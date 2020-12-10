«Ушла наша Беллочка - последний романтик театра...»: белорусы простились с народной артисткой Беллой Масумян

Белла Масумян умерла 8 декабря Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На стенах театра Горького - десятки портретов актеров, на одном из них - свежая черная лента. Под ним - белоснежный гроб, розы, гвоздики и лилии, справа - крест: «15 сентября 1937 - 8 декабря 2020».

Справа - портрет Бориса Луценко. Борис Иванович умер в феврале 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На прощании с народной артисткой Беларуси Беллой Мусамян относительно немного людей: вероятно, пандемия коронавируса сыграла свою роль. Большинство из тех, кто пришел, - актеры, которым есть что сказать Белле Амовне. Так и делают - обращаются к актрисе, поворачивая глаза, полные слез, к белоснежному гробу: «Спасибо вам, Беллочка Амовна, за этот дар», «Только ты меня называла Фомочка», «Прости, Беллочка Амиковна»…

Последние цветы для народной артистки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белла Амовна прожила 83 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Театр был для нее одним из самых главных смыслов жизни»

- Ушла наша Беллочка - последний романтик театра... - с трепетом говорит народный артист Беларуси Александр Ткаченок. - Как-то язык не поворачивается произносить это «уходит старейшина нашего театра». Она никогда не была старейшиной - в плане возраста. Несмотря на все болячки, которых было достаточно в ее жизни, она стойко держалась, преодолевала нездоровье, хотела играть! Театр был для нее одним из самых главных смыслов жизни, она посвящала работе всю себя целиком.

Народный артист Александр Ткаченок Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Леонидович рассуждает о том, что актеры - зависимые люди: от репертуара, от режиссеров…

- Не всегда тебя видят в тех или иных ролях. Такое было и в ее биографии. Но сегодня она одна из самых занятых актрис нашего театра. Была… Пока не приклеивается это слово. Сложно будет театру искать какие-то замены, а есть спектакли, где она просто незаменима.

Актеры. Горьковцы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда закончится ремонт и мы, наконец, вернемся на свою сцену, нам будет не хватать Беллочки»

- Проклятая болезнь, которая обрядила нас в маски и заставила участвовать в этом печальном маскараде, надеюсь, когда-то уйдет. Наверное, когда-то закончится ремонт в нашем театре, и мы, наконец, вернемся на свою сцену, но нам очень будет не хватать нашей Беллочки. Прости, Белла Амиковна… - завершает Александр Леонидович.

Прощальные слова сказала и народная артистка БССР Наталья Гайда, которая играла с Масумян в спектакле «Валентинов день».

- Уходит целое поколение актеров, которых я знала с тех пор, как приехала сюда. С тех пор я знала и актрису Беллу Масумян. Я ходила в театр, но не могла решиться прийти за кулисы поблагодарить за то удовольствие, которое они доставляли своей игрой. Прошло какое-то время, и мы стали случайно встречаться на улице (тогда еще не были знакомы), - вспоминает Наталья Гайда. - Меня удивило, как искренне она здоровалась со мной. Такая милая, приветливая, элегантная женщина.

Народная артистка БССР Наталия Гайда Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через годы Наталья Викторовна начала ближе общаться с Беллой Амовной.

- Благодаря пожеланию Беллы Амовны меня пригласили в театр. Для меня это был очень сложный, волнительный период, - вспоминает актриса. - Я тогда очень зажималась на репетициях. Как тонко она понимала мое состояние! И помогала совершенно незаметно, не подсказывая и не давая каких-то советов.

Наталия Гайда говорит, что Белла Масумян всегда доверяла режиссеру.

- Она понимала: все, что нужно, мне скажет режиссер. Но она знала, как меня успокоить, как дать возможность расслабиться, делала это настолько незаметно! Например, она предлагала остаться, повторить текст до репетиции. Мы говорили и о жизни, об искусстве, о театре… Я ей благодарна до конца жизни. Это удивительная женщина.

Актриса Купаловского театра Зинаида Зубкова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если сцена прошла не так, извинялась: прости, Валерочка, это я немножко напортачила»

Заслуженный артист Валерий Шушкевич цитирует Высоцкого: «Смерть самых лучших забирает и дергает по одному…»

- Я не понимаю, что происходит, почему так… - растерянно говорит Валерий Николаевич. - Совсем недавно по этой же причине ушел мой самый близкий друг юности…

Конечно, можно утешать себя, что есть жизнь после смерти. Но мне кажется, это слабое утешение. Я знаю наверняка, что эти люди останутся у нас в памяти навсегда. Белла Амовна в моей душе останется, пока я хожу по этой земле.

Заслуженный артист Валерий Шушкевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валерий Николаевич был партнером Беллы Амовны по сцене во многих спектаклях.

- Я помню, как меня вводили в спектакль «Уходил супруг от супруги», где мы вдвоем с ней на сцене. Как она тактично подсказывала мне, все объясняла. После спектакля она очень переживала, если ей казалось, что какая-то сцена прошла не так. Всегда винила себя в этом и извинялась: прости, Валерочка, это я немножко напортачила. А ведь сегодня многие актеры в ошибках обвиняют партнеров. Спасибо, Белла Амовна, за те мгновения нашего совместного творчества

Ведущий мастер сцены Руслан Чернецкий говорит то, что подтверждают многие актеры: Белла Амовна отдавалась каждой роли без остатка.

- В каждом спектакле. Я удивлялся всегда: откуда у нее столько сил? - говорит Руслан. - Она была бесконечно добрым человеком. Всегда могла подсказать, если ты чего-то не понимал. Могла поддержать, когда ты вообще ничего не понимал. Бывало и такое.

Замминистра культуры Валерий Громада зачитал слова соболезнований от имени Александра Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заслуженный артист Беларуси, купаловец Фома Воронецкий особенно сблизился с Беллой Масумян в последнее время.

- Мы много говорили о театре, а ты болела за каждую мелочь в театре. Дорогая моя, вы с Марией Леонтьевной ушли почти вместе. А вы же мне даже кличку дали - говорили обо мне: «Наш малыш не звонил?» Я для вас был малышом и был счастлив, - говорит Фома Сильвестрович. - Белла Амовна, дорогой человек, твоя молитвенная преданность профессии и театру уникальна - длиною во всю жизнь. Мне посчастливилось быть твоим собратом по институту. Только ты меня называла Фомочка!..

Заслуженный артист Фома Воронецкий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беллу Масумян похоронили в тот же день на Восточном кладбище столицы.