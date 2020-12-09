«В Минске такой активности очень мало»: как белорусы строят детские площадки, защищают скверы и благоустраивают парки

В Гомеле благодаря успешному выстраиванию диалога между городскими властями и местными жителями удалось сохранить аллеи, скверы и другие зеленые зоны Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Барановичах построили детскую площадку, в Могилеве благоустроили парк

Одним из примеров удачной совместной работы горожан и местных властей стал проект Евросоюза «Коммунальное управление в городах «КОМГОР», который прошел в трех городах Беларуси - Барановичах, Чаусах и Могилеве.

За четыре года работы «КОМГОРа» в каждом из городов представители общественности вместе с властями разработали и создали пилотные проекты по улучшению городской среды: в Барановичах в новом районе построили детскую игровую площадку, в Могилеве благоустроили городской парк, а в Чаусах озеленили исторический центр города. Основную часть денег на создание проектов выделял Евросоюз, но по условиям программы определенная часть финансирования шла и из городского бюджета.

- Проект «КОМГОР» как раз направлен на то, чтобы активизировать взаимодействие между горожанами и городской администрацией. В ходе проекта появилась возможность узнать потребности жителей и сообща, используя деньги как из городского бюджета, так и гранта, что-то построить, - рассказывает участник проекта, председатель барановичского ЭКОО «Неруш» Владимир Зуев. - Главное в этом проекте то, что он положил начало взаимодействию городских властей и населения, позволил выстроить диалог. Надеюсь, этот опыт посодействует успешному воплощению следующих проектов и в дальнейшем.

В Гомеле сохранили аллеи и скверы

Успешным оказался и ряд инициатив в Гомеле, где благодаря выстраиванию диалога между местными властями и горожанами удалось сохранить ряд озелененных зон.

- Если говорить о конкретных кейсах, можно вспомнить пилотный проект по схемам зеленых территорий Гомеля. Его осязаемым результатом стало сохранение сквера возле гостиницы «Турист». Его хотели вырубить под застройку жилыми зданиями, но благодаря нескольким встречам с общественностью, представителями властей и проектировщиками удалось найти способ сохранить сквер целиком, - рассказывает один из инициаторов данного проекта, координатор общественной компании «Город для горожан» Денис Кобрусев. - Второй пример - гомельский микрорайон Волотова, где есть внутренние зеленые участки, аллеи, которые не вносятся в схему зеленых территорий. Общественность предложила включить их в эту схему, поэтому они будут сохранены.

И это далеко не единичные примеры: благодаря данной инициативе в городе удалось сохранить десятки небольших аллей и других озелененных зон по всему Гомелю, которые могли быть вырублены под застройку.

Само собой, интересы общественности затрагивают также и благоустройство дворовых территорий и другие темы, касающиеся жилья. Для решения вопросов домовладения белорусы объединяются в городские ассоциации.

- Они объединяют товарищества собственников жилищных кооперативов. Основная цель их создания - это выстраивание конструктивного диалога с властями, - рассказывает Геннадий Каленов исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости. - Эти ассоциации стоят на пути своего развития, они совершенно не похожи на работающие в европейских странах в силу того, что они созданы недавно и у них нет того опыта, который есть у европейских коллег. Эти ассоциации разные, они насчитают от 10 членов юридических лиц до 250, самое успешное развитие идет в небольших городах, в Минске такой активности очень мало.

Вовлечение общественности в создание городской среды позволяет избежать конфликтов на общественных обсуждениях и сделать город максимально комфортным для всех его жителей Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Они исполняют волю и заказы исполкома»

Представители данных инициатив, а также другие белорусские эксперты по вопросам вовлечения общественности в создание городской среды сошлись во мнении, что пилотные проекты в данной сфере гораздо проще запускать за пределами столицы.

- Как сделать так, чтобы пилотные практики, которые успешно работают в других городах страны, перенести на Минск, и почему в Минске все так сложно? - таким вопросом задались участники онлайн-семинара проекта «Триалог-2020», посвященного вопросам вовлечения общественности в создание городской среды.

Ответ на этот вопрос высказал Денис Кобрусев, координатор общественной компании «Город для горожан», которая работает как в Минске, так и в Гомеле.

- Дело в том, что наша организация сотрудничает с «Белниипградостроительства», которое подчиняется не Мингорисполкому, а Министерству архитектуры. И как проектный институт, оно может делать определенные эксперименты, в том числе и по участию граждан в общественных обсуждениях. Поэтому наладить сотрудничество было гораздо проще, так как с их стороны также исходила инициатива, - поясняет Денис Кобрусев. - В Минске же градостроительную документацию разрабатывает проектный институт «Минскградо», который находится в четком подчинении у Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. И поэтому «Минскградо» жестко ограничено связью с исполнительной властью, ее заданиями и установками. То есть они исполняют волю и заказы исполкома. В этом и заключается большая проблема. И если эта практика не изменится, все самое креативное и интересное в вопросах вовлечения общественности в создание городской среды будет проходить за пределами минской кольцевой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Пока горожан только информируют о том, что планируют делать власти»

Мария Фалалеева, специалист в области устойчивого развития городов, председатель МОО «Экопроект»:

- Сам процесс участия общественности в создании городской среды в Беларуси находится на зачаточном уровне: пока горожан только информируют о том, что планируют делать власти. То есть то самое глубокое участие, которое возникает на уровне определения задач и постановки вопросов, у нас еще достаточно редкое. Причина этого в том, что до сих пор все заинтересованные стороны не до конца понимают, зачем это нужно. Между тем выгоды вполне осязаемы.

Эксперт считает, что иногда в Беларуси общественные обсуждения превращаются в место локального конфликта между властью и местными жителями.

- Так получается, потому что мнением горожан о планируемой застройке интересуются только тогда, когда проект нового объекта уже завершен и изменить в нем что-то крайне сложно. Возмущение горожан в таком случае понять легко: ведь их мнение фактически уже ни на что не может повлиять. Если же мнением общественности интересоваться на ранних этапах создания проекта, можно избежать таких конфликтных ситуаций и находить оптимальные решения для всех заинтересованных сторон. Власти могут избежать конфликтов, вовлекая горожан в общественные обсуждения на стадии создания проекта.

СПРАВКА «КП»

Что такое «Триалог-2020»?

«Триалог-2020» - это международный белорусско-немецкий проект, созданный, чтобы стать диалоговой платформой по вопросам вовлечения общественности в создание городской среды. В данный процесс вовлечены не только власти и общественность, но также бизнес, активисты и международные организации. Именно поэтому проект называется не «Диалог», а «Триалог», подразумевая, что в процессе участвуют больше двух заинтересованных сторон. В рамках проекта проходят онлайн-конференции, экспертные дискуссии, а также другие мероприятия, направленные на поиск путей решения возникающих в Беларуси проблем участия общественности. «Триалог-2020» стал продолжением аналогичного проекта, созданного в прошлом году. С окончанием года диалоговая платформа не заканчивает свою работу, организаторы планируют развивать ее и в будущем.

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