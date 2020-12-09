Белорусский суд дал 2,5 года колонии гражданке Швейцарии за порванную балаклаву. Спросили, как такое возможно

Наталья Херше имеет белорусское гражданство, но последние 13 лет живет в Швейцарии и является гражданкой этой страны. Фото: "Вясна".

Процессы над протестующими в Беларуси становятся уже чем-то привычным. Но суд Советского района Минска 7 декабря вынес приговор, который потряс даже видавших многое белорусов. Рассказываем, как в Беларуси судили девушку с двойным гражданством - Беларуси и Швейцарии.

«Нанесла телесные травмы - царапину возле правого глаза»

История началась с того, что в сентябре гражданка Швейцарии приехала в Беларусь в отпуск к родным. 19 сентября девушку задержали в Минке после женского марша, за что она получила 15 суток по 23.34 КоАП. Но после отбытия наказания Наталью оставили под стражей: оказалось, на нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК (см. «СПРАВКА»).

В декабре, спустя почти три месяца после марша, состоялся суд. По версии обвинения, на акции протеста Наталья не подчинилась требованию сотрудника ОМОНа Сергея Кончика пройти с ним, а когда тот не дал ей убежать, поцарапала лицо силовику, когда снимала с него балаклаву. Тем самым «испортила форменное обмундирование и нанесла телесные травмы - царапину возле правого глаза».

Девушка подтвердила, что участвовала в несанкционированном массовом мероприятии и пыталась снять балаклаву с омоновца, но не признала вину в насилии над ним. Адвокат просила приобщить к делу видеозаписи с регистраторов сотрудников ОМОНа, но этого сделано не было.

- Я живу в европейской демократической стране. И права свободы слова и мирных собраний четко определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут своих лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу свою родину. Беларусь будущего, - передает последнее слово Натальи Херше на суде лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

В итоге судья Сергей Шатило вынес приговор: 2,5 года колонии общего режима и обязанность возместить Кончику компенсацию в размере 1000 рублей. Также судья постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который забрали у Натальи. Многие отметили, что в день суда Натальей Херше 7 декабря, Сергей Шатило провел еще один процесс - дал по 13 суток ареста людям за вывешенные у них на лоджии бело-красно-белые флаги. Судья признал это одиночным пикетом и также постановил уничтожить полотнища.

К слову, Сергей Шатило был судьей на многих резонансных процессах. Так, в декабре прошлого года он приговорил Павла Северинца к 15 суткам ареста, а в этом году назначил известному экономисту Сергею Чалому 255 рублей штрафа за «Чарнобыльскi шлях», 25 суток ареста журналисту Тарасу Тарналицкому.

Потерпевший Сергей Кончик. Фото: "Вясна".

Адвокат сообщил, что будет обжаловать решение суда. В качестве наблюдателя на суде присутствовал посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, который несколько раз навещал Наталью в СИЗО. Он сообщил, что и далее будет защищать подсудимую как гражданку Швейцарии.

- Федеральный департамент иностранных дел (FDFA) подтверждает, что заключенная в Минске гражданка Швейцарии/Беларуси Наталья Херше сегодня предстала перед судом. Посол Швейцарии в Минске принял участие в процессе в качестве наблюдателя. Он подчеркнул важность судебного дела для FDFA. Суд приговорил госпожу Херше к двум с половиной годам тюремного заключения. Теперь FDFA вместе с юристом госпожи Херше будет оценивать следующие шаги. Госпожа Херше будет по-прежнему находиться под присмотром консульской защиты. По соображениям конфиденциальности и защиты данных дополнительная информация не может быть предоставлена, - сообщает ведомство.

Депутат Национального совета Швейцарии Барбара Гисси из кантона Санкт-Галлен, в котором проживает Наталья Херше, заявила, что женщина «не совершила никакого преступления, а просто мирно требовала прекращения диктатуры - как это делают сотни тысяч людей в последние недели».

