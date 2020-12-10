«На два месяца - под 20%, на три - под 20,5%»: какие рублевые вклады предлагают банки

Белорусы постепенно закрывают свои депозиты в коммерческих банках Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Белорусы постепенно закрывают свои депозиты в коммерческих банках - об этом свидетельствует официальная статистика Нацбанка по третьему кварталу. По данным регулятора, срочные банковские вклады белорусов уменьшились на 1,2 миллиарда рублей, в относительных величинах это 6,5%.

Эта цифра средняя, наиболее заметно в третьем квартале уменьшился объем депозитов в рублях - больше чем на 9%. С валютных депозитов белорусы сняли 5,6%.

В конечном счете рублевые вклады с июня 2020 сократились на 462 миллиона рублей, а в валюте уменьшились на 758 миллионов рублей в эквиваленте.

Нарисовали в Нацбанке и портрет типичного вкладчика: на его депозитах лежит 1 тысяча 430 рублей и 5490 долларов.

Банки всеми силами стремятся привлекать новых вкладчиков. Мы посмотрели, под какой процент они готовы оформить рублевый депозит сроком до двух и трех месяцев.

Максимальный процент - 20 пунктов

Белорусские банки предлагают оформить два вида вкладов - отзывные и безотзывные. Проценты по безотзывным более привлекательны, но и риски больше - если вы вдруг решите экстренно снять накопления, то банк этого в большинстве случаев сделать не позволит, сославшись на подписанный договор.

Поэтому изначально обратим внимание на отзывные депозиты сроком до двух месяцев.

Сейчас самыми привлекательным предложениями в этом сегменте нам показались депозиты от Технобанка, Франсабанка и БТА Банка. Процент во всех случаях составит 20 пунктов, ставка фиксированная, отличаются только сроки и минимальная сумма вклада (см. таблицу). В целом ставки по самым привлекательным отзывным депозитам колеблются в пределах 17 - 20%.

Инфорграфика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Разница между безотзывными и отзывными вкладами - 1,2%

Проценты по безотзывным вкладам по логике вещей должны быть существенно больше, чем по безотзывным. Но по состоянию на первую декаду декабря ставки если и разнятся, то на 1 - 1,2%. Что и говорить, разница несущественная.

Стартуют проценты по безотзывным вкладам на небольшой (до двух месяцев) срок от 8%. Самое выгодное предложение - у РРБ-Банка - под 21,2% годовых.

Самый выгодный безотзывный депозит на три месяца принесет максимум 20,5% дохода годовых

Банки предлагают положить деньги под процент и на три месяца. Сделать это можно и по отзывной, и по безотзывной схемам. Ставки в большинстве случаев фиксированные, находятся в пределах от 9% до 20,5%. За последние пару месяцев они подросли, прибавив в предложениях разных банков от 0,9% до 1,5%.

Еще один важный момент - разницы в процентах между вкладами, которые можно отозвать и безотзывными, почти нет. К примеру, Франсабанк отзывный вклад размещает под 20%, а безотзывный - под 20,5%, БНБ-Банк отзывный вклад на три месяца предлагает под 19%, а безотзывный - под 20,5%.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если случится девальвация, то ставки по депозитам могут не отбить потерь»

- Риски вложения в белорусские рубли сейчас неоправданно высоки. Речь тут идет даже не столько о доверии к банковской системе, а о более широком понятии - доверии к государственным институтам как таковым. Если по каким-то причинам государству сильно понадобятся деньги, оно может обратить взор в том числе и на наши сбережения. И по какому-нибудь письму какого-нибудь правоохранительного органа может оказаться, что наши банковские сбережения уже не совсем наши, - предостерегает старший аналитик кампании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Есть и еще один чисто экономический аспект - это возможное включение печатного станка. В этом случае произойдет сильная инфляция, сильная девальвация белорусского рубля, а нынешние банковские ставки по депозитам могут просто не отбить потерь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скоро, совсем – совсем скоро, Новый год! А что с погодой? Можно ли надеяться на снежок? (здесь - прогнозы)