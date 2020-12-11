Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 декабря 2020 года: подробности о закрытии границ и советы врача тем, кто лечится дома

С 21 декабря наземные границы Беларуси закрываются из-за коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси

По последним опубликованным данным, в стране на 10 декабря - снова антирекорд по заболевшим за сутки - 1939 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 154 392 человека. В Минздраве говорят, что за сутки после лечения в больницах выписаны домой 2135 человек, всего же на 10 декабря коронавирусной инфекцией переболели 132 085 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов, скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1238 пациентов, - рассказали в ведомстве.

Продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 миллиона 517 тысяч 016. За последние сутки провели 29 548 тестов.

Из-за коронавируса Беларусь закрывает границы

Почему вдруг границы закрывают? Это называют «ограничительным мероприятием» в целях предотвращения распространения в стране COVID-19. Соответствующее постановление подписал 7 декабря премьер-министр Беларуси. Постановление опубликовали 10 декабря, оно начнет действовать через 10 дней после официального опубликования - 21 декабря.

Какие границы закрывают? Наземные границы на выезд для автомобилей, также нельзя будет пересекать границу по железной дороге и рекам. Единственная возможность выехать из Беларуси - самолетом.

Кто не сможет может выехать из страны? Граждане Беларуси и иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в стране. Есть исключения. Например, если человек едет на похороны близкого родственника или к тяжело заболевшему близкому. Также можно будет выехать тем, кто имеет вид на жительство в другой стране, едет за медпомощью, на работу или на учебу (при наличии подтверждающих документов). Но пересекать границу в таком случае можно будет не чаще одного раза в полгода. Также исключение сделают для дипломатов, членов официальных делегаций, дальнобойщиков, экипажей поездов, самолетов и кораблей, командировочных.

Подробнее можно прочитать здесь.

Инфекционист Никита Соловей: «При коронавирусе в некоторых ситуациях сбивать надо и температуру 37,5»

- Практически 80% заболевших будут поправляться самостоятельно без каких-либо существенных вмешательств, - отметил белорусский врач-инфекционист Никита Соловей и дал несколько рекомендаций для уменьшения тяжести течения заболевания тем, кто вынужден лечиться дома.

- Много лежать на животе – по 12-16 часов в сутки. Особенно важно это для тех, у кого есть избыточный вес и другие дополнительные факторы риска тяжелого осложненного течения коронавируса. Если не получается, можно лежать на боку, а также находиться полусидя.

- Пить много жидкости. Объем рассчитывается так: 30 умножить на свой вес. Если есть температура или диарея либо другие дополнительные потери жидкости, количество надо увеличить.

- Своевременно снижать температуру. Обычно жаропонижающее врачи рекомендуют при температуре выше 38,5. «Но если у пациента, например, сердечная патология либо есть непереносимость даже более низких значений температуры, то ее можно снижать уже даже если она выше 37,5 -38 в зависимости от ситуации», - говорит врач.

- Нет зависимости между длительностью температуры и тяжестью состояния пациентов. Все очень индивидуально. Длительная температура очень часто бывает у тех, кто болеет коронавирусной инфекцией не тяжело, - поделился наблюдениями врач. - Рекомендации здесь одни для всех - продолжать обильное питье и использовать жаропонижающие. Есть возможность - измерять сатурацию, если эта ситуация остается стабильной. Потому что падение сатурации на фоне длительно сохраняющийся температуры должно насторожить – здесь нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Целиком советы специалиста можно прочитать здесь.

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