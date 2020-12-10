Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 декабря 2020 года: подробности о вирусе и лечении от белорусского инфекциониста и рейды санстанции

Последняя опубликованная статистика по коронавирусу на 9 декабря: прирост за сутки - 1851 новый случай, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 152 453 человека. После лечения были выписаны домой 2422 человека, всего в Беларуси коронавирусной инфекцией переболели 129 950 пациентов.

За последние сутки в больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1230 пациентов. Продолжается и проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 487 468. За сутки провели 25 715 тестов.

Инфекционист: «В первые дни коронавируса тесты на антитела могут быть ложноотрицательными»

Информации появилось больше, но и вопросов много: почему одних госпитализируют, а других нет почему у кого-то без вопросов берут мазок ПЦР, а кому-то отказывают? Известный врач-инфекционист Никита Соловей постарался дать разъяснения.

- Все методы диагностики, которые применяются сегодня у нас в Беларуси, применимы на той или иной стадии инфекции, - заметил Никита Соловей. – Так, для выработки антител коронавирусу необходимо время, поэтому тесты на определение антител могут быть ложноотрицательными в первые дни коронавирусной инфекции и показывать результат лишь после 7-10-го (у некоторых пациентов -14-го) дня заболевания, когда иммунная система наработает антитела в достаточном количестве, чтобы выявить их есть системой. Тест ПЦР (полимеразная цепная реакция) наоборот показан в первые дни заболевания, поскольку по мере дальнейшего течения инфекции чувствительность этого метода снижается - вирус уже перестает выделяться из верхних отделов дыхательных путей, и мы не можем его поймать, используя этот метод.

Компьютерная томография видит изменения в легких достаточно рано, часто даже при отсутствии клиники пневмонии. Даже у людей, переносящих инфекцию бессимптомно, может быть поражение одного-двух сегментов легких. Но при этом они не нуждаются в специфическом лечении и переносят инфекцию на ногах. Бывает напротив поражение легких небольшое, но из-за развития впоследствии гипервоспалительной фазы пациент может оказаться достаточно тяжелым.

Врач ничего не имеет против витаминов С, Д и добавок цинка, которые рекомендуются при лечении коронавирусной инфекции.

- Тем более, что по некоторым витаминам уже есть доказательная база, что они действительно могут уменьшить тяжесть течения ковид-19. В частности, много публикаций в последнее время идет по витамину Д. Поэтому вреда точно не будет от их использования, - считает врач. - И еще всё шире начинают использоваться на практике пробиотические препараты. Было доказано, что прием пробиотиков также может снижать тяжесть и длительность лечения респираторных инфекций.

А антибиотики не нужны большинству пациентов с коронавирусом, особенно в амбулаторных условиях и с неосложненной коронавирусной инфекцией. Частота бактериальных осложнений при ковид-19 составляет примерно 3-5%. Части пациентов нужны средства, которые уменьшают свертываемость крови. Для их назначения надо посоветоваться с врачом.

Соблюдение масочного режима каждый день проверяют специальные рейдовые группы

Санитарные службы проверяют, соблюдается ли обязательный масочный режим в Минске - проверки проводят специальные рейдовые группы, причем каждый день. Нарушения есть почти на каждом десятом проверенном объекте.

Самый маленький процент нарушений режима они выявили в школах, садах, вузах и других учреждениях образования. А чаще всего масочный режим не соблюдается в торговле и на предприятиях бытового обслуживания - нарушения обнаружили на каждом третьем объекте. Руководителям объектов, на которых не нашли людей в масках, выписывают немаленькие штрафы - до 13,5 тысячи рублей.

В Нацаэропорту "Минск" усилили антиковидные меры

Для борьбы с коронавирусом в аэропорту установили больше рециркуляторов воздуха, добавили автоматические и локтевые дезинфекторы для рук. Еще в Нацаэропорту были установлены аппараты торговли, в которых можно купить защитную маску и гель-антисептик.

Уточняется, что накануне поддержку Национальному аэропорту "Минск" оказал страновой офис ВОЗ в Беларуси. От региональной организации авиаперевозчику были переданы тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты.

Ранее пресс-служба Национального аэропорта сообщала о внедренных «антиковидных мерах». Так, здесь проводят визуальный скрининг прилетающих пассажиров, дополнительные санитарно-эпидемические мероприятия.

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