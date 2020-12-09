Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 декабря 2020 года: эффективность китайской вакцины, Комаровский о лекарствах и маски в метро

Беларусь сейчас переживает вторую волну коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Беларуси

По последним опубликованным данным, прирост за сутки - 1649 новых случаев, выписаны домой 1444 человека, а всего с начала пандемии заразились уже 150 602 человека. Всего в Беларуси на 8 декабря коронавирусной инфекцией переболели 127 528 пациентов.

- Не обошлось за сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 7 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1222 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что продолжается проведение тестов, всего их было 3 461 753. За сутки провели 12 664 теста.

Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность до 97%

Стали известны промежуточные результаты испытания китайской вакцины от COVID-19 Sinovac. Их обнародовала государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma, проводившая исследование.

Вакцина от коронавируса Sinovac показала до 97% эффективности.

- Наша группа, которая проводила клинические испытания в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают эффективность (вакцины. - Ред.) до 97%, - сказал представитель Bio Farma Иван Сетиаван, его слова приводит агентство Reuters.

Он добавил, что компания рассчитывает получить разрешение на использование Sinovac в экстренных случаях в конце января.

Средства от артрита как борьба с коронавирусом

Могут ли нестероидные противовоспалительные препараты облегчить течение коронавируса, рассказал доктор и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Пользователи интересовались у медика, правда ли то, что, например, средство от артрита помогает уменьшить риск осложнений при COVID-19.

Комаровский заверил, что это заблуждение. По словам врача, люди, которые длительное время принимают нестероидные противовоспалительные лекарства, могут лишь снизить риск того, что у них будет высокая температура при коронавирусе.

- То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переноситься, но реально на тяжесть заболевания это не влияет, - уточнил медик.

В Минске масочный режим. Могут ли людей без масок не пустить в метро и не обслужить в магазине?

Обязательный масочный режим в Минске ввели 12 ноября. С этого дня в масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы.

- Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси, - пояснили в Мингорисполкоме.

Об обязательном масочном режиме в минском метро стали сообщать по громкой связи на станциях, вестибюлях и в поездах. А сотрудники метро стали предупреждать пассажиров на входе о том, что маска обязательна.

Но все ли пассажиры в метро пользуются масками? По наблюдениям «Комсомолки», нет. В пресс-службе минского метрополитена «Комсомолке» рассказали, что делают все возможное для того, чтобы пассажиры заботились о своем здоровье и обязательно соблюдали масочный режим:

- Мы настоятельно рекомендуем нашим пассажирам соблюдать масочный режим, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Минского метрополитена пресс-секретаря Андрей Дроб. - Мы очень надеемся на сознательность минчан и гостей города, и всячески призываем защитить свое здоровье и здоровье окружающих, и обязательно пользоваться в метро маской. Но именно мы не вправе запретить людям воспользоваться услугой - для этого есть другие контролирующие органы.

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