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«Многое будет зависеть от правительства Швейцарии»

Ситуация интересна и тем, что девушка имеет белорусское гражданство, но последние 13 лет живет в Швейцарии и является гражданкой этой страны. Там она живет с несовершеннолетней дочерью, является вдовой. У многих возник вопрос: почему гражданку другой страны судили по белорусскому закону?

- У иностранных граждан и лиц без гражданства в уголовном процессе есть дополнительные права, - объясняет юрист правозащитной организации Human Constanta Анастасия Лойко.- Например, они имеют право на переводчика, право требовать уведомления их консульства о задержании и другие. Но в данном случае у Натальи двойное гражданство - Беларуси и Швейцарии. Беларусь, в отличие от Швейцарии, не признает двойное гражданство, поэтому просто игнорирует факт наличия второго гражданства. Лишают белорусского гражданства, только если человек становится чиновником, полицейским или военнослужащим в другой стране, а также в некоторых других случаях. Поэтому в Беларуси Наталья - белоруска, и имеет стандартный набор прав участника уголовного процесса. Но есть случаи, когда к делу подключаются дипломатические каналы. Например, можно вспомнить историю Виталия Шклярова, которого выпустили из СИЗО после вмешательства правительства США, - у него белорусское и американское гражданство. Поэтому многое будет зависеть от самого правительства Швейцарии, насколько активно оно готово будет поддерживать свою гражданку в этой ситуации.

В ноябре обсуждалось внесение поправок в Уголовный кодекс, которые увеличат санкции по большинству «поствыборных» статей кодекса. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

СПРАВКА

Статья 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок:

1. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же действие, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения, либо принуждение этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

К слову, в ноябре на диалоговых площадках обсуждалась тема внесения поправок в Уголовный кодекс, которые увеличат санкции по большинству «поствыборных» статей кодекса. В том числе предлагается усилить максимальное наказание по данной статье и ввести уголовную ответственность на повторное в течение года нарушение ст. 23.34 КоАП о порядке организации или проведения массовых мероприятий. Однако диалоговые площадки не имеют никакого правого статуса, поэтому внесение таких поправок пока только гипотетическое.

Что давали за оказание сопротивления милиционеру до протестов?

Мы посмотрели, какое наказание назначал суд по данной статье ранее. Так, в 2017 году минчанин отказался выключить громкую музыку в квартире и проследовать с милиционером для дальнейшего разбирательства, затем пригрозил ему физической расправой, нанес несколько ударов и попытался выхватить табельное оружие. Приговор - 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (то есть условно).

Пьяный житель Могилева в 2017 году был задержан участковым при совершении мелкого хулиганства (какого - не сообщается). Он оказал милиционеру сопротивление, сопряженное с применением насилия. Насилие описано так: «упирался, пытался вырваться при задержании, хватался за форменное обмундирование, сорвав погон и галстук, отталкивал руками последнего в грудь, хватал за руки. В результате данных действий участковому инспектору милиции причинено повреждение правой кисти, которое относится к менее тяжким телесным повреждениям». Наказание суда - 3 года лишения свободы, с условным неприменением наказания в течение 3 лет. То есть, если не совершит за это время нового преступления, в тюрьму отправлен не будет.

В Докладе правозащитников по соблюдению Беларусью Конвенции против пыток приводится такой случай: за попытку повесить на верхушку рождественской елки бело-красно-белый флаг на два месяца задержали жителя Витебска, но потом освободили с запретом на выезд из страны. А спустя 4 месяца его признали виновным за сопротивление сотруднику милиции. Суд также приговорил его к трем годам тюрьмы с условным неприменением наказания в течение 3 лет.

Из более суровых наказаний - 3 года исправительной колонии строго режима жителю Лунинца, который в 2015 году попал в медвытрезвитель и дал двум задержавшим его милиционерам подзатыльники, одному сломал челюсть.