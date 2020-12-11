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Необычные кресты обнаружены на кладбище в Витебской области

В похоронных традициях белорусов, живущих на юге и севере страны, есть различия. Хотя общего больше. Мы узнали, какие заговоры делали наши предки на кладбищах и почему переносили могилки.
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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Крест с полумесяцем на старом кладбище в Докшицком районе.

Крест с полумесяцем на старом кладбище в Докшицком районе.

Фото: Раиса ЮДИНА

Весной я участвовала в необычном субботнике в Докшицком районе - мы с односельчанами расчищали часть деревенского кладбища, поросшую кустами и травой. После этой уборки обнаружилось огромное количество старинных захоронений - едва заметные холмики с камнями. На некоторых сохранились металлические кресты. Да не простые, а с полумесяцем внизу.

Земляки пожимали плечами на вопрос, откуда на христианском кладбище символ, который встречается в мусульманской культуре. «Можа, татары?» - предположил кто-то. Вряд ли даже в смешанных белорусско-татарских семьях кто-то решился бы так объединить символику разных религий. Да и в Докшицах с давних пор было четыре кладбища, где умершие могли упокоиться среди братьев по вере - православное, католическое, еврейское и татарское.

А ведь полумесяц под крестом есть и на куполах православных церквей. Что он означает? Разобраться помог кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский.

«У мёртвых зубы ці баляць?» - «Не, не баляць…»

- Полумесяцы в христианской символике (они называются цаты) присутствуют издавна, - сразу объясняет Дмитрий. - Есть несколько версий их появления на крестах, - рассказал Дмитрий. - Мне больше всего импонируют две, наиболее правдоподобные. Первая - «якорный крест». Действительно крест с цатой по очертаниям напоминает якорь. В одном из посланий апостол Павел говорит, что христиане могут «взяться за предлежащую надежду, то есть Крест, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Соответственно на куполах церквей якорный крест воспринимается как место, где человек может бросить якорь и спастись. А в контексте надгробий это можно интерпретировать как якорь в месте вечного упокоения.

Цаты встречаются и на крестах православных храмов (церковь Воскресения Прославленного в Пинске).

Цаты встречаются и на крестах православных храмов (церковь Воскресения Прославленного в Пинске).

Фото: Раиса ЮДИНА

Вторая версия связана с тем, что полумесяц - это символ Богородицы, и он нередко присутствует на иконах с ее изображением. В христианской культуре она соотносится с образом матери. Также в народе есть образ матери-земли, которая дает жизнь всему живому и после смерти к себе принимает. Появление полумесяцев на надгробьях может означать, что Мать возвращает человека в свое лоно.

Не стоит забывать, что в народной культуре есть связь между месяцем и миром умерших. Например, вот так к небесному светиле обращаются в одном из заговоров против зубной боли:

- Месяц, ці быў ты на тым свеце?

- Быў.

- Ці бачыў ты мёртвых?

- Бачыў.

- У мёртвых зубы ці баляць?

- Не, не баляць.

- Няхай у … (называется имя. - Ред.) таксама не баляць.

Каменных надгробий и древних захоронений больше там, где прошел ледник

- Кресты с цатой встречаются по всей Беларуси?

- По моим наблюдениям, больше всего их в Витебской области, на севере Гродненской и в центральной Минской. В этих регионах больше всего и камней в местах захоронений. Связано это с тем, что на этих территориях был ледник. Осталось много валунов, и их часто использовали в качестве надгробных камней, на которых что-то вырезали или монтировали в них кованые кресты.

Ледник оставил много материала для надгробий на Витебщины. Благодаря надгробным камням здесь можно увидеть больше старинных захоронений.

Ледник оставил много материала для надгробий на Витебщины. Благодаря надгробным камням здесь можно увидеть больше старинных захоронений.

Фото: Раиса ЮДИНА

На Полесье мы видим совершенно другую традицию - деревянные надгробные памятники (кресты, нарубы, колоды). В отличие от камня оно не так долговечно. Поэтому и архаичных кладбищ сейчас больше можно увидеть на севере Беларуси. В Подвинье же и вовсе встречаются комплексные памятники, которые показывают развитие погребальной культуры - от средневековых курганов до наших дней. А вот в западных регионах не редкость напластования погребений разных времен.

