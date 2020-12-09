Ищут врачей и медсестер, равнодушны к артистам и социологам: как пандемия изменила белорусский рынок труда

«Комсомолка» изучила ситуацию на рынке труда во время коронавируса.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Один из главных коронавирусных страхов - у многих посильнее страха заболеть - остаться без работы, если родное предприятие не переживет пандемию. «Придется уходить в доставщики еды», - с тоской вздыхают некоторые. А туда ли уходят и правда ли все так страшно? «Комсомолка» изучила ситуацию.
КТО БЕЗ ДЕЛА НЕ ОСТАНЕТСЯ?
Начнем с официальной статистики. На портале Государственной службы занятости (Общереспубликанский банк вакансий) сейчас 76,2 тысячи предложений о работе. Среди самых востребованных - медсестры (2809 вакансий), водители автомобиля (около 3000), врачи-специалисты (около 2800 по всей республике), продавцы (порядка 2000 вакансий) и уборщики помещений (они нужны в 1600 местах). На 1 ноября в службу занятости Минска наниматели заявляли о поиске 17,5 тысячи специалистов, из них 60% - рабочие.
А кто не останется без зарплаты в Минске?
Перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий на 1 ноября 2020 года
Рабочие специальности:
- Продавец
- Повар
- Контролер-кассир
- Слесарь механосборочных работ
- Водитель автомобиля
- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
- Маляр
- Штукатур
- Слесарь-ремонтник
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Служащие:
- Медсестра
- Врач-специалист
- Инженер
- Воспитатель
- Фельдшер
- Менеджер
- Инженер-программист
- Помощник врача
- Библиотекарь
- Фармацевт
А вот топ-20 профессий, которым в 2020 году барометр возможности занятости (ведет его комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома), показывает на «пасмурно» - низкий прогноз по успеху в трудоустройстве:
Среди служащих:
- Артисты
- Архивисты
- Модельеры-конструкторы
- Режиссеры
- Социологи
- Фотокорреспонденты
- Художники
- Экологи
- Экскурсоводы
- Торговые агенты
Среди рабочих:
- Контролеры изделий
- Операторы игровых автоматов
- Операторы печатного оборудования
- Испытатели деталей и приборов
- Наждачники
- Прессовщики
- Резчики изделий
- Сварщики пластмасс
- Электрослесари
- Техники-лаборанты
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