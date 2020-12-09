Ищут врачей и медсестер, равнодушны к артистам и социологам: как пандемия изменила белорусский рынок труда

«Комсомолка» изучила ситуацию на рынке труда во время коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из главных коронавирусных страхов - у многих посильнее страха заболеть - остаться без работы, если родное предприятие не переживет пандемию. «Придется уходить в доставщики еды», - с тоской вздыхают некоторые. А туда ли уходят и правда ли все так страшно? «Комсомолка» изучила ситуацию.

КТО БЕЗ ДЕЛА НЕ ОСТАНЕТСЯ?

Начнем с официальной статистики. На портале Государственной службы занятости (Общереспубликанский банк вакансий) сейчас 76,2 тысячи предложений о работе. Среди самых востребованных - медсестры (2809 вакансий), водители автомобиля (около 3000), врачи-специалисты (около 2800 по всей республике), продавцы (порядка 2000 вакансий) и уборщики помещений (они нужны в 1600 местах). На 1 ноября в службу занятости Минска наниматели заявляли о поиске 17,5 тысячи специалистов, из них 60% - рабочие.

А кто не останется без зарплаты в Минске?

Перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий на 1 ноября 2020 года

Рабочие специальности:

- Продавец

- Повар

- Контролер-кассир

- Слесарь механосборочных работ

- Водитель автомобиля

- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

- Маляр

- Штукатур

- Слесарь-ремонтник

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Служащие:

- Медсестра

- Врач-специалист

- Инженер

- Воспитатель

- Фельдшер

- Менеджер

- Инженер-программист

- Помощник врача

- Библиотекарь

- Фармацевт

А вот топ-20 профессий, которым в 2020 году барометр возможности занятости (ведет его комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома), показывает на «пасмурно» - низкий прогноз по успеху в трудоустройстве:

Среди служащих:

- Артисты

- Архивисты

- Модельеры-конструкторы

- Режиссеры

- Социологи

- Фотокорреспонденты

- Художники

- Экологи

- Экскурсоводы

- Торговые агенты

Среди рабочих:

- Контролеры изделий

- Операторы игровых автоматов

- Операторы печатного оборудования

- Испытатели деталей и приборов

- Наждачники

- Прессовщики

- Резчики изделий

- Сварщики пластмасс

- Электрослесари

- Техники-лаборанты

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