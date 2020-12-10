Беларусь закрывает границы: вот кого с 21 декабря впустят и выпустят из страны

Въезжать в Беларусь пока нельзя, зать влетать можно. Фото: Оксана БРОВАЧ

Почему вдруг границы закрывают?

Это называют «ограничительным мероприятием» в целях предотвращения распространения в стране COVID-19.

Соответствующее постановление подписал 7 декабря премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Оно вносит изменения в прядок пересечения границ страны. Постановление опубликовали 10 декабря,оно начнет действовать через 10 дней после официального опубликования - 21 декабря.

Какие границы закрывают?

Наземные границы на выезд для автомобилей (включая упрощенные пункты пропуска), также нельзя будет пересекать границу по железной дороге и рекам. Единственная возможность выехать из Беларуси - улететь самолетом.

Кто не сможет может выехать из страны?

Граждане Беларуси и иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны. Но есть исключения. Например, если человек едет на похороны близкого родственника или к тяжело заболевшему близкому. Также можно будет выехать тем, кто имеет вид на жительство в другой стране, едет за медпомощью, на работу или на учебу (при наличии подтверждающих документов). Но пересекать границу в таком случае можно будет не чаще одного раза в полгода.

Также исключение сделают для дипломатов, членов официальных делегаций, дальнобойщиков, экипажей поездов, самолетов и кораблей, командировочных.

А въехать в страну иностранцам можно будет?

Нет, новое постановление лишь дополняет постановление от 30 октября, которое уже запретило въезд иностранцам (с исключениями).

- Границы не закрываются на замок, а продолжают свою работу в условиях более строгих ограничений. Суть предпринимаемых мер в том, чтобы ограничить поток лиц через границу, чтобы они не переносили заболевание, - объясняет пресс-секретарь погранкомитета Антон Бычковский. - Меры, которые были введены постановлением от 30 октября, остаются, а новым постановлением ограничивается еще и выезд с территории Беларуси, за исключением отдельных категорий граждан.

Немного расширили и список иностранцев, которые смогут въехать в Беларусь. Теперь к ним относятся также туристы, которые приезжают к нам на охоту по заключенному договору, а также иностранцы, приглашенные юрлицами, и люди, приезжающие сюда для лечения.

Но с 21 декабря для иностранцев будет нововведение: при въезде в Беларусь иностранцам нужно будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в нашу страну, говорится в постановлении.

А граждане России смогут въехать на машине в Беларусь, если едут транзитом?

Да, граждане России смогут въезжать на территорию Беларуси на машине, чтобы вернуться домой. При этом никто не сможет проконтролировать, выехала ли машина из Беларуси. То есть, если россиянин хотел попасть через Беларусь домой, но передумал и решил отметить здесь Новый год, никто ему не помешает.

- Граждане Российской Федерации, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь к месту постоянного жительства, не подпадают под ограничение на въезд, как все остальные иностранцы, - пояснили в погранкомитете. - Мы контролируем выезд из страны только в тех пунктах пропуска, в которых осуществляем свою деятельность. Госпогранкомитет видит это по базам данных у себя в пунктах пропуска. Если он въехал из Польши, а потом захочет выехать из Беларуси в Литву, мы его не выпустим.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Едва ли истинная причина ограничений – в коронавирусе, больше похоже на чисто политическую меру"

Каких-то улучшений ситуации с коронавирусом из-за вводимых ограничений вряд ли стоит ожидать, - считает старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский. - Мы видим, что власти или игнорируют проблему, или борются с пандемией очень вяло. Например, ввели обязательный масочный режим, но не дают штрафы тем, кто его не соблюдает. Так что едва ли истинная причина ограничений – в коронавирусе, больше похоже на чисто политическую меру. Такие ограничения могут быть связаны с тем, чтобы не допустить выезд жертв репрессий и людей, вышедших из вертикали, которые могут подать в международный суд на Беларусь. Ведь в аэропортах люди проходят более тщательный контроль. Кроме того, это менее быстро, чем отъезд на собственном автомобиле, и более дорого (особенно для тех, кто переезжает в другую страну жить с вещами). Да, на утечку из страны айтишников это не повлияет, но замедлить выезд других людей вполне может. А еще это неплохая мера поддержки «Белавиа», которая относительно других авиакомпаний еще неплохо жила в коронакризис.

КСТАТИ

Что говорилось ранее о закрытии границ Беларуси

Александр Лукашенко в марте этого года называл закрытие границ по всему миру «глупостью абсолютной и несусветной, которая никак не защищает». А через полгода, в сентябре, на провластном форуме «За Беларусь!» Лукашенко заявил, что намерен закрыть границы.

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - говорил он.

Однако это заявление ни к чему не привело – погранслужбы Беларуси и соседей продолжали пропускать людей в штатном порядке.

После этого пересечение наземных границ ограничивали 1 ноября 2020 года для иностранцев, также из-за ситуации с пандемией COVID-19. Этот запрет все еще действует и не распространяется только на россиян, которые едут транзитом в Россию через территорию Беларуси.