Фотограф, снимавший подписание соглашений о распаде СССР: «Кебич был деятельным и обязательным»

Вячеслав Кебич был первым премьером независимой Беларуси. Фото: Юрий ИВАНОВ

Своими воспоминаниями о Вячеславе Кебиче, который умер 9 декабря, заболев коронавирусом, с «КП» поделился легендарный фотожурналист Юрий Иванов. Он работал в Агентстве печати «Новости», РИА «Новости», газете «Культура», стал лауреатом премии WORLD PRESS PHOTO. Юрий Сергеевич хорошо помнит моменты встреч с Кебичем.

Вячеслав Кебич и Геннадий Бурбулис участвовали в подписании Беловежских соглашений. Фото: Юрий ИВАНОВ

- Я познакомился с ним, когда он был председателем Совета министров, еще в советское время. Вячеслав Францевич к журналистам относился с теплом и участием. Он был деятельным человеком и обязательным, поэтому когда возникали какие-то организационные вопросы - все решалось.

Вячеслав Кебич запомнился Юрию Иванову деятельным и обязательным. Фото: Юрий ИВАНОВ

Так же было и с Вискулями, где Юрий Иванов оказался единственным фотокорром, запечатлевшим момент подписания Беловежских соглашений о распаде Советского Союза. Кстати, было это 8 декабря - очередную годовщину отмечали за день до даты смерти Кебича.

Вячеслав Кебич перед телесъемкой. Фото: Юрий ИВАНОВ

- Когда приехал Ельцин и прошел слух, что все едут в Вискули, я сразу обратился в нашу пресс-группу. Там мне ответили, что никто никуда не едет. Но слух полнился, и я пошел ва-банк: обратился к Вячеславу Францевичу. Не стал спрашивать, едут в Беловежскую пущу или нет, а просто сказал: «Возьмите меня с собой!» Он посмотрел на меня секунды две-три и ответил: «А что, поехали!»

Вячеслав Кебич (в центре) и летчик-космонавт Владимир Коваленок (слева) в Овальном зале Дома правительства. Фото: Юрий ИВАНОВ

По звонку Кебича фотожурналиста взяли в самолет, который уже готовили к отправлению в Вискули. Запомнился Юрию Сергеевичу и еще один момент:

Вячеслав Кебич за рабочим столом. Фото: Юрий ИВАНОВ

- В Вискулях, перед тем, как должны были подписать соглашения, Кебич вышел на крыльцо, посмотрел на небо, затем на меня и сказал: «Ну что, не летят?» Говорю: «Кто?» А он махнул рукой и ушел… Это был замечательнейший человек. Печально, что его не стало.

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