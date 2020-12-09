Станислав Шушкевич - о Вячеславе Кебиче: «Величайшее его достижение - это подпись под Беловежским соглашением»

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич и экс-председатель Совета министров Беларуси Вячеслав Кебич оба поставили свои подписи под Беловежским соглашением, но по-разному оценивали позже это историческое событие. Фото: sputnik.by

- Я свое отношение к Вячеславу Францевичу выразил в своей книжке, - сказал Станислав Станиславович "КП". - Я столкнулся с ним впервые, когда был Чернобыль. Это был человек, который замечательно понимал, что произошло, и слушал специалистов. Фактически был единственным здравомыслящим и умеющим проводить надлежащую политику человеком. И всю жизнь я считал, что он был талантливый человек. Он сделал из завода Кирова куколку. А величайшее его достижение - это его подпись в Беловежской пуще под Беловежским соглашением. Позднее он по-иному стал к этому относится, и о более позднем периоде я бы не хотел сейчас вспоминать. Вообще это был талантливый, работящий, умеющий работать человек. К сожалению, его окружали люди не лучшего толка. Они его восхваляли, а фактически предали, о чем он и написал в своей книге. Он ими не восторгался.

- Вы давно последний раз виделись?

- Очень давно. Последний раз лет десять назад я получил от него письмо, после этого мы не общались. Он не звонил мне, я ему тоже. Мы разные позиции занимали. Но то, что он без всякого сомнения отдавал всего себя делу - это факт.

"Комсомолка", напомним, однажды попыталась помирить Кебича и Шушкевича. Вот, что из этого вышло. Бывший руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич заверил, что помирится с Вячеславом Кебичем, когда тот перед ним извинится. Ну мы и прижали Вячеслава Францевича вопросом: «Готовы просить прощения?» Тот рубанул - так рубанул...

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