это удастся сделать, то даже в случае, если не получится больше ничего, дворец простоит еще несколько десятков лет и миссия уже будет выполнена, говорит меценат:

- Но в идеале мы видим полную его реставрацию в виде, максимально приближенном к изначальному, где даже помещения будут использоваться так, как задумывали хозяева. К примеру, мы по договору должны там организовать гостиничный или ресторанный бизнес. Без проблем: можно возродить все спальни, которых там было много (и хозяйские, и гостевые) и сделать на их базе отельные услуги, а в столовых - ресторанные залы. Но это все, конечно, пока далекая перспектива. Пока задача одна - спасти его для будущих поколений белорусов.