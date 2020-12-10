Надежда Ермакова рассказала, что будет с Белгазпромбанком и кто его возглавит

Надежда Ермакова покидает пост главы временной администрации Белгазпромбанка Фото: Павел МАРТИНЧИК

10 декабря временная администрация Белгазпромбанка во главе с Надеждой Ермаковой заканчивает свою работу. Напомним, 12 июня на фоне скандала вокруг Виктора Бабарико и последующего его задержания, Нацбанк своим решением ввел временное администрирование сроком на полгода.

В интервью «Комсомолке» Надежда Ермакова так объяснила мотивы Национального банка.

- Решение о введении временной администрации принято Национальным банком Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование, непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами на период формирования нового состава исполнительного органа - правления, поскольку из предыдущего состава при исполнении должностных обязанностей осталось три члена правления.

«СОБСТВЕННИК ВЕРНУЛСЯ В БАНК»

С вопросом о том, с какими результатами и настроениями глава временной администрации Белгазпромбанка покидает свой пост, корреспондент «Комсомолки» обратился к Надежде Ермаковой.

- Репутационный риск, который возник в связи с арестами (многолетнего главы Белгазпромбанка и несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико и некоторых членов правления банка. – Авт.), - этот риск в принципе восстановлен. Как я и раньше говорила, в том числе и после доклада президенту, уже нет такого момента, чтобы клиенты как-то боялись с Белгазпромбанком работать. Этот вопрос уже с повестки дня снят. Думаю, что информация о том, что временная администрация закончила свою работу, еще больше будет способствовать укреплению позиций. Репутационного риска больше нет, думаю, что все забудут, что он был когда-то, тем более что новое правление банка.

- Как обстоят дела с экономической частью?

- Что касается выполнения нормативов, которые контролирует Национальный банк, то все они выполняются. В банке обеспечен контроль над всеми процессами, жизнедеятельность банка полностью восстановлена, платежи идут, никаких проблем в этом плане нету. Все обязательства перед кредиторами и вкладчиками исполняются. Скажу больше: если вкладчики обращаются, к примеру, кто-то хочет досрочно снять депозит, никаких проблем в этом плане нет - идем навстречу. Так же поступает банк при рассмотрении вопросов с предоставлением рассрочек по кредитам, учитывая, что есть проблемы и малого, и у среднего бизнеса, иногда, обращаются и физические лица. Банк идет навстречу, рассматривает вопросы о реструктуризации, предоставления иных льгот, прощения пеней, которые начислены, - если законодательство это не запрещает.

Один из важных моментов: за период работы временной администрации не допущен противоправный вывод активов за рубеж. Приняты меры, которые способствовали повышению эффективности системы внутреннего контроля - принят ряд нормативных актов, который сейчас позволяют этот внутренний контроль осуществлять, чтобы мы не нарушили международное законодательство по предотвращению легализации доходов. То есть вся работа в банке восстановлена, самое главное - сформировано новое правление, то есть собственник в банк вернулся (более 99% акций Белгазпромбанка принадлежит российским компаниям - Газпрому и Газромбанку.- Авт.). Все цели, которые были поставлены решением Нацбанка при введении временной администрации, выполнены.

- Несколько месяцев назад Вы в интервью «Комсомолке» говорили о том, что российские собственники полностью дистанцировались и отказывались от диалога с временной администрацией.

- Диалог состоялся, новое правление сформировано, мы уходим 10 декабря, а завтра или в понедельник, 14 декабря, начнутся разговоры о возвращении всех лимитов, которые были закрыты, на Белгазпромбанк.

- Надежда Андреевна, а кто возглавит новую администрацию Белгазпромбанка вместо Вас?

- Пока вопрос не решен. Исполнять обязанности будет Потапова, заместитель председателя, которая работает в банке уже давно (Ирина Потапова, зампред Белгазпромбанка. - Авт.). Потом кого-то назначат.

- С какими чувствами вы покидаете должность?

- В первый месяц, конечно, было сложновато, пока все вспомнишь (улыбается). Но за полгода я уже привыкла.

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