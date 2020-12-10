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«Ушла наша Беллочка - последний романтик театра...»: белорусы простились с народной артисткой Беллой Масумян

Белла Амовна умерла 8 декабря в 83 года. «Сложно будет искать замены, а есть спектакли, где она незаменима», - говорят коллеги по сцене
Мария ЭЛЕШЕВИЧМария ЭЛЕШЕВИЧ
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Белла Масумян умерла 8 декабря

Белла Масумян умерла 8 декабря

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На стенах театра Горького - десятки портретов актеров, на одном из них - свежая черная лента. Под ним - белоснежный гроб, розы, гвоздики и лилии, справа - крест: «15 сентября 1937 - 8 декабря 2020».

Справа - портрет Бориса Луценко. Борис Иванович умер в феврале 2020 года

Справа - портрет Бориса Луценко. Борис Иванович умер в феврале 2020 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На прощании с народной артисткой Беларуси Беллой Мусамян относительно немного людей: вероятно, пандемия коронавируса сыграла свою роль. Большинство из тех, кто пришел, - актеры, которым есть что сказать Белле Амовне. Так и делают - обращаются к актрисе, поворачивая глаза, полные слез, к белоснежному гробу: «Спасибо вам, Беллочка Амовна, за этот дар», «Только ты меня называла Фомочка», «Прости, Беллочка Амиковна»…

Последние цветы для народной артистки

Последние цветы для народной артистки

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белла Амовна прожила 83 года

Белла Амовна прожила 83 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Театр был для нее одним из самых главных смыслов жизни»

- Ушла наша Беллочка - последний романтик театра... - с трепетом говорит народный артист Беларуси Александр Ткаченок. - Как-то язык не поворачивается произносить это «уходит старейшина нашего театра». Она никогда не была старейшиной - в плане возраста. Несмотря на все болячки, которых было достаточно в ее жизни, она стойко держалась, преодолевала нездоровье, хотела играть! Театр был для нее одним из самых главных смыслов жизни, она посвящала работе всю себя целиком.

Народный артист Александр Ткаченок

Народный артист Александр Ткаченок

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Леонидович рассуждает о том, что актеры - зависимые люди: от репертуара, от режиссеров…

- Не всегда тебя видят в тех или иных ролях. Такое было и в ее биографии. Но сегодня она одна из самых занятых актрис нашего театра. Была… Пока не приклеивается это слово. Сложно будет театру искать какие-то замены, а есть спектакли, где она просто незаменима.

Актеры. Горьковцы

Актеры. Горьковцы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда закончится ремонт и мы, наконец, вернемся на свою сцену, нам будет не хватать Беллочки»

- Проклятая болезнь, которая обрядила нас в маски и заставила участвовать в этом печальном маскараде, надеюсь, когда-то уйдет. Наверное, когда-то закончится ремонт в нашем театре, и мы, наконец, вернемся на свою сцену, но нам очень будет не хватать нашей Беллочки. Прости, Белла Амиковна… - завершает Александр Леонидович.

Прощальные слова сказала и народная артистка БССР Наталья Гайда, которая играла с Масумян в спектакле «Валентинов день».

- Уходит целое поколение актеров, которых я знала с тех пор, как приехала сюда. С тех пор я знала и актрису Беллу Масумян. Я ходила в театр, но не могла решиться прийти за кулисы поблагодарить за то удовольствие, которое они доставляли своей игрой. Прошло какое-то время, и мы стали случайно встречаться на улице (тогда еще не были знакомы), - вспоминает Наталья Гайда. - Меня удивило, как искренне она здоровалась со мной. Такая милая, приветливая, элегантная женщина.

Народная артистка БССР Наталия Гайда

Народная артистка БССР Наталия Гайда

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через годы Наталья Викторовна начала ближе общаться с Беллой Амовной.

- Благодаря пожеланию Беллы Амовны меня пригласили в театр. Для меня это был очень сложный, волнительный период, - вспоминает актриса. - Я тогда очень зажималась на репетициях. Как тонко она понимала мое состояние! И помогала совершенно незаметно, не подсказывая и не давая каких-то советов.

Наталия Гайда говорит, что Белла Масумян всегда доверяла режиссеру.

- Она понимала: все, что нужно, мне скажет режиссер. Но она знала, как меня успокоить, как дать возможность расслабиться, делала это настолько незаметно! Например, она предлагала остаться, повторить текст до репетиции. Мы говорили и о жизни, об искусстве, о театре… Я ей благодарна до конца жизни. Это удивительная женщина.

Актриса Купаловского театра Зинаида Зубкова

Актриса Купаловского театра Зинаида Зубкова

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если сцена прошла не так, извинялась: прости, Валерочка, это я немножко напортачила»

Заслуженный артист Валерий Шушкевич цитирует Высоцкого: «Смерть самых лучших забирает и дергает по одному…»

- Я не понимаю, что происходит, почему так… - растерянно говорит Валерий Николаевич. - Совсем недавно по этой же причине ушел мой самый близкий друг юности…

Конечно, можно утешать себя, что есть жизнь после смерти. Но мне кажется, это слабое утешение. Я знаю наверняка, что эти люди останутся у нас в памяти навсегда. Белла Амовна в моей душе останется, пока я хожу по этой земле.

Заслуженный артист Валерий Шушкевич

Заслуженный артист Валерий Шушкевич

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валерий Николаевич был партнером Беллы Амовны по сцене во многих спектаклях.

- Я помню, как меня вводили в спектакль «Уходил супруг от супруги», где мы вдвоем с ней на сцене. Как она тактично подсказывала мне, все объясняла. После спектакля она очень переживала, если ей казалось, что какая-то сцена прошла не так. Всегда винила себя в этом и извинялась: прости, Валерочка, это я немножко напортачила. А ведь сегодня многие актеры в ошибках обвиняют партнеров. Спасибо, Белла Амовна, за те мгновения нашего совместного творчества

Ведущий мастер сцены Руслан Чернецкий говорит то, что подтверждают многие актеры: Белла Амовна отдавалась каждой роли без остатка.

- В каждом спектакле. Я удивлялся всегда: откуда у нее столько сил? - говорит Руслан. - Она была бесконечно добрым человеком. Всегда могла подсказать, если ты чего-то не понимал. Могла поддержать, когда ты вообще ничего не понимал. Бывало и такое.

Замминистра культуры Валерий Громада зачитал слова соболезнований от имени Александра Лукашенко

Замминистра культуры Валерий Громада зачитал слова соболезнований от имени Александра Лукашенко

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заслуженный артист Беларуси, купаловец Фома Воронецкий особенно сблизился с Беллой Масумян в последнее время.

- Мы много говорили о театре, а ты болела за каждую мелочь в театре. Дорогая моя, вы с Марией Леонтьевной ушли почти вместе. А вы же мне даже кличку дали - говорили обо мне: «Наш малыш не звонил?» Я для вас был малышом и был счастлив, - говорит Фома Сильвестрович. - Белла Амовна, дорогой человек, твоя молитвенная преданность профессии и театру уникальна - длиною во всю жизнь. Мне посчастливилось быть твоим собратом по институту. Только ты меня называла Фомочка!..

Заслуженный артист Фома Воронецкий

Заслуженный артист Фома Воронецкий

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беллу Масумян похоронили в тот же день на Восточном кладбище столицы.

С Беллой Амовной простились в театре Горького, а похоронили на Восточном кладбище

С Беллой Амовной простились в театре Горького, а похоронили на Восточном кладбище

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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