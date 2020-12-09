Николай Чергинец – о Вячеславе Кебиче: «Длинный дом на улице Маяковского раньше называли домом Кебича»

Вячеслав Кебич был первым премьер-министром Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 9 декабря скончался первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, ему было 84 года. Он принимал участие в подписании Беловежского соглашения, был главным оппонентом Лукашенко на президентских выборах в 1994 году.

Своими воспоминаниями о Кебиче с нами поделился Станислав Шушкевич, о дружбе с Вячеславом Францевичем рассказал и Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, а прежде - генерал-лейтенант милиции.

Вячеслав Кеби рассказывал, что после президентских выборов, на которых он проиграл Лукашенко, в себя приходил два месяца. Фото: личный архив

- Мы с ним дружили 47 лет. Как-то я брал у него интервью для журнала «Белая Вежа», начал с вопроса: «Как будем друг к другу обращаться?». Он ругнулся даже матом: «А когда мы с тобой были на «вы»? Всегда на «ты».

«Перед вами не просто директор - это вы, каждый из вас»

По словам Николая Чергинца, особое место в жизни Кебича занимал Минский станкостроительный завод им. Кирова, который Вячеслав Францевич возглавлял в 1970-е. Из отстающих Кебичу удалось вывести его в передовые.

- Я на тот момент был начальником милиции, Кебич просил помочь заводу. Мы решили: первое, что надо делать – бороться за дисциплину и против пьянства. Женобоев (семейных скандалистов) наказывали, давали сутки, штрафы. На доске почета вывешивали имена тех, кто попался за пьянку. Когда на заводе перед рабочими выступала мать Юрия Гагарина, она сказала примерно следующее:

- Перед вами не просто директор - это вы, каждый из вас. Это работяга с повышенным чувством ответственности в том числе за судьбу каждого из вас. Верьте ему, помогайте – и ваш завод станет одним из лучших.

«Была одна просьба к Машерову – помочь с жильем для рабочих»

Николай Чергинец вспоминает разговор Вячеслава Кебича с Петром Машеровым:

- Машеров приехал на завод как кандидат в депутаты Верховного совета. Кебич попросил его помочь с жильем для рабочих: план завод перевыполняет, люди работают от души, но с жильем очень плохо. Тот ему говорит, мол, средств нет. Кебич был настойчив: «Петр Миронович, вас признают как лидера народа, так вы должны вот таким шагом показать, что вы им и являетесь». И вдруг Машеров подошел, обнял его: «Ты извини, мне очень приятно твое старание помочь работягам». Решил вопрос, и по улице Маяковского появился длинный дом для рабочих завода Кирова – раньше его называли домом Кебича.

Вячеслав Кебич со Станиславом Шушкевичем и Биллом Клинтоном – президент США прилетел в Минск в январе 1994 года, за полгода до выборов первого президента Беларуси. Фото: личный архив.

Так Вячеслав Кебич сам рассказывал о том визите Машерова на завод в интервью журналу «Белая вежа»:

- Во время той встречи, когда Машеров шел мимо литейного цеха, а литейный цех, кто знает – это не дай Бог! Там женщины, которые формуют формы для литья. Я не хотел, чтобы он туда заходил, но он мне: «А чего ты сюда меня не пускаешь?» Я: «Давайте зайдем». Он по дошел к работницам и говорит: «Видите, какой у вас директор, до чего он вас довел, что вы такие мурзатые». Они ему: «Что вы, Петр Миронович, да у нас самый лучший директор!

Когда мы вернулись с ним в мой кабинет, он поинтересовался, что я буду у него просить. Я говорю: «У меня одна просьба, помогите с жильем!» Он тут же набрал Министра станкостроения и говорит: «Я посетил завод Кирова, ты знаешь, помоги ты им с жильем!» Через неделю вызывают меня в Главк, и начальник Главка мне: «Что, пожаловался? Ладно, проси!» Я попросил, сколько тогда надо было, денег на жилье.

«Кебича беспокоил подбор кадров Александром Лукашенко: надо подбирать по умению делать свою работу»

Вспоминая выборы президента в 1994 году, Чергинец рассказывает, что предлагал Кебичу подать в отставку.

- В большом зале в Совмине собралось все руководство страны, посиделки были секретные. Можно было бы сесть и в зале президиума, но боялись прослушки. Обсуждали, какие меры принять: первый тур прошел, впереди оказался Лукашенко. Я сказал Кебичу, что, на мой взгляд, ему надо подать в отставку. Все, помню, зашумели, вскочили.

«Победит Лукашенко, надо просчитывать правильно варианты. Вы, подав в отставку или сняв свою кандидатуру, сохраните себя как премьера, потому что молодому президенту понадобится специалист вашего класса», - так я сказал Кебичу, он не согласился.

Прошло время, ко мне приехал Кебич, и признался, что его единственная крупная ошибка в том, что он тогда меня не послушал. Вячеслав Францевич по-мудрому поддерживал Лукашенко, но не стеснялся сказать о том, что, по его мнению, сделано неправильно. Кебича беспокоил подбор кадров: он говорил, что надо подбирать людей не по принципу «ты мне предан», а по умению делать свою работу и нести ответственность за порученный участок.

С Борисом Ельциным во время его встречи с журналистами в Минске. Фото: личный архив

«Кебич - о поцелуе с Черномырдиным: Мне хотелось показать, что он списал нам огромную сумму долга!»

Николай Чергинец считает, что главным принципом Вячеслава Кебича была честность по отношению к труду и порядочное отношение к людям, семье.

- Он был очень простым - мог и с работягой его языком спокойно разговаривать. Никогда не позволял себе высокомерие. Но требовательность к работе у него была высочайшая. Его жена о нем заботилась, как о ребенке. Старалась и на работу поехать проследить, чтобы он поел. Он был человек труда, горел этим.

Кебича уважали в Москве. Я помню, когда Черномырдин приезжал при развале союза, журналисты зафиксировали поцелуй Кебича с Черномырдиным на заднем сидении машины. Ну я над ним издевался! Он говорит: «Слушай, мне так хотелось показать журналистам, что Черномырдин нам списал огромную сумму долга! Я действительно его готов был расцеловать».

Николай Чергинец не знал, что Кебич болел – у Вячеслава Францевича был коронавирус.

- Мне сказали, что он был госпитализирован 26 ноября, а я попал в госпиталь 24-го. Болею, не смогу даже постоять у "труны". Только вчера выписался, лежу дома.

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