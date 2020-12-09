Новый год - 2021: где в Минске и окрестностях можно увидеться с Дедом Морозом - время, место, цена

Встречи с ними особенно ждут дети. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Без Деда Мороза и Снегурочки нет Нового года. Встречи с ними особенно ждут дети. Вот места, где сказочных новогодних персонажей точно можно увидеть и пообщаться с ними, в том числе, и тет-а-тет.

В зоопарке 19 декабря в 13.00 состоится новогоднее представление для детей в честь открытия домика Деда Мороза. Он ждет там гостей 20, 25, 26 и 27 декабря с 10.00 до 17.00. Цена вопроса: входной билет (9 руб., для детей до пяти лет бесплатно) плюс 5 рублей будет стоить аудиенция у Деда Мороза, а с подарком – 15 руб.

В парк им. Горького Дед Мороз приедет в свой домик, который стоит на набережной Свислочи уже больше 10 лет, в полдень 23 декабря и останется там до 7 января (выходные дни у него 3 и 6 января). Время работы – с 10.30 до 18.30 по предварительной записи. Цена вопроса на одного ребенка – 20-25 рублей в зависимости для дня.

- Запись на встречу с Дедом Морозом идет, - рассказала «Комсомолке» начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы Детского парка им. Горького Лидия Вежновец. – На популярные даты – перед Рождеством, перед и после Нового года - мест осталось совсем немного. Часто те родители, которые приходили к нам со старшими детьми, через несколько лет приводят младших. В «штате» у нас два Деда Мороза ( работают они в среднем по 4 часа в день) основная Снегурочка и запасная. Большинство наших самодеятельных артистов работают с нами в этом амплуа ни первый год, и дети их любят и помнят. Нашей Снегурочки они даже письма пишут и маленькие подарочки приносят, так она им в душу запала. Что касается безопасности, то в этом году предусмотрены дополнительные перерывы для проветривания и дезинфекции.

За городом, недалеко от Минска, также можно увидеться с Дедом морозом и Снегурочкой. На территории комплекса «Линия Сталина» c 25 декабря по 3 января будет работать резиденция Деда Мороза, где главный сказочный герой новогодних праздников предстанет генералом в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой. Время работы резиденции: 10.00 - 18.00. Стоимость билетов: детский – 7 рублей, взрослый – 15 рублей, vip-билеты и билеты с подарком дороже.

Центр экотуризма «Станьково» приглашает детей и их родителей на новогоднюю программу на свежем воздухе с участием Деда Мороза и Снегурочки с 23 декабря по 9 января (выходные дни – 1, 4, 5 января). Время представлений: 23, 24, 25, 26, 27 декабря, 3 января в 11.00 и в 13.00; 28, 29, 30, 31 декабря, 6, 7, 8, 9 января – в 12.00. Билеты: детский – 10 руб., взрослый – 12 руб., дети до трех лет – бесплатно, многодетным семьям – скидки.

Большое шествие главных новогодних сказочных персонажей – Дедов Морозов и Снегурочек - обычно проходит в столице за неделю до Нового года. Пока информации о нем нет.