«Свернем перед постом!»: после закрытия границ перевозчики везут в Россию нелегально, а официальные рейсы забиты

Перевозчики обещают нелегально доставить в Россию даже после закрытия границ Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусские поезда за границу не ходят еще с весны - после первой волны коронавируса и закрытия въездов в страны-соседки. Поэтому добраться до Москвы, Киева, Вильнюса, Варшавы можно лишь одним видом наземного транспорта: автобусы за границу пока ходят. Но что изменится с 21 декабря, когда Беларусь закроет свою границу на выезд?

- Пока у нас ничего не отменяется, - ответили в минском автопарке №2, который выполняет популярные международные перевозки. - Ходят рейсы в Вильнюс, Киев, Варшаву: они востребованы, люди ездят. Что будет дальше - не знаем. Свободных мест на ближайшие дни пока хватает, ажиотажа нет, но ведь не все еще новость прочитали и спланировали поездки.

А с что с рейсами в Россию, с которой у Беларуси, как считается, нет границы? Регулярные поездки туда выполняют частные перевозчики.

- Думаем, для нас ничего не изменится. Ведь условия выезда из Беларуси те же, что и условия проезда в Россию, которая уже давно закрыла свои границы: похороны близкого родственника, поездка к тяжело больному близкому, вид на жительство, за медпомощью, на работу или учебу с подтверждающими документами, - говорит диспетчер одной из транспортных компаний.

Там же предлагают и нелегальный проезд в РФ. Для многих не секрет, что еще с весны не только «бомбилы», но и официально работающие фирмы возят в Москву и Питер всех желающих - в обход процедур на границе. Пути есть разные: лесными тропами, с переправой через ограждение, по «договоренности». Правда, билет стоит гораздо дороже, такса у всех одна и с весны она не изменилась - 5 тыс. российских рублей (около 175 бел. руб.). Для сравнения, билет до Москвы на официальный рейс - от 50 бел. руб.

- У вас нет документов и вам надо проехать по-другому? - уточняет диспетчер. - Тогда записывайтесь по другому номеру телефона. Выезд вечером, когда стемнеет.

Диспетчер говорит, что проблем с нелегальными рейсами почти никогда не возникало:

- И после 20 декабря тоже ничего не должно измениться. Сейчас сворачиваем перед российским постом, потом будем сворачивать перед белорусским. Если он появится, конечно.

В Госпогранкомитете Беларуси пока не сообщают о том, будут ли патрулировать границу с Россией после 20 декабря и проверять выезжающих.