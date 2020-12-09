Инфекционист Никита Соловей: «При коронавирусе в некоторых ситуациях сбивать надо и температуру 37,5»

В обычной ситуации температуру рекомендуют сбивать, если она поднялась выше 38,5. Фото pixabay.com

С первых чисел марта Никита Владимирович работает с коронавирусными пациентами. В основном в Минской клинической инфекционной больнице, много консультирует пациентов в других стационарах Беларуси. Наболевших вопросов о коронавирусе скопилось много и у тех, кто заболел, и у тех, кого ковид миновал. Никита Соловей ответил на многие из них, выступив на ютуб-канале Координационного совета.

На восьмые-двенадцатые сутки надо быть очень внимательными!

- Всё заболевание с позиции его развития мы делим на три фазы, - разъяснил Никита Владимирович. – Первая - гриппоподобная, на которой у большинства пациентов заканчивается заболевание. Она чем-то похожа на грипп: высокая температура, головная боль и боль в горле, боли в мышцах, иногда диарея и т.д. Вторая фаза - это так называемая легочная. Вот на этой фазе уже появляются объективно определяемые признаки дыхательной недостаточности. Их можно легко выявить по изменению сатурации кислорода пульсоксиметром – если она 94% и менее, это говорит о гипоксии. В эту фазу попадают около 20% пациентов. Как правило, они нуждаются в направлении в обычное отделение стационара.

Третья фаза - гипервоспалительная - развивается примерно у 5% пациентов. Это когда начинается цитокиновый шторм – то есть, иммунная система человека, чрезмерно активированная, начинает сама поражать его собственные органы и ткани. И вот здесь пациент становится реанимационным – развивается острый респираторный дистресс-синдром, может появиться почечная или печеночная недостаточность, миокардит, клиника сепсиса и септического шока.

Средние сроки развития гипервоспалительной фазы примерно одни и те же для всех пациентов - 8- 12-е сутки от первых признаков заболевания. Вот в эти сроки надо быть особо внимательными с людьми, у которых есть факторы риска тяжелого осложненного течения заболевания.

В некоторых ситуациях сбивать надо и температуру 37,5-38

- Практически 80% заболевших будут поправляться самостоятельно без каких-либо существенных вмешательств, - отметил Никита Соловей и дал несколько рекомендаций для уменьшения тяжести течения заболевания тем, кто вынужден лечиться дома.

- Много лежать на животе – по 12-16 часов в сутки. Особенно важно это для тех, у кого есть избыточный вес и другие дополнительные факторы риска тяжелого осложненного течения коронавируса. Если не получается, можно лежать на боку, а также находиться полусидя.

- Пить много жидкости. Объем рассчитывается так: 30 умножить на свой вес. Если при этом у человека есть температура или диарея либо другие дополнительные потери жидкости, количество надо увеличить.

- Своевременно снижать температуру. Обычно жаропонижающее врачи рекомендуют при температуре выше 38,5. «Но если у пациента, например, сердечная патология либо есть непереносимость даже более низких значений температуры, то ее можно снижать уже даже если она выше 37,5 -38 в зависимости от ситуации», - говорит врач.

- Нет зависимости между длительностью температуры и тяжестью состояния пациентов. Все очень индивидуально. Длительная температура очень часто бывает у тех, кто болеет коронавирусной инфекцией не тяжело, - поделился наблюдениями врач. - Соответственно рекомендации здесь одни для всех - продолжать обильное питье и использовать жаропонижающие препараты. Есть возможность - измерять сатурацию, если эта ситуация остается стабильной. Потому что падение сатурации на фоне длительно сохраняющийся температуры должно насторожить – здесь нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Ковидным больным измерять уровень кислорода в крови не менее важно, чем температуру тела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Когда закончится пандемия, мы сможем спокойно провести ряд исследований и понять масштабы проблемы»

- О доступе к коронавирусной вакцине пока говорить рано, хотя Российская Федерация пообещала, что мы будем одной из первых стран, где начнет применяться вакцина «Спутник». Но любая вакцина, которая только разработана, проходит определенный спектр клинических испытаний. По российской вакцине «Спутник» продолжаются клинические исследования оценки ее безопасности с участием большого количества пациентов. И по результатам этих исследований уже можно будет судить, насколько вакцина безопасна, имеет ли она какие-то серьезные нежелательные явления и для каких категорий пациентов ее может свободно использовать, - напомнил Никита Соловей.

Пациентов с коронавирусом госпитализируют, если ситуация очень серьезная и требуется постоянное медицинское наблюдение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как вы оцениваете статистику Минздрава по коронавирусу? – задали вопрос инфекционисту в конце встречи.

- Есть много подводных камней и много различных подходов по шифровке диагнозов умерших пациентов. Есть страны, где все случаи смерти зашифрованы как коронавирусная инфекция, если у пациента был просто выделен коронавирус. Там доходит до того, что пациент может погибать от какой-то травмы, а ему все равно будет выставлен диагноз ковид-19. И наоборот есть страны, где идет тенденция ставить коронавирус на второе место, а смерть пациента - по основному заболеванию. Например, у него была фоновая длительная ишемическая болезнь сердца с хронической сердечной недостаточностью 3-й степени. И если такой пациент при инфицировании коронавирусом умирает, врач может поставить ишемическую болезни сердца на первое место. Тогда такой пациент в статистику не попадет.

Возможно, где-то вот с этим связано и расхождение по количеству заболевших и умерших пациентов и по количеству резкого роста числа случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний за 2-й квартал 2020 года в республике Беларусь, - пояснил Никита Соловей. – Но сегодня врачи сконцентрированы в большей степени на помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и в их реальной практической деятельности статистика на некоторое время уходит на второй план. Когда закончится пандемия, мы сможем спокойно провести ряд ретроспективных исследований и понять вообще масштабы проблемы в целом.

Справка «КП»

Никита Соловей не раз отвечал на вопросы читателей "Комсомолки". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Никита Соловей – главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям. Доцент кафедры инфекционных заболеваний Белорусского государственного медицинского университета. В ноябре присоединился к Координационному совету по урегулированию политического кризиса в стране, считая, что в Беларуси «наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти». Незадолго до этого он резко прокомментировал критику Натальи Кочановой в адрес протестующих врачей. «… Лечить мы обязаны всех и всегда, а вот высказать свою позицию, защитить своих незаконно задерживаемых коллег, да просто постоять возле своих больниц, подчеркну, вне рабочего времени, в выходной день, мы, конечно, не можем», - написал медик на своей странице в соцсетях.

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