До 5 лет лишения свободы и 8400 рублей штрафа: громкие приговоры за насилие над силовиками, надписи и сорванные флаги

Первый приговор за насилие над силовиками во время протестов вынесли в Молодечно 29 сентября Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый приговор за насилие над сотрудниками милиции во время протестов вынесли в Молодечно 29 сентября: тогда местных жителей Павла Пескова и Владислава Евстигнеева за сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с насилием, приговорили к 3,3 и 3 годам колонии. Потерпевшие милиционеры в той стычке получили ссадины на коленях, у одного была порвана штанина.

Сейчас подобные процессы в судах страны идут едва ли не каждую неделю. Так, с 1 октября по 8 декабря, согласно сообщениям пресс-служб судов столицы, в них рассмотрели 21 уголовное дело о сопротивлении милиционерам, хулиганстве (так квалифицировали, к примеру, надпись «Не забудем» на тротуарной плитке), оскорблении представителей власти (чаще всего речь о комментариях в интернете, связанных с милиционерами), осквернении сооружений и порче имущества (это разные надписи), надругательстве над госсимволами (один из примеров - обвиняемый сорвал с флагштока полотнище госфлага и выбросил его).

Из этих дел 12 касаются насилия в отношении милиционеров, оскорбления сотрудников, сопротивления силовикам. Кстати, с октября по декабрь 2019-го в минских судах не рассматривали ни одного похожего дела, судя по данным сайта Верховного суда.

Два года колонии - за надпись на тротуаре

26-летний Владислав Гулис проведет два года в колонии строгого режима. Он написал «Не забудем» на тротуарной плитке возле станции метро “Пушкинская”, где сформировался стихийный мемориал в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском. 25-летнего Игоря Самусенко и 42-летнего Дениса Греханова, которые тоже наносили эту надпись, приговорили к полутора годам химии.

Надпись в этом месте коммунальщики стирали и закрашивали, но она появлялась снова и снова. В одном из случаев «Не забудем» на плитке писали 25-летняя Мария Бобович и 26-летний Максим Павлющик. Девушка, по решению суда, должна будет отбыть полтора года «домашней химии», Максим Павлющик - два года колонии общего режима. Их осудили за хулиганство.

А 6 октября 25-летний Герман Кузнецов оставил на фасадах домов, где живут сотрудники ОМОН, две надписи. Парня задержали, а позже осудили: ему назначили штраф в размере 200 базовых величин - это 5400 рублей.

За эти надписи суд назначил минчанину штраф в 5400 рублей. Фото: МВД

Еще большую сумму штрафа, 8100 рублей 7 декабря назначил суд Заводского района минчанину, который сорвал со здания расчетно-кассового цента государственный флаг, помял его руками, вытирал о него ноги и топтал.

Отметим, что в прежние годы дела о надругательстве над флагом были достаточно редкими. В 2016-м таковые вовсе не возбуждались, а в 2017-м, сообщало БелТА, был единственный случай - мужчину из Витебска приговорили к штрафу в 1840 рублей за то, что он сорвал флаг, вывешенный у входа в магазин, бросил под ноги, а потом забрал с собой.

4,5 года колонии за подсечку милиционеру

На днях на 2,5 года колонии осудили белоруску Наталью Херше, которая после женского марша сорвала балаклаву с омоновца. Так решил суд Советского района столицы. Кроме того, она должна будет заплатить 1000 рублей компенсации сотруднику милиции.

Наталья Херше имеет белорусское гражданство, но последние 13 лет живет в Швейцарии и является гражданкой этой страны. Фото: "Вясна"

Витеблянин Олег Ефременко получил 4,5 года колонии за инцидент 13 сентября. Тогда во время столкновения протестующих с силовиками Ефременко сделал подсечку одному из милиционеров: тот упал и поцарапал ладони.

5 лет колонии получил житель Барановичей, который бросил горящую бутылку в сотрудников органов внутренних дел. Сначала мужчина попытался облить двух силовиков из бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Потом он поджег ее и бросил в сторону военнослужащего, но добросить не смог, сообщает Intex-Press. Максимальное наказание по этой статье - 6 лет лишения свободы.

В ноябре 25-летний Павел Манкиненко оказался в суде за то, что 10 августа у станции метро «Пушкинская» оказал сопротивление двум сотрудникам милиции в гражданской одежде, распылил в лицо одного из них перцовый баллончик. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». Во время потасовки все трое упали на лестницу в подземном переходе, милиционеры получили травмы. Один из них рассказал в суде, что после этого случая, по решению врача, две недели носил лангету. Обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

За восемь месяцев 2019-го возбудили 28 дел за насилие над милицией

А только за август 2020-го - 141.

Сколько дел за насилие над милиционерами возбуждено на сегодня, пока неизвестно. В конце августа в МВД сообщали, что с начала месяца за насилие, причиненное сотрудникам МВД, и угрозу таких действий возбуждено 141 уголовное дело. Тогда в ведомстве говорили, что травмы получили 148 сотрудников - у них ссадины, ушибы, переломы, химические ожоги, черепно-мозговые травмы. Для сравнения: за 8 месяцев прошлого года по фактам сопротивления или применения насилия к милиционерам в Минске было возбуждено 28 уголовных дел. Об этом сообщало агентство Минск-Новости.

В конце августа в МВД сообщали, что с начала месяца за насилие, причиненное сотрудникам МВД, и угрозу таких действий возбуждено 141 уголовное дело Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как наказывали за подобные инциденты раньше? Напомним, за насилие или угрозу применения насилия в отношении милиционера суд может назначить арест, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Так, к двум годам реального срока в 2017 году приговорили мужчину из Славгорода, который на дискотеке ударил в лицо инспектора по делам несовершеннолетних. Девушка упала - мужчина продолжил наносить ей удары, та получила травмы. Трех парней, которые в 2017 избили участкового, порвали ему форму и сорвали погон, наказали сроками от 1 до 1,3 года лишения свободы.

В 2018 году мужчину из Барановичей, который угрожал милиционеру электрошокером, а потом ударил беременную сотрудницу МВД, приговорили к трем месяцам ареста. А в феврале 2019-го пьяный мужчина в Минске вылил в лицо милиционеру кипяток, а затем распылил перцовый баллончик - инспектор получил термический и фитохимический ожоги. За это преступление минчанина наказали двумя годами ограничения свободы.