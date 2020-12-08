Что сказал Лукашенко о статусе Всебелорусского народного собрания и санкциях МОК

Александр Лукашенко во время визита в райбольницу. Фото: belta.by

Александр Лукашенко продолжает посещать больницы, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Ранее он побывал в Витебске и Минске.

В райбольнице Столбцов с апреля организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки (105 точек подвода кислорода, 10 аппаратов ИВЛ).

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич сообщил, что сейчас в районном учреждении находится гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Однако все равно здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжает оказываться плановая помощь.

Во время визита в райбольницу Александр Лукашенко рассказал о…

…ПОДГОТОВКЕ ЦЕЛЕВИКОВ И РАЗВИТИИ БОЛЬНИЦ

Президент отметил, что сейчас при подготовке медицинских кадров акцент будет делаться на целевой подготовке: "Нам надо четко определиться. Целевиков набираем, а места остаются - будем добирать".

Особое внимание будет уделено развитию межрайонных больниц. В Минской области их четыре: в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке.

"Мы хотим из научно-практических центров Минска, из областных больниц многие операции перенести в межрайонные больницы и районные подтягивать", - сказал президент.

…ВЫХОДЕ НА ПЛАТО ПО COVID-19

В Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19. По словам главврача Светланы Глебко, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов, то последние дни - по 12.

"Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, как весной некоторые журналисты рассказывали людям неправду о ситуации в районе.

"Я просто хочу вас поблагодарить. Вас - особенно. Вы оказались политически сильными людьми. Было непросто, но вы справились. Вы просто молодцы. Если будет нужна какая-то помощь, мы постараемся помочь".

"На моей памяти мы эту больницу ремонтировали, достраивали, перестраивали. Обычная районная больница, которая благодаря вам стала необычной. Главный врач просит одно: чтобы эта больница была опорой хотя бы по направлению травматологии. Мы рассмотрим этот вопрос".

…СТАТУСЕ ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

"Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития".

По словам президента, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января - начале февраля.

"Нам надо утвердить пятилетку - как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное - экономика, к чему мы будем стремиться. Люди должны быть сориентированы на пять лет вперед. Второй вопрос - политика. Вы сами его подкинули: Конституция и прочее".

…ПОЛНОМОЧИЯХ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Он также предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы, сообщает БелТА.

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать. Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать".

…САНКЦИЯХ МОК

Накануне Международный олимпийский комитет ввел санкции против Александра Лукашенко и членов исполкома белорусского НОК.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (глава МОК. - Ред.) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете?"

Напомним, что Александр Лукашенко - президент НОК, а его сын Виктор Лукашенко - первый вице-президент НОК.

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