Подросток из Речицы, родившийся без рук, снял фильм о своей жизни в доме-интернате

"Я живу - и это главное", - говорит Адам. Кадр из его фильма "Моя история".

Ник Вуйчич сказал мне: «Будь благодарен за то, что у тебя есть, и делай все, что можешь»

Когда в 2016 году легендарный Ник Вуйчич впервые приехал в Беларусь, он специально выделил время для встречи с 12-летним Адамом Эссертом из Речицкого дома-интерната. Мальчик тоже родился без рук, слабо растет. Но он такой же сильный духом и целеустремленный, как Ник.

- Эта встреча придала мне больше сил и уверенности, что я нужен, что я все смогу, - с восторгом рассказывает Адам об этом ярком эпизоде своей жизни четыре года спустя в фильме «Моя история», который он представил на фестивале «Мечты сбываются». Если Адам пойдет по стопам Ника Вуйчича и станет мотивационным оратором, то этот фильм можно будет считать первым шагом в его карьере.

Ник Вуйчич сам захотел встретиться с воспитанником Речицкого дома-интерната. Кадр из фильма "Моя жизнь".

- Когда в четыре года меня привезли в детский дом-интернат, стоял теплый летний денек. Но мне было страшно. Я сжался в комок. Но со всех сторон на меня смотрели добрые глаза и улыбчивые лица, нежные руки гладили меня по голове. Это были руки моих воспитателей, которые стали мне как мамы. И мне стало совсем не страшно, хотелось прижаться и обнять всех сразу. И я понял: они меня любят! Я не сразу понял, что я не такой как все, но понял одно: я жив…

Так начинается небольшой автобиографический фильм Адама. Он с благодарностью вспоминает встречу с Ником Вуйчичем и его напутствие:

- Он сказал мне: «У Бога есть планы на твою жизнь. Будь благодарен за то, что у тебя есть, и делай все, что можешь».

А может Адам очень многое. Учитывая то, что обычные для нас действия в его исполнении - это подвиг. Без рук он уверенно чистит зубы электрической щеткой, разборчиво пишет, сжимая в зубах ручку, и работает на компьютере с помощью специальной мышки, которая управляется ногой. Парень подвижный и спортивный. Он классно качает пресс, играет в футбол, активно участвует во всех общешкольных мероприятиях. Видели бы вы, как лихо он играет в дартс! Далеко не каждый руками может так метко забрасывать дротики, как Адам направляет их в мишень ртом. А как ловко он надевает кепку, подбросив ее вверх - такому эффектному трюку стоит поучиться! И как мальчик умеет быть счастлив тем, что у него есть.

- У меня много друзей, даже есть любимая девушка Даша, - рассказывает парень, включив в свой фильм кадры прогулки с обычной и такой замечательной девочкой Дашей.

В свободное время Адам занимается монтажом своих видеороликов. Неудивительно, что на фестивале «Мечты сбываются» он участвует в номинации «Киноискусство». Здесь, как и в номинации «Оригинальный жанр», по два претендента. Самая большая конкуренция в «Хореографии» - 8 номеров.

Больше всего номеров - в номинации "Хореография".

«Нам, физически здоровым людям, есть чему поучиться у них - не унывать, не отчаиваться, не сдаваться»

Все работы, представленные в программе фестиваля, - это большой труд и большое вдохновение. Многие участники выступают на инвалидных колясках - и как грациозно они двигаются, как входят в образы! Поэтому смотришь на них не отрывая глаз и восхищаешься силой духа этих детей. Все они - воспитанники домов-интернатов из разных мест: Речица, Минск, Ивенец, Богушевск, Василишки, Червень, Весново, Гомель.

Каждый участник - это особая драматичная история, заслуживающая отдельного рассказа. Ведь в интернатах они оказались из-за врожденных болезней, с которыми даже не все родные люди способны ужиться в одном доме. И у многих воспитанников по этой причине родители раз и навсегда исчезли из их жизни. Поэтому желание ребят создавать нечто прекрасное и то, как искренне они это делают, дорогого стоит.

Каждый номер - это большой труд и большое вдохновение. Фото mintrud.gov.by

Посмотреть все номера можно на сайте https://wwb.by/festival-mechty-sbyvayutsya/ и даже проголосовать за понравившихся участников (до 23 декабря).

Республиканский Фестиваль творчества детей и молодых людей с инвалидностью «Мечты сбываются» проводится ежегодно с 2007 года при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Победители и участники получают награды и ценные призы, а команда, удостоенная Гран-при, еще и отправляется на фестивали за границу. Но награды бывают и более ценными.

В июле мы писали про воспитанника Городищенского дома-интерната Кирилла Пойта. В роддоме маме, родившей мальчиков-двойняшек, сказали, что один из них не проживет и несколько дней, и семья считала его умершим. До тех пор, пока не увидели по телевизору репортаж с гала-концерта фестиваля «Мечты сбываются», где Кирилл пел. После этого мальчик встретился со своей родной семьей. Одна мечта сбылась…

Гала-концерты - это тоже для многих участников из разряда исполнения мечты. Ведь они выступают на одной сцене - а это в разные годы были и Летний амфитеатр в Витебске, и Республиканский дворец профсоюзов, и Мирский, Лидский и Несвижский замки - с известными артистами. Традиционно в фестивале (в том числе в составе жюри) принимают участие звезды эстрады и известные люди нашей страны: Дмитрий Колдун, Александр Солодуха, Дядя Ваня, Александр Патлис, Алена Ланская, Алексей Хлестов, Лариса Грибалева, Анастасия Тиханович, Олег Хоменко, Виталий Карпанов, Светлана Боровская, Людмила Хитрова, группы «J:Mors», «Тяни-Толкай», NaviBand, «Серебряная свадьба», артисты цирка, победители международных шоу «Україна має талант», «Х-фактор» и многие другие.

Участники фестиваля на гала-концерте выступают на одной сцене со знаменитыми артистами. Фото mintrud.gov.by

- Эти дети, имея определенные физические недуги, проявляют усердие и старание, чтобы чего-то добиться, представить что-то такое, что вызовет какую-то эмоцию у тех, кто находится в зале. И это им удается, - говорит певец и музыкант Александр Патлис, один из членов жюри фестиваля. - В большинстве своем эти дети очень открыты, и нам, физически здоровым людям, есть чему поучиться у них - не унывать, не отчаиваться, не сдаваться, верить в себя и стремиться достигать цели. Все они достойны награды и уважения, потому что они не бездействуют. Это самое главное.

Справка «КП»

В этом году фестиваль «Мечты сбываются» посвящен 20-летию деятельности одного из организаторов этого мероприятия - благотворительного общественного объединения «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», которое работает с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации.

- В нынешних эпидемиологических условиях было невероятно тяжело самим детям, педагогам организоваться и участвовать в конкурсе. Они это сделали, - рассказала Татьяна Короткевич, представитель БОО «Мир без границ». - Наша организация помогла 8 домам-интернатам быть на связи с миром, благодаря спонсорской помощи, направленной на подключение интернет-оборудования и оплаты интернет-связи до конца года.

Для детей этот фестиваль - большое событие в их жизни, они всегда с удовольствием готовятся и волнуются в ожидании результатов. Участвуют в фестивале дети и молодые люди с инвалидностью, проживающие в домах-интернатах. Это ребята с серьезными заболеваниями, зачастую существенно ограничивающими качество и продолжительность жизни. Фестиваль стал для воспитанников домов-интернатов практически единственной возможностью реализовать свои таланты, воплотить творческие идеи и показать их большой аудитории, расширить возможности реализации своих прав.

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