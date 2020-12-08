Новое «дело террористов»: организатор – дважды судимый предприниматель Николай Автухович

По госТВ сообщили о новом «деле террористов»: организатор – бывший политзаключенный Николай Автухович. Кадр телеканала ОНТ.

Утром 8 декабря сразу три белорусских государственных телеканала анонсировали «собственные расследования» дела о «террористической группе», которая взрывала и поджигала дома и машины белорусских силовиков. Суть такая: милиция совместно с КГБ задержала группу лиц. Их подозревают в трех преступлениях: подрыв машины в Гродно, а также сожженный дом и машина в Волковыске. Истории не новые, и «Комсомолка» уже писала о них. Поджоги в Волковыске произошли еще 2 октября – там подожгли строящийся дом и старенькую Audi инспектора местного РОВД. Уголовное дело тогда возбудили по статье «Умышленное уничтожение (повреждение) имущества, совершенные общеопасным способом». Преступников сразу не нашли. 20 ноября в Гродно взорвали «Шкоду» местного 41-летнего милиционера. По его словам, его адрес выложили в одном из «радикальных телеграмм-каналов». Уголовное дело возбудили по той же статье, преступников также по горячим следам поймать не удалось.

Но теперь все поменялось. Поймали не только исполнителей, но и заказчика. И им оказался дважды судимый Николай Автухович. Первый срок отбывал за неуплату налогов в особо крупном размере. Второй - за незаконное хранение оружия. Но обо всем по порядку.

Итак, один из подозреваемых, по версии следователей - безработный минчанин Павел Сава. Сообщается, что во время поджога он стоял на шухере, около арки, чтобы в случае опасности раскрытия предупредить непосредственного организатора и исполнителя теракта.

- Мы в Гродно подорвали машину тротиловой шашкой, - говорит он на кадрах допроса.

Один из подозреваемых - Павел Сава. Кадр телеканала СТВ.

Сообщается также о других задержанных: в эфире показали их фотографии и назвали имена: Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мельхеры, а также Сергей, Любовь и Павел Резановичи. По данным «Нашей Нивы», Любовь Рязанович в свое время владела службой такси в Бресте, как и Автухович в Волковыске. Сергей Резанович, по данным издания — православный священник из деревни Степанки Жабинковского района. Их сын Павел работал в отделе принудительного исполнения Ленинского района Бреста.

Сергей Резанович — православный священник из деревни Степанки Жабинковского района. Фото: "Наша Нива".

Павел Резанович работал в отделе принудительного исполнения Ленинского района Бреста. Фото: "Наша Нива".

А организатором всего это действа назвали дважды судимого Николая Автуховича. По версии следователей, он «сам решал, кого и где подрывать или поджигать», а данные милиционеров брал из Telegram-каналов. А в его гараже, как сообщается, нашли целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат, пистолеты, глушитель, около полутора тысячи патронов, 8 тротиловых шашек, 8 ручных гранат, готовые для поджога пятилитровые бутыли, балаклавы, рации и еще куча всего. Ведущая сообщила, что «один из пистолетов Автухович всегда держал рядом, в боевом состоянии».

- У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать? – кадры допроса с такими словами показали в эфире. – Я неплохой радиомеханик, мне легко соединить все провода, настроить.

- Автухович залез в дом по лесам, я ему подал эти бутылки, а сам вернулся к автомобилю, - рассказывает уже о втором поджоге Павел Сава.

Примерно также, как сказано в сюжете, Автухович поджог машину милиционера в Волковыске.

- Автухович вылил жидкость на лобовое стекло, положил бутылку под щетку и кинул спичку охотничью. Вспыхнуло пламя, - говорит на допросе Павел Сава.

Николай Автухович - бывший индивидуальный предприниматель, активист предпринимательского движения, кандидат в депутаты Палаты представителей на выборах 2004 года. Он был дважды судим за неуплату налогов в особо крупном размере и незаконное хранение охотничьего оружия и пяти патронов. О политической направленности того дела заявили правозащитники центра «Весна», « Белорусский хельсинкский комитет» и общественность. В 2010 году Николай Автухович попал в составленный «Freedom House» список пятнадцати наиболее известных в мире политзаключенных. На свободу вышел в апреле 2014-го.

Арсенал, якобы найденный в гараже у Автуховича. Кадр телеканала СТВ.

Зачем ему это было нужно? Сообщается, что для устрашения. Мол, группа планировала совершать подобные преступления и дальше.

- Сейчас милиция и чекисты ищут других фигурантов террористической группы. Задержанные водворены в СИЗО. Большинство сотрудничают со следствием и дают показания, - сказано в сюжете.

Почему речь идет о терроризме?

- Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения: взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма, - так пояснил в эфире СТВ начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.