На Полесье на могилах чаще ставили деревянные кресты.

На Полесье на могилах чаще ставили деревянные кресты.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Это когда в одну могилу подхоранивают постепенно несколько покойников? Я знаю, такое практикуется в островных государствах, где земли немного. Но у нас-то почему?

- А на нашей территории в XVI веке проводилась аграрная реформа. И в ее рамках в том числе были переносы населенных пунктов и кладбищ. Западные регионы Беларуси в те времена были больше вовлечены в сельское хозяйство, пашенное земледелие. В северных районах, где больше лесов болот, а почвы менее плодородные, земледелие было меньше развито.

- Встречаются на Витебщине огромные камни с выбитыми на них крестами. Это действительно делалось для обращения язычников, поклонявшихся камням, в христианство?

- Есть такая версия, что это были почитаемые камни, а высеченный на них крест нейтрализовал языческий культ, и адаптация к христианству проходила постепенно. Среди них и так называемые Борисовы камни, на которых встречается еще и надпись «Господи, помоги рабу своему Борису» (считается, что это сделано по приказу полоцкого князя Бориса Всеславича). На этих и других камнях высечен Голгофский крест - гора Голгофа под ним схематично изображается в виде холмика или ступеней. Такой крест изображен, кстати, и на знаменитом Стёп-камне, тоже в Докшицком районе.

Борисов камень в Полоцке возле Софийского собора.

Борисов камень в Полоцке возле Софийского собора.

Фото: Раиса ЮДИНА

На рушнике венчали молодоженов и спускали гроб в могилу

- Правда ли, что наши предки не особо старались украшать могилы, как это принято сейчас - цветы, венки?

- Да, украшение могил начинается с XVIII - XIX веков, и то в основном среди шляхетского населения, в городах. Если и были какие-то элементы, то с определенной символической или практической, обрядовой функцией. Цветов на кладбище в народной культуре не было. А вот рушники или фартушки на крестах - были. Они встречаются до сих пор. Полнее всего эта традиция сохранилась на Полесье и Могилевском Поднепровье.

Сам по себе рушник - это символ жизненного пути. Поэтому он всегда присутствовал в наиболее важных семейных обрядах: на рушник становились молодожены в день венчания, на рушниках спускали гроб в могилу, с рушниками совершали разные обряды. В экстремальных ситуациях (война, эпидемия, голод) женщины собирались и ткали «абыдзённік» - длинный рушник, с которым обходили свое поселение, а после его вешали на придорожные кресты в начале деревни или жертвовали в церковь.

Рушники же на надмогильных крестах - это что-то вроде одежды, которая периодически обновляется. На Полесье «переодевают» к празднику не только кресты на могилах, но и почитаемые камни.

Нарядные кресты на кладбищах - традиция юга Беларуси.

Нарядные кресты на кладбищах - традиция юга Беларуси.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Когда односельчанин услышал, как я сказала «здравствуйте» своим знакомым, он меня одернул: «На кладзбішчы не здароўкаюцца!». Объяснил это тем, что такое слово обидит мертвых - они умерли, а ты над их могилами здравия желаешь. В деревнях вообще по сей день на кладбищах соблюдается определенный этикет: нельзя долго находиться на кладбище просто так, после обеда сюда лучше не ходить... У нас в деревне, когда облагораживали лесное кладбище, по периметру выкопали канавки - говорят, миры мертвых и живых обязательно должны быть разделены хоть забором, хоть такой канавкой…

- Действительно, есть определенная регламентация поведения на кладбище. Потому что это два мира - мир живых и мертвых, и они не должны пересекаться. Такое если и может быть, то только в специально отведенное время - тогда контакт двух миров не имеет негативных последствий и даже в чем-то позитивен. А в остальное время без лишней надобности просто так гулять по кладбищу не принято было. Навещать могилы умерших старались до обеда, потому что дневное время считалось наиболее безопасным, а живой человек мог считать себя защищенным от негативного влияния «того света».

Еще ничего нельзя забирать с кладбища, но есть определенны исключения, связанные с народной медициной, когда болезнь прогоняли с помощью земли с могилы и других кладбищенских атрибутов...

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