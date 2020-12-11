Новости пенсионной системы: с 1 января 2021 пенсионный возраст вырастет, некоторым «простят» недостающий страховой стаж

Планомерное повышение будет идти до 2023 года, когда мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58. Фото: shutterstock.

Когда наступит пенсионный возраст в 2021-м?

Пенсионная реформа в Беларуси началась в 2017 году. В будущем году пенсионный возраст в стране подрастает еще на 6 месяцев. Так, с 1 января 2021-го для мужчин он составит 62,5 года, для женщин - 57,5 года. Планомерное повышение будет идти до 2023 года, когда мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58.

Напомним, сейчас более четверти жителей Беларуси - пожилые люди, а на 100 работающих приходится 61 пенсионер. А по прогнозам, через 30 лет число последних и вовсе может превысить все экономически активное население. Поэтому Беларусь, как и многие другие страны, столкнувшиеся с подобным риском, стали повышать пенсионный возраст. Например, реформа в соседней России продлится девять лет: к 2028-му возраст выхода на пенсию для мужчин там увеличится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 60. А в стране долгожителей - Японии - изменения растянули аж на 25 лет, они закончатся к 2025 году. За это время пенсию отсрочат всего на 5 лет: на заслуженный отдых японцы обоих полов станут выходить в 65. Многие страны сейчас находятся в процессе реформы, увеличивая время выхода на пенсию в среднем на 1 - 6 месяцев в год.

На данный момент минимальный пенсионный возраст для женщин по всему миру находится в диапазоне от 50 лет (во столько уходят на отдых труженицы заводов в Китае) до 67 лет (в Греции и Исландии). Для мужчин планка выше - от 59 лет в Бангладеш до 67 лет в Италии.

Пенсионный возраст для женщин может повыситься?

Эксперты считают, что это будет не последнее повышение пенсионного возраста в Беларуси. По их мнению, уже с 2023-го начнется второй этап реформы. Скорее всего, он коснется только женщин, ведь по данным Минздрава, в среднем женщины у нас живут до 78 лет, а мужчины - всего до 64 лет. Соответственно, и пенсии для женщин выплачивают куда дольше, что оказывается существенным фактором для нашей экономики. К слову, в правительстве вариант увеличить пенсионный возраст для женщин до 60 лет рассматривали еще при разработке действующей пенсионной реформы, но в итоге от него отказались.

- У нас продолжает стареть население, а люди трудоспособного возраста нередко иммигрируют из страны, - академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова приводит аргументы в пользу того, что пенсионная реформа не закончится в 2023 году и пенсионный возраст придется поднимать. - При этом логичнее начать повышать пенсионный возраст для женщин и немного выровнять его с мужским, а уже потом поднимать снова для мужчин.

Кстати, по такому пути в 2011 году пошла Украина, увеличивая возраст выхода женщин на пенсию. К 2021-му он уравняется для обоих полов и составит 65 лет.

Схема пенсионной реформы в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Страховой стаж к 2021-му дойдет до 18 лет?

Трудовой стаж показывает, сколько времени вы официально работали, а страховой стаж - сколько времени вы (или ваш наниматель за вас) платили взносы на соцстрахование в Фонд соцзащиты населения. Почему важно наработать именно последний? Если вам по достижении пенсионного возраста не хватило страхового стажа - вместо пенсии по возрасту вы будете получать маленькую социальную пенсию (сейчас она составляет 129 рублей).

Порог страхового стажа также решили увеличивать во время пенсионной реформы. Хотя за последние годы он и без этого заметно вырос: до 2014 года страховой стаж составлял 5 лет, но его увеличили до 10 лет, а в 2015 году - до 15 лет. В 2021 году он составит 18 лет, а в 2025-м достигнет 20 лет для обоих полов. Впрочем, если сравнивать с другими европейскими странами, 20 лет страхового стажа в Беларуси - это немного. Например, жителям Чехии требуется 35 лет, чтобы рассчитывать на пенсию.

Кому «простят» недостающий страховой стаж?

Около 3,5 тысячи белорусских пенсионеров попали в пенсионную ловушку и не смогли наработать свой страховой стаж. Многие из них работали неофициально или за границей, а за тех, кто работал по закону, наниматель мог просто не платить взносы в ФСЗН. Как раз для них 2021-й принесет изменения к лучшему: с 1 января начнет действовать указ президента, по которому мужчины от 65 лет и женщины от 60 лет, которые наработали не менее 10 лет страхового стажа, получат право на трудовую пенсию по возрасту. Ее размер составит 73% наибольшей величины БПМ пенсионера плюс еще 3% за каждый год страхового стажа сверх этого. То есть, если сейчас такой пенсионер получает 129 рублей, то с нового года станет получать минимум 142,5 рубля. Также на уменьшение минимального страхового стажа до 10 лет могут рассчитывать матери четырех детей, которые раньше были обделены законом.

