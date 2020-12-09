"Как помру - буду в гробу хохотать": Самые громкие высказывания Вячеслава Кебича

Самые громкие высказывания Вячеслава Кебича. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В июле 2019-го Вячеслав Францевич рассказывал нашей газете об…

… обстановка после распада СССР

- Я в отпуске, звонит Назарбаев: «Вячеслав, мы вырастили мощный урожай (а мы тогда брали у них пшеницу твердых сортов для выпечки белого хлеба) и, если ты пришлешь мне тракторы с опережением сроков, обещаю дешевле поставить зерно». Я тут же выполнил его просьбу. В итоге он мне пшеницу не поставляет, вокруг полный раздрай, подписывается Беловежское соглашение, и во всех бывших республиках поднимаются цены на зерно. И при этих ценах я вынужден отказаться от его зерна. Удар невероятный!

… демонстрациях в 1991-м у Дома правительства

- Вы помните стотысячные демонстрации у дома правительства в апреле 1991-го? Люди требовали выхода Дементея (тогдашний председатель ВС. - Ред.). Демонстрация была направлена против председателя Верховного совета, потому что он исполнял роль главы государства. Я тогда зашел к Дементею: «Николай Иванович, давай выйдем вдвоем!» Я считал, что тоже несу ответственность. Он сказал, что не пойдет и мне не советует. Но я вышел к толпе. Разговор, правда, не получился - он и не мог получиться! - поэтому я махнул рукой и ушел. Зато люди увидели, что руководитель государства не боится идти и разговаривать.

… реакции КГБ на его выход к митингующим

- Заходит Ширковский, председатель КГБ, и говорит: чего вы боялись, ведь во дворе стоит пять броневиков! Я психанул: не хватало еще показать толпе броневики! Толпа бы снесла и их, и нас, и Дом правительства.

.. почему люди бунтовали в 1991-м

- У нас тогда было молоко, колбасы, иногда и мясо. Но поскольку в России цены быстро поднимались, и у нас выросли цены. Агитаторы этим воспользовались. Но я тогда отдал приказ министру внутренних дел, чтобы не препятствовать толпе, а наоборот, ради удобства перемещения людей по улицам остановить транспорт. По проспекту, где шли толпы рабочих, я обеспечил сопровождение милиции… Я считаю своей заслугой, что не допустил самого главного: у нас единственная республика, где не стреляли.

… отношениях с Черномырдиным

- Я практически не платил ни за газ, ни за электроэнергию, ни за нефть. Потому что были хорошие отношения. Помню, приезжаю к Черномырдину, говорю: «Виктор, ты знаешь, «Газпром» требует - я задолжал. Дай мне технический кредит». - «Сколько нужно?» - «Допустим, 150 миллионов». Технический кредит - это значит, я деньги не получаю - их напрямую переводят за газ, а на мне повисает долг. Через три месяца я снова у него, говорю: «Знаешь, оппозиция рассказывает, что я в долгах. Спиши мне их!» И Черномырдин звонит министру финансов: «Сколько там Кебич тебе должен? Спиши ты ему, что с него возьмешь?» Вот так года три Беларусь и существовала...

… поражении на президентских выборах 1994-го

- Люди видели во мне руководителя компартии - я же был до этого членом горкома, обкома, ЦК КПСС. А в этот момент началось: «Во всем виноваты коммуняки!»… Ну и расслабились, как вы говорите, когда отовсюду слышали: «Конечно, Кебич! А кто еще?» Поэтому как таковой агитации за Кебича не проводилось. Тогда и телевидение, и радио, и газеты меня столько поливали грязью... Я, конечно, вызывал ответственных: «Как смеете?!» Мне отвечали: «Что вы хотите? Демократия, свобода…»

… переживаниях после поражения на выборах

- Я пришел в себя через два месяца. Сразу да - было муторно. Ну выпил дома в одиночестве бутылку коньяку - что было делать? Больше переживал, когда мелкие пешки начали командовать: «Освободите дачу!» Мой охранник ответил, что выедем с дачи утром. «Тогда сейчас придем и заберем машину!» Охранник и глазом не моргнул: «Придете - буду стрелять!» Переживал и когда мне не дали даже книги забрать из рабочего кабинета…

… заслугах перед страной

- Да у меня вся жизнь была - работа на Беларусь. Чего стоит решение чернобыльской проблемы, где выселение людей и строительство новых поселков было возложено полностью на Госплан. Или строительство метро, Театра музкомедии, хлебозавода №6, где я был фактически прорабом…

… нынешних чиновниках

- Сегодня чиновник средней руки боится рисковать, а ведь их работа должна быть связана с грамотным риском. Представляете, когда я издал свои три книги, некоторые чиновники у моего заместителя спрашивали: «А эти книжки можно читать? Крамолы нет?»

… своей пенсии

- Да, моя пенсия - 75% от зарплаты действующего премьера. Но я получаю 75% не от общей его зарплаты - с премиями и повышающими коэффициентами, а только от оклада. Поэтому точно не тысяча евро. Чуть более полутора тысяч рублей в месяц. Но я все отдаю жене на шпильки.

А в 2014-м «Комсомолка» рассказала как Кебича с Шушкевичем мирила

- Я веселый человек? Я всегда таким был! Каким был, таким и остался! Я даже, как помру, буду в гробу еще час хохотать - так и напишите! – сказал нам тогда Вячеслав Францевич.

А еще я знаю, что Шушкевич, когда его спросили, кого бы он взял премьер-министром, если бы был руководителем страны, ответил так: «Взял бы Кебича - он крепкий хозяйственник, но только если бы он отбросил свои коммунистические штуки…»

В 2013-м Вячеслав Кебич рассказал, как ему предложили распилить золото партии

- Во время разговора с банкиром появилась племянница секретаря Московского горкома КПСС. И они начали меня расхваливать: мол, мы знаем про вашу преданность делу, про налаженные связи за рубежом. Поэтому и предлагаем принять участие в проекте по совместной реализации золота партии. Уточню: не присвоения, а реализации. То есть накануне развала Союза золото партии нужно было превратить во что-то, например в недвижимость за границей. Но я сразу отказался, сказал, что заниматься этим не хочу. Возник вопрос: «Но мы вас уже посвятили…» На что я пообещал, что нигде не буду распространяться на эту тему.