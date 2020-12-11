«Ребята, красных шаров и белых елок хватит всем»: узнаем на рынках Минска, где самые дешевые елки, гирлянды и игрушки

На столичных рынках - новогодний ассортимент Фото: Виктор ПАЖИТОК

До Нового года - меньше трех недель, самое время начинать подготовку к встрече 2021 года. Корреспондент «Комсомолки» решил прицениться к новогоднему ассортименту - узнать, сколько стоят в этом году искусственные елки, шары на них, гирлянды и бусы.

Чтобы сэкономить отправились на столичный рынок «Экспобел» - цены здесь имеют славу самых демократичных, а выбор - довольно широкий.

Все сияет и искрится Фото: Виктор ПАЖИТОК

ПРАЗДНИК – ВСЁ?

Первое, что бросилось в глаза: гнетущая тишина и серость – ни на одной точке, торгующей лампочками и гирляндами, не было ни единого огонька. «Праздник – всё, отменяется!?», - проносится в голове мысль.

- Не пугайтесь, так бывает: свет пропал во всем торговом комплексе, вот и нет антуража, - видя испуганное недоумение на моем лице, говорит мне женщина-продавец. - В принципе, на ходовые качества товара, как говорится, отсутствие света не влияет никак. Вам что предложить, драгоценный?

Торговля в самом разгаре - Новый год не за горами Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Гирлянду такую, чтобы «эх…» и душа развернулась.

- Именно! Только такие у нас и есть. Значит, смотрите, на 100 цветных лампочек гирляндочка - 4 рубля за 4 метра. Мало - возьмите на 300 - длина 12 метров, цена - 15 рублей. Есть и шикарная, уж мне поверьте на слово, гирлянда за 25 рублей, это недорого - 18 метров, 500 ламп.

В эту секунду электричество появилось, все стало вокруг голубым и зеленым (а еще желтым, фиолетовым, розовым) и над рынком пронеслось всеобщее «УАУ».

Надо сказать, что в одном мгновение воздух пронзила атмосфера праздника: торговые точки заискрились, из соседних рядов, где, вероятно, торгуют беспроводными колонками, понеслись рождественские гимны.

Можно купить костюм Деда Мороза - настроение гарантировано станет праздничным Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Молодой человек, так что вам предложить так, чтоб вы не отказались? - активная продавец гирлянд не собиралась сбавлять обороты и отпускать меня без покупки.

- Я пока не решил, погляжу еще.

- А и не надо никуда глядеть, я все вам сейчас решу сама. Смотрите, есть же не просто гирлянды, но и вот , пожалуйста, светодиодный дождик. Это сказка просто, я вам гарантирую. Размеры разные, полтора на полтора метра - 10 рублей, три на два - 22 рубля. Покупайте, не думайте даже, украсите этим дождиком окошко, елочку поставите, можно уже даже сразу и старый год провожать начинать, не дожидаясь 31 числа.

Последний аргумент стал решающим - гулять так гулять: беру самый большой дождик из светодиодных лампочек и самую длинную гирлянду (за все отдаю 47 рублей) и иду дальше.

Яркие гирлянды - на любой вкус Фото: Виктор ПАЖИТОК

«БЕЛАЯ ЕЛОЧКА И КРАСНЫЕ ШАРИКИ - САМЫЙ ТРЕНД СЕЗОНА!»

Искусственных елок и сосен в этом году на рынке - лес. Каких только нет!

Уже несколько лет из моды не выходят литые елки - точь-в точь как настоящие, иголочка к иголочке. Они, кстати, не колются, но колется цена: бюджетные модели небольшой высоты стартуют от 270 рублей.

- Не хотели покупать елку за 90 рублей, в итоге покупаем за 160. Женская логика! - слышу разговор двух подруг, одна из которых только что купила главный атрибут праздника и несет его перед собой.

- Ой, я тебя умоляю, ну потратилась, и ладно. Один раз живем, а елка - классная! - парирует ее спутница.

Названия зеленых красавиц - просто песня: «Верона», «Венеция», «Сибирский Сверк», «Ариана». Есть и «Престиж», и даже «Королева украшенная». Цены начинаются в среднем от 80 рублей - столько анонимное метровое деревце. Потолка цен просто нет: 760 рублей - столько стоит ель «Венеция» высотой 2,4 метра - и это далеко не предел.

- Покупайте елочку, в этом году разбирают просто влёт, - говорит мне торгующий елочками молодой парень с последним айфоном в руках, одетый в валенки и шапку-ушанку на меху.

- Спасибо, но мне не надо - я в прошлом году купил, еще несколько лет обновлять елочный парк нет нужды, - отвечаю я.

Настоящий лес. Среднее деревце - около 80 рублей. Потолка цен просто нет Фото: Виктор ПАЖИТОК

Услышав логичный аргумент, продавец переключается с меня на стоящих рядом двух женщин.

- Девушки-красавицы, специально для вас - тренд сезона: белая пушистая ель, заметьте, все веточки кверху, и красные шары в ряд! Проверенное сочетание. Осталось всего пару штук, будто специально вас ждут. Посмотрите, как красиво!

