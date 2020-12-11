Необычные кресты обнаружены на кладбище в Витебской области

Крест с полумесяцем на старом кладбище в Докшицком районе. Фото: Раиса ЮДИНА

Весной я участвовала в необычном субботнике в Докшицком районе - мы с односельчанами расчищали часть деревенского кладбища, поросшую кустами и травой. После этой уборки обнаружилось огромное количество старинных захоронений - едва заметные холмики с камнями. На некоторых сохранились металлические кресты. Да не простые, а с полумесяцем внизу.

Земляки пожимали плечами на вопрос, откуда на христианском кладбище символ, который встречается в мусульманской культуре. «Можа, татары?» - предположил кто-то. Вряд ли даже в смешанных белорусско-татарских семьях кто-то решился бы так объединить символику разных религий. Да и в Докшицах с давних пор было четыре кладбища, где умершие могли упокоиться среди братьев по вере - православное, католическое, еврейское и татарское.

А ведь полумесяц под крестом есть и на куполах православных церквей. Что он означает? Разобраться помог кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский.

«У мёртвых зубы ці баляць?» - «Не, не баляць…»

- Полумесяцы в христианской символике (они называются цаты) присутствуют издавна, - сразу объясняет Дмитрий. - Есть несколько версий их появления на крестах, - рассказал Дмитрий. - Мне больше всего импонируют две, наиболее правдоподобные. Первая - «якорный крест». Действительно крест с цатой по очертаниям напоминает якорь. В одном из посланий апостол Павел говорит, что христиане могут «взяться за предлежащую надежду, то есть Крест, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Соответственно на куполах церквей якорный крест воспринимается как место, где человек может бросить якорь и спастись. А в контексте надгробий это можно интерпретировать как якорь в месте вечного упокоения.

Цаты встречаются и на крестах православных храмов (церковь Воскресения Прославленного в Пинске). Фото: Раиса ЮДИНА

Вторая версия связана с тем, что полумесяц - это символ Богородицы, и он нередко присутствует на иконах с ее изображением. В христианской культуре она соотносится с образом матери. Также в народе есть образ матери-земли, которая дает жизнь всему живому и после смерти к себе принимает. Появление полумесяцев на надгробьях может означать, что Мать возвращает человека в свое лоно.

Не стоит забывать, что в народной культуре есть связь между месяцем и миром умерших. Например, вот так к небесному светиле обращаются в одном из заговоров против зубной боли:

- Месяц, ці быў ты на тым свеце?

- Быў.

- Ці бачыў ты мёртвых?

- Бачыў.

- У мёртвых зубы ці баляць?

- Не, не баляць.

- Няхай у … (называется имя. - Ред.) таксама не баляць.

Каменных надгробий и древних захоронений больше там, где прошел ледник

- Кресты с цатой встречаются по всей Беларуси?

- По моим наблюдениям, больше всего их в Витебской области, на севере Гродненской и в центральной Минской. В этих регионах больше всего и камней в местах захоронений. Связано это с тем, что на этих территориях был ледник. Осталось много валунов, и их часто использовали в качестве надгробных камней, на которых что-то вырезали или монтировали в них кованые кресты.

Ледник оставил много материала для надгробий на Витебщины. Благодаря надгробным камням здесь можно увидеть больше старинных захоронений. Фото: Раиса ЮДИНА

На Полесье мы видим совершенно другую традицию - деревянные надгробные памятники (кресты, нарубы, колоды). В отличие от камня оно не так долговечно. Поэтому и архаичных кладбищ сейчас больше можно увидеть на севере Беларуси. В Подвинье же и вовсе встречаются комплексные памятники, которые показывают развитие погребальной культуры - от средневековых курганов до наших дней. А вот в западных регионах не редкость напластования погребений разных времен.

На Полесье на могилах чаще ставили деревянные кресты. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Это когда в одну могилу подхоранивают постепенно несколько покойников? Я знаю, такое практикуется в островных государствах, где земли немного. Но у нас-то почему?

- А на нашей территории в XVI веке проводилась аграрная реформа. И в ее рамках в том числе были переносы населенных пунктов и кладбищ. Западные регионы Беларуси в те времена были больше вовлечены в сельское хозяйство, пашенное земледелие. В северных районах, где больше лесов болот, а почвы менее плодородные, земледелие было меньше развито.

- Встречаются на Витебщине огромные камни с выбитыми на них крестами. Это действительно делалось для обращения язычников, поклонявшихся камням, в христианство?

- Есть такая версия, что это были почитаемые камни, а высеченный на них крест нейтрализовал языческий культ, и адаптация к христианству проходила постепенно. Среди них и так называемые Борисовы камни, на которых встречается еще и надпись «Господи, помоги рабу своему Борису» (считается, что это сделано по приказу полоцкого князя Бориса Всеславича). На этих и других камнях высечен Голгофский крест - гора Голгофа под ним схематично изображается в виде холмика или ступеней. Такой крест изображен, кстати, и на знаменитом Стёп-камне, тоже в Докшицком районе.

Борисов камень в Полоцке возле Софийского собора. Фото: Раиса ЮДИНА

На рушнике венчали молодоженов и спускали гроб в могилу

- Правда ли, что наши предки не особо старались украшать могилы, как это принято сейчас - цветы, венки?

- Да, украшение могил начинается с XVIII - XIX веков, и то в основном среди шляхетского населения, в городах. Если и были какие-то элементы, то с определенной символической или практической, обрядовой функцией. Цветов на кладбище в народной культуре не было. А вот рушники или фартушки на крестах - были. Они встречаются до сих пор. Полнее всего эта традиция сохранилась на Полесье и Могилевском Поднепровье.

Сам по себе рушник - это символ жизненного пути. Поэтому он всегда присутствовал в наиболее важных семейных обрядах: на рушник становились молодожены в день венчания, на рушниках спускали гроб в могилу, с рушниками совершали разные обряды. В экстремальных ситуациях (война, эпидемия, голод) женщины собирались и ткали «абыдзённік» - длинный рушник, с которым обходили свое поселение, а после его вешали на придорожные кресты в начале деревни или жертвовали в церковь.

Рушники же на надмогильных крестах - это что-то вроде одежды, которая периодически обновляется. На Полесье «переодевают» к празднику не только кресты на могилах, но и почитаемые камни.

Нарядные кресты на кладбищах - традиция юга Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Когда односельчанин услышал, как я сказала «здравствуйте» своим знакомым, он меня одернул: «На кладзбішчы не здароўкаюцца!». Объяснил это тем, что такое слово обидит мертвых - они умерли, а ты над их могилами здравия желаешь. В деревнях вообще по сей день на кладбищах соблюдается определенный этикет: нельзя долго находиться на кладбище просто так, после обеда сюда лучше не ходить... У нас в деревне, когда облагораживали лесное кладбище, по периметру выкопали канавки - говорят, миры мертвых и живых обязательно должны быть разделены хоть забором, хоть такой канавкой…

- Действительно, есть определенная регламентация поведения на кладбище. Потому что это два мира - мир живых и мертвых, и они не должны пересекаться. Такое если и может быть, то только в специально отведенное время - тогда контакт двух миров не имеет негативных последствий и даже в чем-то позитивен. А в остальное время без лишней надобности просто так гулять по кладбищу не принято было. Навещать могилы умерших старались до обеда, потому что дневное время считалось наиболее безопасным, а живой человек мог считать себя защищенным от негативного влияния «того света».

Еще ничего нельзя забирать с кладбища, но есть определенны исключения, связанные с народной медициной, когда болезнь прогоняли с помощью земли с могилы и других кладбищенских атрибутов...

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