Важно: для того чтобы вам пересчитали стаж и выплатили повышенную пенсию в январе, нужно обратиться с заявлением в свой отдел ФСЗН с паспортом и трудовой книжкой уже в декабре этого года. Иначе перерасчет произойдет только на следующий месяц после подачи заявления. Автоматически перерасчет не производят.

Правда ли, что введут обязательные частные пенсионные накопления?

Пенсионная система многих развитых стран состоит минимум из двух частей: минимальная часть от государства плюс собственные накопления. Например, пенсионер в Дании получает две пенсии: минимальную от государства и частную, которая высчитывается пропорционально заработку человека. Если человек получал хорошую зарплату и имеет неплохие пенсионные накопления, государственная пенсия будет ниже. И наоборот. В итоге средний житель Дании получает на пенсии 65 - 70% от своего прошлого заработка, или примерно 2,5 тысячи евро в месяц. А в Нидерландах и вовсе трехуровневая пенсионная система: добровольное страхование, государственная и профессиональная пенсии.

В Беларуси пенсия состоит лишь из минимальной части государства, а разговоры о введении обязательных дополнительных пенсионных накоплений ведутся долгие годы. В декабре премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал «переформатирование пенсионной системы»:

- Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей, - заявил он.

Как и когда пенсионеров будут стимулировать вести дополнительные пенсионные накопления самостоятельно, остается неизвестным. К тому же темпы роста реальных располагаемых денежных доходов снижаются, а годовая инфляция пока что может побить рекорд 2016 года. То есть возможность накапливать для многих пенсионеров пока довольно призрачна (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»).

- Я бы предложила не увеличивать те 35% взносов, которые наниматели платят за работника в ФСЗН сейчас, а направить часть этих денег на обязательные пенсионные накопления, - отмечает Катерина Борнукова. - Но для этого нужно подумать, куда их вкладывать, ввести фондовый рынок. Во-вторых, нужно придумать, как финансировать дополнительный дефицит ФСЗН, который возникнет после того, как часть денег уйдет на накопления работников. Ведь только в этому году из республиканского бюджета в ФСЗН перечислили около 1 млрд рублей для того, чтобы поддержать его.

Похоже, быстро внедрить систему собственных накоплений на пенсию в Беларуси не удастся - для этого нужен высокий уровень доверия людей к финансовым институтам.

– Реформирование пенсионной системы можно проводить в двух направлениях, - объясняет социолог Елена Артеменко. – Первое направление – это количественные изменения, которые не влияют на общий принцип работы пенсионной системы. Например, повышение пенсионного возраста, изменение требований к стажу, изменение размера пенсионных выплат и т.д. Но при этом нужно понимать, что повышение пенсионного возраста женщин до уровня мужчин могут решить проблему дефицита ФСЗН в краткосрочной перспективе, но демографическая ситуация такова, что скоро работники не смогут обеспечивать пенсионеров, и нужно менять общий принцип - вводить накопительную часть. Поэтому второе направление - это изменение принципов аккумулирования и распределения средств. Накопительная часть может формироваться из отчислений предприятий на конкретных сотрудников (а не в общий фонд, из которого обеспечиваются пенсии нынешних пенсионеров) и из собственных отчислений сотрудников. Но для того чтобы развивать систему собственных пенсионных накоплений, нужен высокий уровень доверия к финансовым институтам. В нынешней политической и экономической ситуации сложно ожидать, что подобные меры могут быть быстро и безболезненно внедрены, потому что доверие в обществе низкое.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средний размер начисленных пенсий увеличился с 432,3 рубля в прошлом августе до 458 рублей в августе 2020 года (+25,7 рубля). А вот в долларах средние пенсии скатились с 210,5 до 181,6 доллара за год (-29 долларов).

ЕСТЬ ВОПРОС

Как откладывать на пенсию, если у человека зарплата 500 рублей?

- Проблема в том, что мы начинаем задумываться о пенсии где-то к 40 годам, а в Европе - с рождения, - рассказывал в интервью председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович. - Сейчас мы предлагаем на стадии заключения коллективных договоров предприятий такой пункт: условных 50 рублей накопительной пенсии берет на себя работник и 50 рублей - наниматель. Дальше планируем передать эти вопросы на рассмотрение правительству. Снять накопления со счета можно будет только в день выхода на пенсию. В идеале на пенсию нужно откладывать около 10% зарплаты - выходит, даже с зарплаты в 500 рублей можно отложить 50. Пусть иногда и не получается или получается меньше 10%, но важно откладывать хоть сколько.