Елка в красном убранстве - тренд сезона Фото: Виктор ПАЖИТОК

Белые елочки в красном убранстве на фоне стандартных зеленых выглядят и броско, и своевременно.

- Да, ваша белая ничего такая, - говорит продавцу одна из потенциальных покупательниц, одетая в шикарную коньячного цвета шубу из норки. - Но мы сегодня видели даже розовую елку, так что белым с красным нас не удивишь, тем более это сочетание сейчас - не редкость, - отрезает она. - И вообще, красным украшать нельзя: следующий год - год Быка, он от красного в бешенство приходит, носится, как дурной, так что лучше перестраховаться.

Лаконичный вариант украшения Фото: Виктор ПАЖИТОК

К слову, розовая елочка на рынке действительно попалась на глаза - буквально в соседнем ряду.

Интересуюсь ее стоимостью.

Экстравагантная розовая елочка Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Это новая модель, в этом году появилась только. И уже некоторых размеров нет - разобрали полностью полутораметровые, остались только 2,2 и 2,5 метра, 165 и 195 рублей соответственно, - говорит продавец. - Тянет народ в этом году на экзотику: белое, красное, розовое. Вы на все на это не смотрите долго, нравится розовое - купил, взял, испарился, дома - сели себе и радуйтесь,- советует она.

Иду дальше - если с елкой у меня все в порядке, то шарики вполне себе нужная покупка.

- Шары в ассортименте! Самый большой выбор только сегодня и только для вас! Новые коллекции, - зазывает продавец.

С шарами, надо признаться, дело обстоит так себе: «новые коллекции» очень сильно напоминают прошлогодние - китайская промышленность работает бесперебойно, но, честно говоря, найти что-то оригинальное - задача почти невыполнимая.

Выбор шаров большой, но найти что-то оригинальное - задача не из простых Фото: Виктор ПАЖИТОК

Цены разные, а понять принцип ценообразования почти невозможно: за набор из шести шаров среднего размера (что характерно, красных) просят 35 рублей, за такое же количество серебристых (они, правда, поменьше) - 6 рублей 50 копеек, за дюжину зеленых - 12 рублей.

- Красные - самые дорогие?

- Нет, нет, - смеется продавец. - Эти просто более качественные, прослужат пару лет, не облезут. Всем хватит и белых елок, и красных шаров! Проблем с красными нет! Да и вообще, нет проблем: плати деньги - бери, что хочешь. Не хочешь шарики, купи светящееся панно «C Новым годом!» или в форме снежинки, любое отдам за десятку.

«Я – АМБАССАДОР НОВОГО ГОДА В КОБРИНЕ»

Надо сказать, что в будний день на рынке много оптовиков. Татьяна - ИП из Кобрина, приехала закупиться.

- Я уже второй раз приезжаю за месяц, неделю назад была. Здесь покупаю то, что пользуется спросом сезонным, в Кобрине продаю. Сейчас вот спрос на новогоднюю атрибутику, беру по 30 - 40 гирлянд разных - и подешевле, и чуть дороже, бусы на елку, шары покупаю, но их много не привезешь - они объемные, весь салон машины займут. Сегодня еще решила взять четыре небольших елочки, по метру - полтора высотой.

- А что у вас в городе пользуется спросом?

- Новогодний ассортимент худо-бедно покупают. Хотя денег нет у людей, но к Новому году особое отношение, кажется, что раз - и все с чистого листа. И мне приятно – чувствую себя если не Снегурочкой, то амбассадором праздника и веры в лучшее, - говорить улыбчивая женщина.

- Все по списку, как заказывали, - продавец протягивает Татьяне три увесистых пакета.

- У меня еще две точки, надо забрать заказы и ехать домой, - говорит она, прощаясь со мной. - Еще хочу 1000 масок взять одноразовых, они тоже сейчас хорошо идут - спасибо, масочный режим ввели.

Действительно, примета времени: на рядах упаковки с масками (и одноразовыми, и многоразовыми) чудесно соседствуют с шарами в коробках, мишурой и бенгальскими огнями.

Маски на прилавках соседствуют с мишурой Фото: Виктор ПАЖИТОК

На выходе с «Экспобела» вижу очередь к одному из киосков, люди активно что-то покупают. Присмотрелся и понял, что хозяин этой торговой точки не прогорит: диверсификация в действии. Ассортимент состоит из трех «линеек»: огромный выбор пакетиков с семенами, пластиковые цветы, которые многие покупают ближе к Радунице, ну и новогодние товары - зеленые веночки с шариками и шишками, игрушки. Красота, что и говорить! Новый год ждут все, но и весна - не за горами.

Ассортимент - на все случаи жизни Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЧТО ПОЧЕМ НА «ЭКСПОБЕЛЕ

Шары - от 2 рублей

Елочка искусственная - от 30 рублей

Бусы на елочку - от 1,5 рублей

Гирлянды - от 4 рублей

Ель литая - от 270 рублей

Магниты и сувениры с символом года - Быком - от 50 копеек

Маски одноразовые - 6-8 рублей за упаковку

Верхушка на елочку - от 3 рублей