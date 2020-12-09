Биография Вячеслава Кебича: «Я совершал ошибки, но делал все возможное, чтобы народу жилось лучше»

Вячеслав Кебич скончался 9 декабря Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вячеслав Францевич Кебич был первым премьер-министром независимой Беларуси. Он принимал участие в подписании Беловежского соглашения.

Кебич так рассказывал "Комсомолке" о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время четырехлетней работы премьером, когда он фактически руководил страной:

- Каждая сессия Верховного совета начиналась с «Кебича - в отставку!». И все смотрели телевизор, все привыкли слышать, а затем и повторять: «Кебича - в отставку!»

Но не бывает ни одного руководителя в мире, который бы не ошибался. Я совершал ошибки, но делал все возможное на тот момент, чтобы народу жилось лучше. А оппозиция всегда на коне - она ведь еще ничего не сделала, вот и ошибок нет.

А родился Вячеслав Кебич 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Воложинского района, окончил машиностроительный факультет БПИ. Прошел все ступеньки от инженера-технолога до заместителя главного инженера Минского завода автоматических линий. Был директором Минского станкостроительного завода, гендиректором Минского ПО по выпуску протяжных и отрезных станков имени Кирова.Занимал должность заместителя председателя Совмина БССР, был председателем Госплана БССР.

На первых президентских выборах 1994 года уступил Александру Лукашенко. Тогда в первом туре Лукашенко набрал 44,82% голосов, Вячеслав Кебич - 17,33%. Всего в бюллетене для голосования было шесть политиков. Вот что Вячеслав Францевич рассказывал о той ситуации "КП":

- Я попался на первом туре. Был шокирован. Попался еще и потому, что люди видели во мне руководителя компартии - я же был до этого членом горкома, обкома, ЦК КПСС. А в этот момент началось: «Во всем виноваты коммуняки!» Даже Клинтон, когда прилетал в Беларусь в январе 94-го, ограничился со мной коротким разговором… Ну и расслабились, как вы говорите, когда отовсюду слышали: «Конечно, Кебич! А кто еще?» Поэтому как таковой агитации за Кебича не проводилось. Тогда и телевидение, и радио, и газеты меня столько поливали грязью... Я, конечно, вызывал ответственных: «Как смеете?!» Мне отвечали: «Что вы хотите? Демократия, свобода…» До сих пор храню подшивки с этой грязью...

Во втором туре Лукашенко снова победил Кебича – последний набрал 14,17% голосов.

С 1996 по 2004 год Вячеслав Францевич был депутатом Палаты представителей. С 1994 года - председатель Белорусского торгово-финансового союза.

Умер Вячеслав Францевич 9 декабря. По предварительным данным, причиной стал коронавирус. Политику было 84 года.

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